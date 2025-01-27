https://anlatilaninotesi.com.tr/20250127/ak-parti-sozcusu-omer-celik-78-canimiza-borcumuz-var-1093106382.html
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: 78 canımıza borcumuz var
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: 78 canımıza borcumuz var
Sputnik Türkiye
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısının ardından basın mensuplarına... 27.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-27T18:36+0300
2025-01-27T18:36+0300
2025-01-27T18:53+0300
politika
ak parti
ak parti myk toplantısı
ak parti mkyk
ak parti genel merkezi
ömer çelik
myk
merkez yürütme kurulu (myk)
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, gündemdeki konulara ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.Bolu'daki yangın felaketi hakkında konuşan AK Parti Sözcüsü Çelik ''Sorumluluğu olanların tespit edilmesi önceliğimiz. Kaybettiğimiz canları geri getirmez, onların üzüntüsünü her zaman yaşayacağız. Çok büyük bir facia. Hem milletimize hem de onların değerli ailelerine bir kere daha başsağlığı diliyorum. Bundan sonrasında benzer faciaların ortaya çıkmaması için bütün bu çalışmalar yol gösterici olacaktır. Ama en önemlisi de hem vicdani hem ahlaki hem de adli açıdan sorumlu olanların cezasını çekmesi. Belge paylaştı, daha sonra da Çorum kongresinde onu daha geniş bir şekilde paylaştı. Tabii bu yargıya sunulmamış bir rapor. Yani o bakımdan 'korsan rapor' diye ifade ediliyor. Herhangi bir şekilde görevlendirilmiş bilirkişi heyetinin açıkladığı bir rapor değil. Uzman heyeti tarafından hazırlanmış bir rapor olmadığı için bu durum büyük bir acıyı ve facianın ciddiyetini gölgelememeli. Herhangi bir suçlama motivasyonundan önce, doğru ve gerçek olan neyse onun ortaya çıkması gerekiyor. Şunu net olarak ifade ediyoruz: Ne olursa olsun, nereye uzanırsa uzansın, sorumlular mutlaka cezalarını alacaklar. Cumhuriyet savcıları kendi açılarından, mülkiye başmüfettişleri kendi açılarından, Çalışma Bakanlığı müfettişleri ise aynı şekilde kendi açılarından incelemeler yapıyorlar. Kültür ve Turizm Bakanlığı da bu konuda inceleme yürütüyor. Yani hem adli hem de idari açıdan tüm süreçler titizlikle inceleniyor. Ayrıca, Meclis’te bu konu kapsamlı bir şekilde ele alınacak ve ortaya çıkacak bütün sonuçlar en açık, en şeffaf ve en net şekilde, hiçbir eksiltme yapılmadan kamuoyuyla paylaşılacak. Bu, sadece kaybettiğimiz 78 canımıza değil, aynı zamanda milletimize olan borcumuzdur. Sayın Cumhurbaşkanımız da bugün MKYK’da yaptığı konuşmada, bütün sorumluların ceza alacağı ve gerçeğin tamamen açığa çıkacağı yönündeki iradelerini net bir şekilde ifade ettiler'' dedi.'Başıboş köpek sürüsünce parçalandı'Hakkari'de evine giderken köpeklerin saldırısında hayatını kaybeden küçük çocuğa başsağlığı dileyen AK Partili Çelik ''Yüksekova’da 12 yaşında bir kız çocuğumuz, başıboş köpek sürüsünce parçalandı. Biz bu manzaraların ortaya çıkmaması için gerekli olan yasal düzenlemeyi de yaptık. Fakat vatandaşlarımıza arz etmek isterim ki, vatandaşlarımızdan gelen şikayetleri en açık bir şekilde değerlendiriyoruz ve not ediyoruz. Bu sebeple, bu yasal düzenlemelerin gereğini yerine getirmeyen belediyelerin bunu gerçekleştirmesi için gereken bütün tedbirlerin alınması konusunda bütün irademizle bunun takipçisi olacağız. Hangi partiden olursa olsun, bu konuda ihmali olanların üzerine gidilecektir. Herhangi bir evladımızın, insanımızın başıboş köpekler tarafından saldırıya uğraması ya da bu şekilde bir sonuçla karşılaşması, hayatını kaybetmesi gibi bir tabloyu kesinlikle istemiyoruz ve buna karşı en güçlü mücadeleyi ortaya koyacağız. Hangi partiden olursa olsun, hangi belediye olmuş olursa olsun, bu yasal düzenlemenin gereğini yerine getirmeyenlerle mücadele edeceğiz'' şeklinde konuştu.AK Parti Kongreleri ne zaman?Kongre tarihlerini açıklayan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ''31 Ocak'ta Antalya'da, 1 Şubat’ta İzmir’de, 7 Şubat’ta İstanbul’da il kongremizi yapacağız. Kadın kolları kongremiz gerçekleşecek ve 23 Şubat’ta Ankara’da büyük kongremizi gerçekleştirerek bu süreci tamamlamış olacağız. Tabii bu bir bayrak yarışı. O salonları dolduran teşkilat mensuplarımıza, il ziyaretleri sırasında Cumhurbaşkanımızın gelişi için meydanları dolduran bütün vatandaşlarımıza buradan bir kere daha şükranlarımızı sunuyoruz'' açıklamasında