https://anlatilaninotesi.com.tr/20250123/trump-panama-kanalini-geri-alacagiz-demisti-abd-disisleri-bakani-rubio-panamaya-gidiyor-1092961356.html
Trump 'Panama Kanalı'nı geri alacağız' demişti: ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Panama'ya gidiyor
Trump 'Panama Kanalı'nı geri alacağız' demişti: ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Panama'ya gidiyor
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump’ın Panama Kanalı ile ilgili tepki çeken açıklamaları devam ettiği bir dönemde, ABD’nin yeni Dışişleri Bakanı Rubio’nun önümüzdeki... 23.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-23T08:59+0300
2025-01-23T08:59+0300
2025-01-23T09:00+0300
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marco rubio
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panama kanalı
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Bloomberg’in aktardığına göre, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Latin Amerika turu kapsamında önümüzdeki hafta başında Panama'ya gitmeyi planlıyor.Dışişleri Bakanı ayrıca Guatemala, El Salvador ve Kosta Rika'yı da ziyaret etmeyi planlıyor. Bunun Rubio'nun göreve geldiğinden beri ilk yurtdışı gezisi olması bekleniyor.Trump, yemin töreni konuşması sırasında, Panama Kanalı'nın Panama'ya verildiğini ancak şimdi Çin'in etkisi altına girdiğini öne sürerek kanalın kontrolünü yeniden ele geçirme niyetinde olduğunu dile getirmişti. Panama'yı, ABD savaş gemileri dahil ABD gemilerine haksız muamele yapmakla suçlayan Trump, ABD'nin kanalı kullandığı için aşırı gümrük vergileriyle karşı karşıya kaldığını savunmuştu.Trump’ın sözlerini reddeden Panama Devlet Başkanı Jose Raul Mulino, “Panama Kanalı, Panama'nındır ve öyle kalacak” demişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250123/svr-direktoru-nariskinden-2025-tahmini-dunya-icin-sakin-bir-yil-olmayacak-1092960282.html
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abd, abd dışişleri bakanlığı, marco rubio, panama, latin amerika, bloomberg, panama kanalı, guatemala, el salvador, kosta rika
abd, abd dışişleri bakanlığı, marco rubio, panama, latin amerika, bloomberg, panama kanalı, guatemala, el salvador, kosta rika
Trump 'Panama Kanalı'nı geri alacağız' demişti: ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Panama'ya gidiyor
08:59 23.01.2025 (güncellendi: 09:00 23.01.2025)
ABD Başkanı Donald Trump’ın Panama Kanalı ile ilgili tepki çeken açıklamaları devam ettiği bir dönemde, ABD’nin yeni Dışişleri Bakanı Rubio’nun önümüzdeki hafta Latin Amerika turu kapsamında Panama’yı ziyaret etmeyi planladığı belirtildi.
Bloomberg’in
aktardığına göre, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio
, Latin Amerika turu kapsamında önümüzdeki hafta başında Panama
'ya gitmeyi planlıyor.
Dışişleri Bakanı ayrıca Guatemala, El Salvador ve Kosta Rika'yı da ziyaret etmeyi planlıyor.
Bunun Rubio'nun göreve geldiğinden beri ilk yurtdışı gezisi olması bekleniyor.
Trump
, yemin töreni konuşması
sırasında, Panama Kanalı'nın Panama'ya verildiğini ancak şimdi Çin'in etkisi altına girdiğini öne sürerek kanalın kontrolünü yeniden ele geçirme niyetinde olduğunu dile getirmişti.
Panama'yı, ABD savaş gemileri dahil ABD gemilerine haksız muamele yapmakla suçlayan Trump, ABD'nin kanalı kullandığı için aşırı gümrük vergileriyle karşı karşıya kaldığını savunmuştu.
Trump’ın sözlerini reddeden Panama Devlet Başkanı Jose Raul Mulino
, “Panama Kanalı, Panama'nındır ve öyle kalacak” demişti
.