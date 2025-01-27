Munzur'un vahşi sakinleri: Doğanın kucağında bir yaban hayatı cenneti

Türkiye'nin en büyük milli parklarından biri olan Munzur Vadisi Milli Parkı, eşsiz doğal güzellikleriyle değil zengin biyolojik çeşitliliğiyle de dikkat çekiyor. Dağ keçilerinden yırtıcı kuşlara, melodik ötüşleriyle büyüleyen çit kuşlarına kadar birçok hayvan türüne ev sahipliği yapan bu bölge, doğal yaşamın korunması için büyük bir öneme sahip.