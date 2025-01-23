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SVR Direktörü Narışkin'den 2025 tahmini: 'Dünya için sakin bir yıl olmayacak'
SVR Direktörü Narışkin'den 2025 tahmini: 'Dünya için sakin bir yıl olmayacak'
Sputnik Türkiye
2025'in dünya için sakin geçmeyeceği tahmininde bulunan Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Direktörü Narışkin, pek çok şeyin bölgesel ve küresel oyuncuların... 23.01.2025, Sputnik Türkiye
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SVR Direktörü Sergey Narışkin, Sputnik’e açıklamasında, 2025 için küresel durum değerlendirmesinde bulundu.Narışkin, “2025'in sakin bir yıl olmayacağı şimdiden belli. Pek çok şey, bölgesel ve küresel oyuncuların bunu yapacak sağduyu ve dayanıklılığa sahip olup olmayacağına bağlı” yorumunda bulundu.Tek kutuplu dünya düzeninden “yeni, adil bir dünya düzenine” geçiş sürecinin devam ettiğini dile getiren SVR Direktörü, “Bu sürecin de elbette riskleri var. Çok zordur bir süreç” ifadesini kullandı.Yeni çok kutuplu dünyanın ABD ve Avrupa’yı da içermesi gerektiğini kaydeden Narışkin, “Ancak diğerleriyle eşit haklara sahip olmaları şartıyla” diye ekledi.Narışkin, Aralık ayında yaptığı açıklamada, ABD ve Avrupa’nın karmaşık ve dramatik iç çekişme dönemiyle karşı karşıya kalacağı ve bu durumdan alışılageldiği üzere Rusya’nın suçlanacağı tahmininde bulunmuştu.
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SVR Direktörü Narışkin'den 2025 tahmini: 'Dünya için sakin bir yıl olmayacak'

08:01 23.01.2025 (güncellendi: 08:17 23.01.2025)
Sergey Narışkin
Sergey Narışkin - Sputnik Türkiye, 1920, 23.01.2025
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2025'in dünya için sakin geçmeyeceği tahmininde bulunan Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Direktörü Narışkin, pek çok şeyin bölgesel ve küresel oyuncuların sağduyusuna ve dayanıklılığına bağlı olacağını belirtti.
SVR Direktörü Sergey Narışkin, Sputnik’e açıklamasında, 2025 için küresel durum değerlendirmesinde bulundu.
Narışkin, “2025'in sakin bir yıl olmayacağı şimdiden belli. Pek çok şey, bölgesel ve küresel oyuncuların bunu yapacak sağduyu ve dayanıklılığa sahip olup olmayacağına bağlı” yorumunda bulundu.
Tek kutuplu dünya düzeninden “yeni, adil bir dünya düzenine” geçiş sürecinin devam ettiğini dile getiren SVR Direktörü, “Bu sürecin de elbette riskleri var. Çok zordur bir süreç” ifadesini kullandı.
Yeni çok kutuplu dünyanın ABD ve Avrupa’yı da içermesi gerektiğini kaydeden Narışkin, “Ancak diğerleriyle eşit haklara sahip olmaları şartıyla” diye ekledi.
Narışkin, Aralık ayında yaptığı açıklamada, ABD ve Avrupa’nın karmaşık ve dramatik iç çekişme dönemiyle karşı karşıya kalacağı ve bu durumdan alışılageldiği üzere Rusya’nın suçlanacağı tahmininde bulunmuştu.
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