Panama Devlet Başkanı Mulino'dan 'Panama Kanalı'nı geri alacağız' diyen Trump'a yanıt

"Kanal, hiç kimsenin verdiği bir taviz değildi, Torrijos-Carter Anlaşması’nın bir sonucu olarak, 1999'da doruğa ulaşan, kuşaklar boyu süren mücadelenin bir ürünüydü. O zamandan bu yana, 25 yıldır kesintisiz şekilde, ABD de dahil dünya ticaretine hizmet etmek amacıyla bu kanalı sorumlu şekilde yönettik ve genişlettik. Tarih ve ABD’ye yönelik eylemlerimiz de gösteriyor ki bizi koruyan hakları, anlaşmanın hukuki temelini, bizi farklı kılan saygınlığımızı ve uluslararası hukukun bize verdiği gücü; ülkeler arasındaki ve her şeyden önce müttefik ve dost ülkeler arasındaki ilişkileri yönetmenin ideal yolu olarak kullanacağız."