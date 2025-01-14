https://anlatilaninotesi.com.tr/20250114/zaharova-sozleri-hakkinda-yorum-yapmaktan-kacinan-moldova-disisleri-bakanina-yanit-verdi-1092641141.html
Zaharova, sözleri hakkında yorum yapmaktan kaçınan Moldova Dışişleri Bakanı'na yanıt verdi
Zaharova, sözleri hakkında yorum yapmaktan kaçınan Moldova Dışişleri Bakanı'na yanıt verdi
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Moldova Dışişleri Bakanı Popşoi'nin söylemlerine karşın, Popşoi'nin argümanları çürütecek gerçeklere sahip... 14.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-14T01:38+0300
2025-01-14T01:38+0300
2025-01-14T01:38+0300
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Moldova Dışişleri Bakanı Mihai Popşoi'nin, kendisinin 'diplomasiye temsilci olmadığı' eleştirisine Telegram kanalında cevap verdi.Açıklamasında Zaharova, "Ben soyut bir diplomasi değil, gerçeğe dayalı bir diplomasi temsil ediyorum. Moldova'daki durumla ilgili söylediğim her sözün arkasında rakamlar, gerçekler ve doğrudan alıntılar var. Eğer durum farklı olsaydı, Popșoi bizim argümanlarımızı çürütme fırsatını bulabilirdi. Ancak bu haliyle, söyleyecek hiçbir şeyi olmadığına dair bir imza attı" şeklinde yanıt verdi. Ayrıca Zaharova, Moldova Dışişleri Bakanı'nın başka bir sözünü de yanıtlayarak, "Bize karşı yaptığı her türlü suçlama sadece bir propaganda unsurudur" ifadelerini kullandı ve Moldova'daki durumla ilgili her yorumunun, Kişinev'deki yetkililerin Rusofobik söylemlerine bir yanıt niteliğinde olduğunu belirtti. Zaharova sözlerini, "Moldovalı yetkililer yalan ve nefrete dayanan Rusya karşıtı söylemlerine son vermelidir" şeklinde sonlandırdı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250102/zaharova-ukraynanin-rus-gazi-transitini-durdurmasindan-en-kazancli-cikacak-ulke-abd-1092293836.html
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mariya zaharova, moldova, kişinev, mihai popşoi
mariya zaharova, moldova, kişinev, mihai popşoi
Zaharova, sözleri hakkında yorum yapmaktan kaçınan Moldova Dışişleri Bakanı'na yanıt verdi
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Moldova Dışişleri Bakanı Popşoi'nin söylemlerine karşın, Popşoi'nin argümanları çürütecek gerçeklere sahip olmadığını belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Moldova Dışişleri Bakanı Mihai Popşoi'nin, kendisinin 'diplomasiye temsilci olmadığı' eleştirisine Telegram kanalında cevap verdi.
Açıklamasında Zaharova, "Ben soyut bir diplomasi değil, gerçeğe dayalı bir diplomasi temsil ediyorum. Moldova'daki durumla ilgili söylediğim her sözün arkasında rakamlar, gerçekler ve doğrudan alıntılar var. Eğer durum farklı olsaydı, Popșoi bizim argümanlarımızı çürütme fırsatını bulabilirdi. Ancak bu haliyle, söyleyecek hiçbir şeyi olmadığına dair bir imza attı" şeklinde yanıt verdi.
Ayrıca Zaharova, Moldova Dışişleri Bakanı'nın başka bir sözünü de yanıtlayarak, "Bize karşı yaptığı her türlü suçlama sadece bir propaganda unsurudur" ifadelerini kullandı ve Moldova'daki durumla ilgili her yorumunun, Kişinev'deki yetkililerin Rusofobik söylemlerine bir yanıt niteliğinde olduğunu belirtti.
Zaharova sözlerini, "Moldovalı yetkililer yalan ve nefrete dayanan Rusya karşıtı söylemlerine son vermelidir" şeklinde sonlandırdı.