bulundu.'Gazze'deki ateşkes sevinç yaşattı'İsrail ile Hamas arasında imzalanan ateşkes anlaşması hakkında konuşan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik şu ifadeleri kullandı:'Terör örgütü silah bırakmalı'DEM Parti-İmralı görüşmeleri hakkında değerlendirmelerde bulunan AK Parti Sözcüsü Çelik ''Ziyaret trafiğinde biz kendi görüşlerimizi ifade ettik. Ziyaret eden heyet de bütün açıklığıyla ve net bir şekilde sürece ve bu konuya nasıl baktıklarını ifade ettiler. Ziyaret trafiği bittikten sonra zaten gelinen noktada bir an evvel terör örgütünün kendini tasfiye etmesi ve silah bırakması ile ilgili çağrının gerçekleşmesi gerekiyor. Bu meseleye bizim bakışımız bir pazarlık süreci değil, herhangi bir şekilde bir alver süreci değil. Devletin temel niteliklerinden taviz verilecek bir süreç değil yani. Açık bir şekilde Sayın Cumhurbaşkanımız da Sayın Devlet Bahçeli de terörsüz Türkiye hedefi dediler. Terör örgütleri üzerinden, özellikle ben Kürtlerin hakkını savunuyorum diyen bir takım terör örgütleri aslında Kürtlerin hakkını savunmakla da bir ilgisi yok'' dedi.
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: 78 canımıza borcumuz var
18:36 27.01.2025 (güncellendi: 18:53 27.01.2025)
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunuyor.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, gündemdeki konulara ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.
Bolu'daki yangın felaketi hakkında konuşan AK Parti Sözcüsü Çelik ''Sorumluluğu olanların tespit edilmesi önceliğimiz. Kaybettiğimiz canları geri getirmez, onların üzüntüsünü her zaman yaşayacağız. Çok büyük bir facia. Hem milletimize hem de onların değerli ailelerine bir kere daha başsağlığı diliyorum. Bundan sonrasında benzer faciaların ortaya çıkmaması için bütün bu çalışmalar yol gösterici olacaktır. Ama en önemlisi de hem vicdani hem ahlaki hem de adli açıdan sorumlu olanların cezasını çekmesi. Belge paylaştı, daha sonra da Çorum kongresinde onu daha geniş bir şekilde paylaştı. Tabii bu yargıya sunulmamış bir rapor. Yani o bakımdan 'korsan rapor' diye ifade ediliyor. Herhangi bir şekilde görevlendirilmiş bilirkişi heyetinin açıkladığı bir rapor değil. Uzman heyeti tarafından hazırlanmış bir rapor olmadığı için bu durum büyük bir acıyı ve facianın ciddiyetini gölgelememeli. Herhangi bir suçlama motivasyonundan önce, doğru ve gerçek olan neyse onun ortaya çıkması gerekiyor. Şunu net olarak ifade ediyoruz: Ne olursa olsun, nereye uzanırsa uzansın, sorumlular mutlaka cezalarını alacaklar. Cumhuriyet savcıları kendi açılarından, mülkiye başmüfettişleri kendi açılarından, Çalışma Bakanlığı müfettişleri ise aynı şekilde kendi açılarından incelemeler yapıyorlar. Kültür ve Turizm Bakanlığı da bu konuda inceleme yürütüyor. Yani hem adli hem de idari açıdan tüm süreçler titizlikle inceleniyor. Ayrıca, Meclis’te bu konu kapsamlı bir şekilde ele alınacak ve ortaya çıkacak bütün sonuçlar en açık, en şeffaf ve en net şekilde, hiçbir eksiltme yapılmadan kamuoyuyla paylaşılacak. Bu, sadece kaybettiğimiz 78 canımıza değil, aynı zamanda milletimize olan borcumuzdur. Sayın Cumhurbaşkanımız da bugün MKYK’da yaptığı konuşmada, bütün sorumluların ceza alacağı ve gerçeğin tamamen açığa çıkacağı yönündeki iradelerini net bir şekilde ifade ettiler'' dedi.
'Başıboş köpek sürüsünce parçalandı'
Hakkari'de evine giderken köpeklerin saldırısında hayatını kaybeden küçük çocuğa başsağlığı dileyen AK Partili Çelik ''Yüksekova’da 12 yaşında bir kız çocuğumuz, başıboş köpek sürüsünce parçalandı. Biz bu manzaraların ortaya çıkmaması için gerekli olan yasal düzenlemeyi de yaptık. Fakat vatandaşlarımıza arz etmek isterim ki, vatandaşlarımızdan gelen şikayetleri en açık bir şekilde değerlendiriyoruz ve not ediyoruz. Bu sebeple, bu yasal düzenlemelerin gereğini yerine getirmeyen belediyelerin bunu gerçekleştirmesi için gereken bütün tedbirlerin alınması konusunda bütün irademizle bunun takipçisi olacağız. Hangi partiden olursa olsun, bu konuda ihmali olanların üzerine gidilecektir. Herhangi bir evladımızın, insanımızın başıboş köpekler tarafından saldırıya uğraması ya da bu şekilde bir sonuçla karşılaşması, hayatını kaybetmesi gibi bir tabloyu kesinlikle istemiyoruz ve buna karşı en güçlü mücadeleyi ortaya koyacağız. Hangi partiden olursa olsun, hangi belediye olmuş olursa olsun, bu yasal düzenlemenin gereğini yerine getirmeyenlerle mücadele edeceğiz'' şeklinde konuştu.
