Ogün Altıparmak'a veda: Fenerbahçe'nin ilk gol kralıydı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
12:30
13 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı
16:05
55 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı
17:00
60 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Deniz suyundan içme suyu elde etmenin maliyeti ne kadar?
07:06
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Pınar Gültekin cinayetinde müebbet hapis cezası bozuldu
09:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
13 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
16 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Doç Dr. Gülay Ceylaner: ‘Bebek ailesi yüzünden zarar görüyorsa bakanlık soruşturma açabilir’
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Türkiye’nin yüksek teknoloji üretimi gitar fabrikası
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250203/ogun-altiparmaka-veda-fenerbahcenin-ilk-gol-kraliydi--1093312207.html
Ogün Altıparmak'a veda: Fenerbahçe'nin ilk gol kralıydı
Ogün Altıparmak'a veda: Fenerbahçe'nin ilk gol kralıydı
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe ve A Milli Futbol Takımı'nın eski futbolcusu, teknik direktör Ogün Altıparmak son yolculuğuna uğurlanıyor. 03.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-03T15:59+0300
2025-02-03T16:00+0300
spor
fenerbahçe
ogün altıparmak
hayatını kaybetti
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/02/1093279375_0:78:1080:686_1920x0_80_0_0_418c1481c66bdd784cb4d192418b0af3.jpg
Fenerbahçe'nin Süper Lig tarihindeki ilk gol kralı olan eski milli futbolcu ve teknik direktör Ogün Altıparmak, 86 yaşında hayatını kaybetti. Altıparmak için bugün Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde gerçekleştirilen törene, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Burak Kızılhan ve yöneticilerin yanı sıra camianın önde gelen isimleri ve yakınları katıldı. Peki Ogün Altıparmak kimdir? 'Ailene, vatanına ve Fenerbahçe'ye ihanet etmeyeceksin'Ogün Altıparmak'ın efsane tanımına giren bir isim olduğunu dile getiren Fenerbahçe Kulübü Başkanı Koç, "Gerçek bir Fenerbahçeli, Türk sporu ve milli takıma çok şey vermiş birini, bir cumhuriyet sevdalısını uğurluyoruz. Ogün abi, Atatürk ilke ve inkılaplarına gönülden bağlı, vatanı ve bayrağını her şeyin üstünde tutan biriydi. Taşıdığı değerlerle örnek alınacak biriydi. Türk futbolunun önemli bir değeriydi. Oynadığı her maçta Türk futbolunu en iyi şekilde temsil etmek isterdi, hep bunu söylerdi. Onu özel kılan attığı goller ya da kupalar değil, mücadeleci ruhu, Fenerbahçe'ye ve ülkesine duyduğu derin sevgiydi." diye konuştu.Altıparmak'ın topluma örnek bir insan olduğunu vurgulayan Koç, sözlerini şöyle tamamladı:"Atatürk'ün 'Ben sporcunun zeki, çevik ve ahlaklısını severim' sözünü hep ilke edindi. Hayatta 3 şeye değinirdi. Ailene, vatanına ve Fenerbahçe'ye ihanet etmeyeceksin derdi. 3 Temmuz mücadelesinin en önemli isimlerinden biriydi. Ogün abi, 3 Temmuz mücadelesinde verdiği mücadeleyle de tarihteki yerini aldı. Onun için Fenerbahçe, kulüp değil, bir sevda, bir yaşam tarzıydı. Her zaman Fenerbahçe'nin iyiliğini istedi. Fenerbahçe'nin değerlerini, menfaatini korumak adına hiçbir mücadeleden kaçınmadı. Onun değerlerini yaşatmak genç nesil için bir görevdir."Ogün Altıparmak kimdir? Fenerbahçe'nin efsane isimleri arasında yer alan futbolcu, teknik direktör ve eski yönetici olan Ogün Altıparmak, Fenerbahçe'de 1963-68 ve 1969-71 yılları arasında forma giydi. AIltıparmak, 4 Türkiye Ligi, 1 Türkiye Kupası, 1 Cumhurbaşkanlığı Kupası, 1 TSYD Kupası, 1 Atatürk Kupası, 1 Spor Toto Kupası ve 1 Balkan Kupası şampiyonluğu yaşadı.Süper Lig'de sarı-lacivertli formayla gol krallığı da yaşayan Altıparmak, 1986-1988 yıllarında Fenerbahçe'de yöneticilik de yaptı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250201/ataturkun-imzasini-stilize-eden-kaligrafi-sanatcisi-etem-caliskan-hayatini-kaybetti-1093270065.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/02/1093279375_0:0:1080:810_1920x0_80_0_0_c5cebf73a430f0e333ed741ab8453784.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ogün altıparmak kimdir, ogün altıparmak kaç yaşında, ogün altıparmak öldü mü, ogün altıparmak yaşıyor mu, ogün altıparmak ne zaman öldü, ogün altıparmak futbolcu mu
ogün altıparmak kimdir, ogün altıparmak kaç yaşında, ogün altıparmak öldü mü, ogün altıparmak yaşıyor mu, ogün altıparmak ne zaman öldü, ogün altıparmak futbolcu mu

