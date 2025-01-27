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Munzur'un vahşi sakinleri: Doğanın kucağında bir yaban hayatı cenneti
Munzur'un vahşi sakinleri: Doğanın kucağında bir yaban hayatı cenneti
Sputnik Türkiye
Türkiye'nin en büyük milli parklarından biri olan Munzur Vadisi Milli Parkı, eşsiz doğal güzellikleriyle değil zengin biyolojik çeşitliliğiyle de dikkat... 27.01.2025, Sputnik Türkiye
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фото, fotoğraf, fotoğraf, türkiye, tunceli, yaban hayatı

Munzur'un vahşi sakinleri: Doğanın kucağında bir yaban hayatı cenneti

18:09 27.01.2025
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Türkiye'nin en büyük milli parklarından biri olan Munzur Vadisi Milli Parkı, eşsiz doğal güzellikleriyle değil zengin biyolojik çeşitliliğiyle de dikkat çekiyor. Dağ keçilerinden yırtıcı kuşlara, melodik ötüşleriyle büyüleyen çit kuşlarına kadar birçok hayvan türüne ev sahipliği yapan bu bölge, doğal yaşamın korunması için büyük bir öneme sahip.
© AA / Alper Tüydeş

Ormanlık alanlar, açık vadiler ve dağlık bölgelerde yaşayan tilkiler Munzur Vadisi Milli Parkı'nda yaşayan canlılardan sadece biri. Turuncu kürkü ve beyaz kuyruklarıyla dikkat çeken tilkiler zekası ve kurnazlığıyla biliniyor.

Ormanlık alanlar, açık vadiler ve dağlık bölgelerde yaşayan tilkiler Munzur Vadisi Milli Parkı&#x27;nda yaşayan canlılardan sadece biri. Turuncu kürkü ve beyaz kuyruklarıyla dikkat çeken tilkiler zekası ve kurnazlığıyla biliniyor. - Sputnik Türkiye
1/7
© AA / Alper Tüydeş

Ormanlık alanlar, açık vadiler ve dağlık bölgelerde yaşayan tilkiler Munzur Vadisi Milli Parkı'nda yaşayan canlılardan sadece biri. Turuncu kürkü ve beyaz kuyruklarıyla dikkat çeken tilkiler zekası ve kurnazlığıyla biliniyor.

© AA / Alper Tüydeş

Güçlü bacakları ve kıvrık boynuzlarıyla zorlu arazi koşullarında rahatça hareket edebilen yaban keçileri, dağlık ve kayalık alanlar, özellikle Munzur Vadisi’nin dik yamaçlarında sıkça görülür.

Güçlü bacakları ve kıvrık boynuzlarıyla zorlu arazi koşullarında rahatça hareket edebilen yaban keçileri, dağlık ve kayalık alanlar, özellikle Munzur Vadisi’nin dik yamaçlarında sıkça görülür. - Sputnik Türkiye
2/7
© AA / Alper Tüydeş

Güçlü bacakları ve kıvrık boynuzlarıyla zorlu arazi koşullarında rahatça hareket edebilen yaban keçileri, dağlık ve kayalık alanlar, özellikle Munzur Vadisi’nin dik yamaçlarında sıkça görülür.

© AA / Alper Tüydeş

Yaban keçisi ayrıca, Türkiye’nin koruma altındaki önemli türlerinden biridir.

Yaban keçisi ayrıca, Türkiye’nin koruma altındaki önemli türlerinden biridir. - Sputnik Türkiye
3/7
© AA / Alper Tüydeş

Yaban keçisi ayrıca, Türkiye’nin koruma altındaki önemli türlerinden biridir.

© AA / Alper Tüydeş

Türkiye’nin en büyük yırtıcı kuşlarından biri olan kaya kartalı, güçlü kanatları ve keskin gözleriyle avlanır. Soyu tehlikede olmasa da hassas türler arasında kabul edilen kaya kartalları, yüksek kayalık bölgelerde yuva yapar.

