https://anlatilaninotesi.com.tr/20250123/trump-panama-kanalini-geri-alacagiz-demisti-abd-disisleri-bakani-rubio-panamaya-gidiyor-1092961356.html

Trump 'Panama Kanalı'nı geri alacağız' demişti: ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Panama'ya gidiyor

Trump 'Panama Kanalı'nı geri alacağız' demişti: ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Panama'ya gidiyor

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump’ın Panama Kanalı ile ilgili tepki çeken açıklamaları devam ettiği bir dönemde, ABD’nin yeni Dışişleri Bakanı Rubio’nun önümüzdeki... 23.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-23T08:59+0300

2025-01-23T08:59+0300

2025-01-23T09:00+0300

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abd dışişleri bakanlığı

marco rubio

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latin amerika

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Bloomberg’in aktardığına göre, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Latin Amerika turu kapsamında önümüzdeki hafta başında Panama'ya gitmeyi planlıyor.Dışişleri Bakanı ayrıca Guatemala, El Salvador ve Kosta Rika'yı da ziyaret etmeyi planlıyor. Bunun Rubio'nun göreve geldiğinden beri ilk yurtdışı gezisi olması bekleniyor.Trump, yemin töreni konuşması sırasında, Panama Kanalı'nın Panama'ya verildiğini ancak şimdi Çin'in etkisi altına girdiğini öne sürerek kanalın kontrolünü yeniden ele geçirme niyetinde olduğunu dile getirmişti. Panama'yı, ABD savaş gemileri dahil ABD gemilerine haksız muamele yapmakla suçlayan Trump, ABD'nin kanalı kullandığı için aşırı gümrük vergileriyle karşı karşıya kaldığını savunmuştu.Trump’ın sözlerini reddeden Panama Devlet Başkanı Jose Raul Mulino, “Panama Kanalı, Panama'nındır ve öyle kalacak” demişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250123/svr-direktoru-nariskinden-2025-tahmini-dunya-icin-sakin-bir-yil-olmayacak-1092960282.html

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