Munzur'un vahşi sakinleri: Doğanın kucağında bir yaban hayatı cenneti

Ormanlık alanlar, açık vadiler ve dağlık bölgelerde yaşayan tilkiler Munzur Vadisi Milli Parkı'nda yaşayan canlılardan sadece biri. Turuncu kürkü ve beyaz kuyruklarıyla dikkat çeken tilkiler zekası ve kurnazlığıyla biliniyor.
Ormanlık alanlar, açık vadiler ve dağlık bölgelerde yaşayan tilkiler Munzur Vadisi Milli Parkı'nda yaşayan canlılardan sadece biri. Turuncu kürkü ve beyaz kuyruklarıyla dikkat çeken tilkiler zekası ve kurnazlığıyla biliniyor.
Güçlü bacakları ve kıvrık boynuzlarıyla zorlu arazi koşullarında rahatça hareket edebilen yaban keçileri, dağlık ve kayalık alanlar, özellikle Munzur Vadisi’nin dik yamaçlarında sıkça görülür.
Güçlü bacakları ve kıvrık boynuzlarıyla zorlu arazi koşullarında rahatça hareket edebilen yaban keçileri, dağlık ve kayalık alanlar, özellikle Munzur Vadisi’nin dik yamaçlarında sıkça görülür.
Yaban keçisi ayrıca, Türkiye’nin koruma altındaki önemli türlerinden biridir.
Yaban keçisi ayrıca, Türkiye’nin koruma altındaki önemli türlerinden biridir.
Türkiye’nin en büyük yırtıcı kuşlarından biri olan kaya kartalı, güçlü kanatları ve keskin gözleriyle avlanır. Soyu tehlikede olmasa da hassas türler arasında kabul edilen kaya kartalları, yüksek kayalık bölgelerde yuva yapar.
Türkiye’nin en büyük yırtıcı kuşlarından biri olan kaya kartalı, güçlü kanatları ve keskin gözleriyle avlanır. Soyu tehlikede olmasa da hassas türler arasında kabul edilen kaya kartalları, yüksek kayalık bölgelerde yuva yapar.
Munzur’un sert kış şartlarına dayanıklı bir tür olan çit kuşu, küçük boyutları, kısa kuyruğu ve ince gagası ile tanınır. İnce ve melodik ötüşleri vardır. Genelde çalılıklar, ağaçlık bölgeler ve taş yığınlarında bulunur.
Munzur’un sert kış şartlarına dayanıklı bir tür olan çit kuşu, küçük boyutları, kısa kuyruğu ve ince gagası ile tanınır. İnce ve melodik ötüşleri vardır. Genelde çalılıklar, ağaçlık bölgeler ve taş yığınlarında bulunur.
Siyah başı, beyaz yanakları ve sarı gövdesi ile tanınır. Hareketli ve ötüşleriyle dikkat çeken büyük baştankara, zararlı böceklerle beslenerek doğal dengeyi korur. Ormanlık alanlar, çalılık bölgeler ve vadilerde yaşarlar.
Siyah başı, beyaz yanakları ve sarı gövdesi ile tanınır. Hareketli ve ötüşleriyle dikkat çeken büyük baştankara, zararlı böceklerle beslenerek doğal dengeyi korur. Ormanlık alanlar, çalılık bölgeler ve vadilerde yaşarlar.
Munzur Vadisi’nde sık görülen ve popülasyonu dengede olan türlerden biri olan çil kekliği, genelde açık alanlar, çalılıklar ve dağlık bölgelerde yaşar. Kahverengi tüyleri ve gri gövdesi ile kolay kamufle olur. Kışın gruplar halinde dolaşırlar.
Munzur Vadisi’nde sık görülen ve popülasyonu dengede olan türlerden biri olan çil kekliği, genelde açık alanlar, çalılıklar ve dağlık bölgelerde yaşar. Kahverengi tüyleri ve gri gövdesi ile kolay kamufle olur. Kışın gruplar halinde dolaşırlar.