Ogün Altıparmak'a veda: Fenerbahçe'nin ilk gol kralıydı

15:59 03.02.2025 (güncellendi: 16:00 03.02.2025)
© Fotoğraf : Fenerbahçe sosyal medyaOgün Altıparmak hayatını kaybetti
Ogün Altıparmak hayatını kaybetti - Sputnik Türkiye, 1920, 03.02.2025
© Fotoğraf : Fenerbahçe sosyal medya
Abone ol
Fenerbahçe ve A Milli Futbol Takımı'nın eski futbolcusu, teknik direktör Ogün Altıparmak son yolculuğuna uğurlanıyor.
Fenerbahçe'nin Süper Lig tarihindeki ilk gol kralı olan eski milli futbolcu ve teknik direktör Ogün Altıparmak, 86 yaşında hayatını kaybetti. Altıparmak için bugün Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde gerçekleştirilen törene, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Burak Kızılhan ve yöneticilerin yanı sıra camianın önde gelen isimleri ve yakınları katıldı. Peki Ogün Altıparmak kimdir?

'Ailene, vatanına ve Fenerbahçe'ye ihanet etmeyeceksin'

Ogün Altıparmak'ın efsane tanımına giren bir isim olduğunu dile getiren Fenerbahçe Kulübü Başkanı Koç, "Gerçek bir Fenerbahçeli, Türk sporu ve milli takıma çok şey vermiş birini, bir cumhuriyet sevdalısını uğurluyoruz. Ogün abi, Atatürk ilke ve inkılaplarına gönülden bağlı, vatanı ve bayrağını her şeyin üstünde tutan biriydi. Taşıdığı değerlerle örnek alınacak biriydi. Türk futbolunun önemli bir değeriydi. Oynadığı her maçta Türk futbolunu en iyi şekilde temsil etmek isterdi, hep bunu söylerdi. Onu özel kılan attığı goller ya da kupalar değil, mücadeleci ruhu, Fenerbahçe'ye ve ülkesine duyduğu derin sevgiydi." diye konuştu.
Altıparmak'ın topluma örnek bir insan olduğunu vurgulayan Koç, sözlerini şöyle tamamladı:
"Atatürk'ün 'Ben sporcunun zeki, çevik ve ahlaklısını severim' sözünü hep ilke edindi. Hayatta 3 şeye değinirdi. Ailene, vatanına ve Fenerbahçe'ye ihanet etmeyeceksin derdi. 3 Temmuz mücadelesinin en önemli isimlerinden biriydi. Ogün abi, 3 Temmuz mücadelesinde verdiği mücadeleyle de tarihteki yerini aldı. Onun için Fenerbahçe, kulüp değil, bir sevda, bir yaşam tarzıydı. Her zaman Fenerbahçe'nin iyiliğini istedi. Fenerbahçe'nin değerlerini, menfaatini korumak adına hiçbir mücadeleden kaçınmadı. Onun değerlerini yaşatmak genç nesil için bir görevdir."

Ogün Altıparmak kimdir?

Fenerbahçe'nin efsane isimleri arasında yer alan futbolcu, teknik direktör ve eski yönetici olan Ogün Altıparmak, Fenerbahçe'de 1963-68 ve 1969-71 yılları arasında forma giydi. AIltıparmak, 4 Türkiye Ligi, 1 Türkiye Kupası, 1 Cumhurbaşkanlığı Kupası, 1 TSYD Kupası, 1 Atatürk Kupası, 1 Spor Toto Kupası ve 1 Balkan Kupası şampiyonluğu yaşadı.
Süper Lig'de sarı-lacivertli formayla gol krallığı da yaşayan Altıparmak, 1986-1988 yıllarında Fenerbahçe'de yöneticilik de yaptı.
Etem Çalışkan - Sputnik Türkiye, 1920, 01.02.2025
TÜRKİYE
Atatürk'ün imzasını stilize eden kaligrafi sanatçısı Etem Çalışkan hayatını kaybetti
1 Şubat, 22:31
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала