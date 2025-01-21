https://anlatilaninotesi.com.tr/20250121/panama-devlet-baskani-mulinodan-panama-kanalini-geri-alacagiz-diyen-trumpa-yanit-1092880089.html
Panama Devlet Başkanı Mulino'dan 'Panama Kanalı'nı geri alacağız' diyen Trump'a yanıt
Panama Devlet Başkanı Mulino'dan 'Panama Kanalı'nı geri alacağız' diyen Trump'a yanıt
Sputnik Türkiye
Panama Kanalı ile ilgili açıklamalarına başkanlık yemin töreninde yaptığı konuşmada da yer veren ABD Başkanı Trump'a Panama Devlet Başkanı Mulino "Panama... 21.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-21T00:47+0300
2025-01-21T00:47+0300
2025-01-21T01:08+0300
jose raul mulino
dünya
panama kanalı
donald trump
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ABD Başkanı Trump, başkanlığı devraldığı yemin töreninde yaptığı konuşmada Panama Kanalı ile ilgili tepki çeken açıklamalarını devam ettirdi."Panama Kanalı'nı geri alacağız" diyen Trump'a Panama Devlet Başkanı Jose Raul Mulino yanıt verdi. "Başkan Donald Trump tarafından ifade edilen sözleri kapsamlı şekilde reddetmeliyim. Panama Kanalı, Panama'nındır ve öyle kalacak" diyen Mulino Trump'ın Panama Kanalı'nın Çin tarafından kontrol edildiği iddiasına yönelik de şunu ifade etti:'Kanal, hiç kimsenin verdiği bir taviz değildi'Mulino, Torrijos-Carter Anlaşması'nı hatırlattı ve şunları kaydetti:ABD Başkanı Donald Trump, Kanada, Grönland ve Panama Kanalı üzerindeki toprak iddialarını defalarca dile getirdi. Yemin töreni konuşmasında Trump, Panama Kanalı'nı 'geri alma' sözü verdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250120/abdde-ikinci-trump-donemi-resmen-basladi-1092876811.html
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jose raul mulino, panama kanalı, donald trump
jose raul mulino, panama kanalı, donald trump
Panama Devlet Başkanı Mulino'dan 'Panama Kanalı'nı geri alacağız' diyen Trump'a yanıt
00:47 21.01.2025 (güncellendi: 01:08 21.01.2025)
Panama Kanalı ile ilgili açıklamalarına başkanlık yemin töreninde yaptığı konuşmada da yer veren ABD Başkanı Trump'a Panama Devlet Başkanı Mulino "Panama Kanalı, Panama'nındır ve öyle kalacak" yanıtını verdi.
ABD Başkanı Trump, başkanlığı devraldığı yemin töreninde yaptığı konuşmada Panama Kanalı ile ilgili tepki çeken açıklamalarını devam ettirdi.
"Panama Kanalı'nı geri alacağız" diyen Trump'a Panama Devlet Başkanı Jose Raul Mulino yanıt verdi.
"Başkan Donald Trump tarafından ifade edilen sözleri kapsamlı şekilde reddetmeliyim. Panama Kanalı, Panama'nındır ve öyle kalacak" diyen Mulino Trump'ın Panama Kanalı'nın Çin tarafından kontrol edildiği iddiasına yönelik de şunu ifade etti:
"Dünyada yönetimimize müdahale eden herhangi bir ulusun varlığı söz konusu değildir."
'Kanal, hiç kimsenin verdiği bir taviz değildi'
Mulino, Torrijos-Carter Anlaşması'nı hatırlattı ve şunları kaydetti:
"Kanal, hiç kimsenin verdiği bir taviz değildi, Torrijos-Carter Anlaşması’nın bir sonucu olarak, 1999'da doruğa ulaşan, kuşaklar boyu süren mücadelenin bir ürünüydü. O zamandan bu yana, 25 yıldır kesintisiz şekilde, ABD de dahil dünya ticaretine hizmet etmek amacıyla bu kanalı sorumlu şekilde yönettik ve genişlettik. Tarih ve ABD’ye yönelik eylemlerimiz de gösteriyor ki bizi koruyan hakları, anlaşmanın hukuki temelini, bizi farklı kılan saygınlığımızı ve uluslararası hukukun bize verdiği gücü; ülkeler arasındaki ve her şeyden önce müttefik ve dost ülkeler arasındaki ilişkileri yönetmenin ideal yolu olarak kullanacağız."
ABD Başkanı Donald Trump, Kanada, Grönland ve Panama Kanalı üzerindeki toprak iddialarını defalarca dile getirdi. Yemin töreni konuşmasında Trump, Panama Kanalı'nı 'geri alma' sözü verdi.