Türkiye’nin en büyük yırtıcı kuşlarından biri olan kaya kartalı, güçlü kanatları ve keskin gözleriyle avlanır. Soyu tehlikede olmasa da hassas türler arasında kabul edilen kaya kartalları, yüksek kayalık bölgelerde yuva yapar. - Sputnik Türkiye
4/7
© AA / Alper Tüydeş

Türkiye’nin en büyük yırtıcı kuşlarından biri olan kaya kartalı, güçlü kanatları ve keskin gözleriyle avlanır. Soyu tehlikede olmasa da hassas türler arasında kabul edilen kaya kartalları, yüksek kayalık bölgelerde yuva yapar.

© AA / Alper Tüydeş

Munzur’un sert kış şartlarına dayanıklı bir tür olan çit kuşu, küçük boyutları, kısa kuyruğu ve ince gagası ile tanınır. İnce ve melodik ötüşleri vardır. Genelde çalılıklar, ağaçlık bölgeler ve taş yığınlarında bulunur.

Munzur’un sert kış şartlarına dayanıklı bir tür olan çit kuşu, küçük boyutları, kısa kuyruğu ve ince gagası ile tanınır. İnce ve melodik ötüşleri vardır. Genelde çalılıklar, ağaçlık bölgeler ve taş yığınlarında bulunur. - Sputnik Türkiye
5/7
© AA / Alper Tüydeş

Munzur’un sert kış şartlarına dayanıklı bir tür olan çit kuşu, küçük boyutları, kısa kuyruğu ve ince gagası ile tanınır. İnce ve melodik ötüşleri vardır. Genelde çalılıklar, ağaçlık bölgeler ve taş yığınlarında bulunur.

© AA / Alper Tüydeş

Siyah başı, beyaz yanakları ve sarı gövdesi ile tanınır. Hareketli ve ötüşleriyle dikkat çeken büyük baştankara, zararlı böceklerle beslenerek doğal dengeyi korur. Ormanlık alanlar, çalılık bölgeler ve vadilerde yaşarlar.

Siyah başı, beyaz yanakları ve sarı gövdesi ile tanınır. Hareketli ve ötüşleriyle dikkat çeken büyük baştankara, zararlı böceklerle beslenerek doğal dengeyi korur. Ormanlık alanlar, çalılık bölgeler ve vadilerde yaşarlar. - Sputnik Türkiye
6/7
© AA / Alper Tüydeş

Siyah başı, beyaz yanakları ve sarı gövdesi ile tanınır. Hareketli ve ötüşleriyle dikkat çeken büyük baştankara, zararlı böceklerle beslenerek doğal dengeyi korur. Ormanlık alanlar, çalılık bölgeler ve vadilerde yaşarlar.

© AA / Alper Tüydeş

Munzur Vadisi’nde sık görülen ve popülasyonu dengede olan türlerden biri olan çil kekliği, genelde açık alanlar, çalılıklar ve dağlık bölgelerde yaşar. Kahverengi tüyleri ve gri gövdesi ile kolay kamufle olur. Kışın gruplar halinde dolaşırlar.

Munzur Vadisi’nde sık görülen ve popülasyonu dengede olan türlerden biri olan çil kekliği, genelde açık alanlar, çalılıklar ve dağlık bölgelerde yaşar. Kahverengi tüyleri ve gri gövdesi ile kolay kamufle olur. Kışın gruplar halinde dolaşırlar. - Sputnik Türkiye
7/7
© AA / Alper Tüydeş

Munzur Vadisi’nde sık görülen ve popülasyonu dengede olan türlerden biri olan çil kekliği, genelde açık alanlar, çalılıklar ve dağlık bölgelerde yaşar. Kahverengi tüyleri ve gri gövdesi ile kolay kamufle olur. Kışın gruplar halinde dolaşırlar.

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