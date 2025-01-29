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Fenerbahçe'nin efsane kaptanı Alex de Souza'dan maaş itirafı: 'Sadece ilk hafta aldık'
Fenerbahçe'nin efsane kaptanı Alex de Souza'dan maaş itirafı: 'Sadece ilk hafta aldık'
Sputnik Türkiye
Antalyaspor'un eski teknik direktörü Alex de Souza, Brezilya basınına verdiği röportajda Türkiye günlerine dair dikkat çeken ifadeler kullandı. Deneyimli... 29.01.2025, Sputnik Türkiye
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Alex de Souza, Antalyaspor yönetimiyle yaşadığı sıkıntılara değinerek, kulüpte mali sorunlar yaşandığını öne sürdü.Fenerbahçe'nin efsane kaptanı Alex de Souza ülkesinin yerel gazetesinde çok konuşulan açıklamalarda bulundu. Antalyaspor’da bulunduğu dönemde üç farklı başkanın görev yaptığını belirten Alex de Souza, yönetimdeki karmaşanın takımı olumsuz etkilediğini söyledi. Ayrıca, teknik ekibin onayı olmadan transferler yapıldığını da iddia etti.Antalya'ya taşındığı dönemi anlatan Alex de Souza “Anlaşmanın bir parçası olarak herkesin şehirde yaşayabilmesi için ilk maaşımızı ilk hafta aldık, daha sonra ödeme yapılmadı. Mayıs ayında anlaştığımız şeyi başarmış olmak benim için en büyük zafer. Ancak bunu yönetimin üzerine düşenleri yapmamasına rağmen başardık, bu da deneyimi daha zor ve karmaşık hale getirdi. Türkiye'de bana çok iyi davranan, futbol hakkında çok konuşan bir adam Mourinho vardı. Ağırlığı ve kişiliğiyle gerçekten çok önemli bir insan'' açıklamasında bulundu.
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fenerbahçe, fenerbahçe spor kulübü, antalyaspor, maç, maç yayını, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), futbol maçı, antalya, maaş, brüt maaş, net maaş, maaş krizi, yüksek maaş, maaş zammı, maaş farkı
fenerbahçe, fenerbahçe spor kulübü, antalyaspor, maç, maç yayını, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), futbol maçı, antalya, maaş, brüt maaş, net maaş, maaş krizi, yüksek maaş, maaş zammı, maaş farkı

Fenerbahçe'nin efsane kaptanı Alex de Souza'dan maaş itirafı: 'Sadece ilk hafta aldık'

19:22 29.01.2025
© AA / Süleyman ElçinBitexen Antalyaspor'un anlaştığı Brezilyalı teknik direktör Alex de Souza, Antalya'ya geldi
Bitexen Antalyaspor'un anlaştığı Brezilyalı teknik direktör Alex de Souza, Antalya'ya geldi - Sputnik Türkiye, 1920, 29.01.2025
© AA / Süleyman Elçin
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Antalyaspor'un eski teknik direktörü Alex de Souza, Brezilya basınına verdiği röportajda Türkiye günlerine dair dikkat çeken ifadeler kullandı. Deneyimli teknik adam, Antalyaspor’daki sürecinin zorluklarla dolu olduğunu belirterek ilk hafta dışında maaşlarının yatmadığını ifade etti.
Alex de Souza, Antalyaspor yönetimiyle yaşadığı sıkıntılara değinerek, kulüpte mali sorunlar yaşandığını öne sürdü.
Fenerbahçe'nin efsane kaptanı Alex de Souza ülkesinin yerel gazetesinde çok konuşulan açıklamalarda bulundu. Antalyaspor’da bulunduğu dönemde üç farklı başkanın görev yaptığını belirten Alex de Souza, yönetimdeki karmaşanın takımı olumsuz etkilediğini söyledi. Ayrıca, teknik ekibin onayı olmadan transferler yapıldığını da iddia etti.
Antalya'ya taşındığı dönemi anlatan Alex de Souza “Anlaşmanın bir parçası olarak herkesin şehirde yaşayabilmesi için ilk maaşımızı ilk hafta aldık, daha sonra ödeme yapılmadı. Mayıs ayında anlaştığımız şeyi başarmış olmak benim için en büyük zafer. Ancak bunu yönetimin üzerine düşenleri yapmamasına rağmen başardık, bu da deneyimi daha zor ve karmaşık hale getirdi. Türkiye'de bana çok iyi davranan, futbol hakkında çok konuşan bir adam Mourinho vardı. Ağırlığı ve kişiliğiyle gerçekten çok önemli bir insan'' açıklamasında bulundu.
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