https://anlatilaninotesi.com.tr/20250129/fenerbahcenin-midtjylland-kadrosu-aciklandi-avrupada-6-eksikle-mucadele-edecek-1093173800.html

Fenerbahçe'nin Midtjylland kadrosu açıklandı: Avrupa'da 6 eksikle mücadele edecek

Fenerbahçe'nin Midtjylland kadrosu açıklandı: Avrupa'da 6 eksikle mücadele edecek

Sputnik Türkiye

UEFA Avrupa Ligi'nin 8. haftasında Fenerbahçe, Danimarka ekibi Midtjylland'a konuk olacak. Sarı-lacivertliler, ilk 24 içerisinde yer alarak play-off turuna... 29.01.2025, Sputnik Türkiye

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2025-01-29T17:08+0300

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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 8. ve son haftasında 30 Ocak Perşembe günü Danimarka ekibi Midtjylland'la karşılaşacak.Avrupa Ligi'nde 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 9 puan toplayan Fenerbahçe Spor Kulübü Midtjylland karşısında başarı elde etmek istiyor. 30 Ocak Perşembe günü TRT Spor ekranlarından naklen yayınlanacak müsabakada hakem Portekizli Luis Godinho olarak açıklandı.Fenerbahçe Play-Off aşamasına nasıl yükselir?Fenerbahçe, Midtjylland deplasmanından galibiyetle dönmesi halinde 12 puana ulaşarak üst tura yükselecek. Beraberlik durumunda ise 10 puanlı Ajax, PAOK, Real Sociedad, Midtjylland ve Elfsborg ile 9 puanlı Roma, Ferencvaros ve Beşiktaş'ın maç sonuçları, sarı-lacivertlilerin sıralamasını etkileyecek. Tottenham'ın Elfsborg'u mağlup etmesi halinde, Fenerbahçe averajla rakibini geçebilecek. Sarı-lacivertliler, Danimarka'da mağlup olursa diğer maç sonuçlarına bağlı olarak tur atlama umudunu sürdürecek.Fenerbahçe-Midtjylland ilk 11'i kim?Kaleci: İrfan CanSavunma: Djiku, Çağlar, Yusuf Orta Saha: İsmail, Mert Hakan, Fred, Szymanski Hücum: Saint-Maximin, İrfan Can, En-Nesyri

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