AK Parti Kongreleri ne zaman?
Kongre tarihlerini açıklayan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ''31 Ocak'ta Antalya'da, 1 Şubat’ta İzmir’de, 7 Şubat’ta İstanbul’da il kongremizi yapacağız. Kadın kolları kongremiz gerçekleşecek ve 23 Şubat’ta Ankara’da büyük kongremizi gerçekleştirerek bu süreci tamamlamış olacağız. Tabii bu bir bayrak yarışı. O salonları dolduran teşkilat mensuplarımıza, il ziyaretleri sırasında Cumhurbaşkanımızın gelişi için meydanları dolduran bütün vatandaşlarımıza buradan bir kere daha şükranlarımızı sunuyoruz'' açıklamasında bulundu.
'Gazze'deki ateşkes sevinç yaşattı'
İsrail ile Hamas arasında imzalanan ateşkes anlaşması hakkında konuşan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik şu ifadeleri kullandı:
En önemli konularımızdan biri, İsrail’in başlattığı soykırım faaliyetlerinin ardından sağlanan ateşkestir. Bu ateşkes, buruk da olsa hepimize bir sevinç yaşattı. Ancak ateşkesin yürürlüğe girmesiyle birlikte Gazze’deki yıkımın boyutları çok daha net bir şekilde ortaya çıkmıştır. Esir takaslarında da görüldüğü üzere, Filistinli esirlerin yıllar içinde hayati melekelerini büyük ölçüde kaybetmiş ve fiziksel olarak çökmüş bir halde hapishaneden çıktıkları görülmektedir. Buna karşılık, Hamas tarafından rehin alınan İsraillilerin, kendilerine iyi muamele edilmesinden ve iyi koşullarda tutulmalarından ötürü Hamas yetkililerine ve halka teşekkür ederek ayrıldıklarına şahit olduk. Bu durum, soykırım politikasını uygulayanlarla bu politikaya asalet ve onurla direnenler arasındaki insani farkı açıkça göstermektedir. Filistin halkı, tüm insanlığın vicdanına hitap eden güçlü bir direniş sergilemiştir. Çeşitli medya mensupları Gazze’ye giderek hem bu soykırımı hem de İsrail’in Filistin ve Lübnan’daki saldırılarını tüm dünyaya duyurmuştur. Bu hakikati ortaya koyma çabaları son derece değerli bir çalışmadır. Kendi hayatlarını riske atarak hakikatin peşinden giden tüm basın mensubu arkadaşlarımızı tebrik ediyoruz. Bir takım haberler çıkıyor, bazı ülkelerin Filistinlileri Gazze’den başka Arap ülkelerine göndermek istediği şeklinde. Bunlar tabii ki hiçbir şekilde kabul edilemez ve doğru olarak ele alınması mümkün olmayan yaklaşımlardır. Gazze’nin toprakları, Filistin halkının öz vatanıdır. Bir halkın kaderi masa başında çizilemez. Başkenti Doğu Kudüs olan egemen Filistin devletinin bir an evvel kurulması ve dünya tarafından tanınması gerekmektedir. Türkiye, bir yandan Suriye’nin bu zor dönemi atlatması için Suriye halkının ve Suriye yönetiminin yanında destek vererek ilerlerken, aynı zamanda bölge ülkelerine bu konularda bilgilendirme tutumu içerisindedir.
'Terör örgütü silah bırakmalı'
DEM Parti-İmralı görüşmeleri hakkında değerlendirmelerde bulunan AK Parti Sözcüsü Çelik ''Ziyaret trafiğinde biz kendi görüşlerimizi ifade ettik. Ziyaret eden heyet de bütün açıklığıyla ve net bir şekilde sürece ve bu konuya nasıl baktıklarını ifade ettiler. Ziyaret trafiği bittikten sonra zaten gelinen noktada bir an evvel terör örgütünün kendini tasfiye etmesi ve silah bırakması ile ilgili çağrının gerçekleşmesi gerekiyor. Bu meseleye bizim bakışımız bir pazarlık süreci değil, herhangi bir şekilde bir alver süreci değil. Devletin temel niteliklerinden taviz verilecek bir süreç değil yani. Açık bir şekilde Sayın Cumhurbaşkanımız da Sayın Devlet Bahçeli de terörsüz Türkiye hedefi dediler. Terör örgütleri üzerinden, özellikle ben Kürtlerin hakkını savunuyorum diyen bir takım terör örgütleri aslında Kürtlerin hakkını savunmakla da bir ilgisi yok'' dedi.