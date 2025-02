https://anlatilaninotesi.com.tr/20250203/ogun-altiparmaka-veda-fenerbahcenin-ilk-gol-kraliydi--1093312207.html

Ogün Altıparmak'a veda: Fenerbahçe'nin ilk gol kralıydı

Ogün Altıparmak'a veda: Fenerbahçe'nin ilk gol kralıydı

Sputnik Türkiye

Fenerbahçe ve A Milli Futbol Takımı'nın eski futbolcusu, teknik direktör Ogün Altıparmak son yolculuğuna uğurlanıyor. 03.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-03T15:59+0300

2025-02-03T15:59+0300

2025-02-03T16:00+0300

spor

fenerbahçe

ogün altıparmak

hayatını kaybetti

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/02/1093279375_0:78:1080:686_1920x0_80_0_0_418c1481c66bdd784cb4d192418b0af3.jpg

Fenerbahçe'nin Süper Lig tarihindeki ilk gol kralı olan eski milli futbolcu ve teknik direktör Ogün Altıparmak, 86 yaşında hayatını kaybetti. Altıparmak için bugün Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde gerçekleştirilen törene, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Burak Kızılhan ve yöneticilerin yanı sıra camianın önde gelen isimleri ve yakınları katıldı. Peki Ogün Altıparmak kimdir? 'Ailene, vatanına ve Fenerbahçe'ye ihanet etmeyeceksin'Ogün Altıparmak'ın efsane tanımına giren bir isim olduğunu dile getiren Fenerbahçe Kulübü Başkanı Koç, "Gerçek bir Fenerbahçeli, Türk sporu ve milli takıma çok şey vermiş birini, bir cumhuriyet sevdalısını uğurluyoruz. Ogün abi, Atatürk ilke ve inkılaplarına gönülden bağlı, vatanı ve bayrağını her şeyin üstünde tutan biriydi. Taşıdığı değerlerle örnek alınacak biriydi. Türk futbolunun önemli bir değeriydi. Oynadığı her maçta Türk futbolunu en iyi şekilde temsil etmek isterdi, hep bunu söylerdi. Onu özel kılan attığı goller ya da kupalar değil, mücadeleci ruhu, Fenerbahçe'ye ve ülkesine duyduğu derin sevgiydi." diye konuştu.Altıparmak'ın topluma örnek bir insan olduğunu vurgulayan Koç, sözlerini şöyle tamamladı:"Atatürk'ün 'Ben sporcunun zeki, çevik ve ahlaklısını severim' sözünü hep ilke edindi. Hayatta 3 şeye değinirdi. Ailene, vatanına ve Fenerbahçe'ye ihanet etmeyeceksin derdi. 3 Temmuz mücadelesinin en önemli isimlerinden biriydi. Ogün abi, 3 Temmuz mücadelesinde verdiği mücadeleyle de tarihteki yerini aldı. Onun için Fenerbahçe, kulüp değil, bir sevda, bir yaşam tarzıydı. Her zaman Fenerbahçe'nin iyiliğini istedi. Fenerbahçe'nin değerlerini, menfaatini korumak adına hiçbir mücadeleden kaçınmadı. Onun değerlerini yaşatmak genç nesil için bir görevdir."Ogün Altıparmak kimdir? Fenerbahçe'nin efsane isimleri arasında yer alan futbolcu, teknik direktör ve eski yönetici olan Ogün Altıparmak, Fenerbahçe'de 1963-68 ve 1969-71 yılları arasında forma giydi. AIltıparmak, 4 Türkiye Ligi, 1 Türkiye Kupası, 1 Cumhurbaşkanlığı Kupası, 1 TSYD Kupası, 1 Atatürk Kupası, 1 Spor Toto Kupası ve 1 Balkan Kupası şampiyonluğu yaşadı.Süper Lig'de sarı-lacivertli formayla gol krallığı da yaşayan Altıparmak, 1986-1988 yıllarında Fenerbahçe'de yöneticilik de yaptı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250201/ataturkun-imzasini-stilize-eden-kaligrafi-sanatcisi-etem-caliskan-hayatini-kaybetti-1093270065.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ogün altıparmak kimdir, ogün altıparmak kaç yaşında, ogün altıparmak öldü mü, ogün altıparmak yaşıyor mu, ogün altıparmak ne zaman öldü, ogün altıparmak futbolcu mu