https://anlatilaninotesi.com.tr/20250102/zaharova-ukraynanin-rus-gazi-transitini-durdurmasindan-en-kazancli-cikacak-ulke-abd-1092293836.html

Zaharova: Ukrayna'nın Rus gazı transitini durdurmasından en kazançlı çıkacak ülke ABD

Zaharova: Ukrayna'nın Rus gazı transitini durdurmasından en kazançlı çıkacak ülke ABD

Sputnik Türkiye

Ukrayna'nın Rus gazını Avrupa'ya aktarmayı öngören anlaşmayı uzatmaması en çok Avrupa'yı etkiledi. Zaharova, en karlı ülkenin ise ABD olduğunu belirtti. 02.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-02T17:02+0300

2025-01-02T17:02+0300

2025-01-02T17:02+0300

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna üzerinden Avrupa'ya Rus doğalgazı transitinin durdurulmasında Washington, Avrupa ve Kiev'in sorumluluğu bulunduğunu vurguladı.Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde konuya ilişkin yazılı açıklama yayınlayan Zaharova, "Rus gazı sevkiyatının durdurulmasının sorumluluğu tamamen ABD'ye, kukla Kiev rejimine ve Amerikan ekonomisini finansal olarak desteklemek uğruna kendi vatandaşlarının refahını feda eden Avrupalı hükümetlere ait" dedi.Kiev'in Avrupalı ülkelerin sakinlerine gaz pompalamayı kesme kararını Gazprom'un sözleşme yükümlülüklerini eksiksiz olarak yerine getirmesine rağmen aldığını söyleyen Zaharova, "Rekabetçi ve çevre dostu Rus enerjisinin arzının kesilmesi, yalnızca Avrupa'nın ekonomik potansiyelini zayıflatmakla kalmıyor, aynı zamanda Avrupa vatandaşlarının yaşam standartlarını da son derece olumsuz etkiliyor" ifadelerini kullandı.Zaharova, Avrupa'nın enerji piyasasının darmadağın edilmesinden en kazançlı çıkan ülkenin ABD olduğunun da altını çizdi.Ukrayna üzerinden doğalgaz sevkiyatı durduRus gazının Ukrayna topraklarından transit geçişine ilişkin anlaşma 1 Ocak 2025'te sona erdi.Ukrayna'nın yılda 40 milyar metreküp gaz transitini öngören anlaşmayı yenilemeyi reddetmesi, Gazprom'u bu güzergah üzerinden akaryakıt tedarik etmeye ilişkin teknik ve hukuki imkandan mahrum bıraktı ve bu nedenle tedarikler 1 Ocak sabahı durduruldu.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yeni yıla birkaç gün kala anlaşmanın yeniden müzakere edilmesinin mümkün olmayacağını belirterek, Kiev'in olumsuz tutumu nedeniyle Rus gazının Ukrayna üzerinden transitine ilişkin yeni bir anlaşma yapılmayacağını belirtmişti.Ukrayna üzerinden gaz geçişinin durması halinde Avrupalılar için Rus boru hattı gazının tek kaynağı TürkAkım'dan yakıt alan Balkan Akımı olmaya devam edecek. Bu hat üzerinden Romanya, Yunanistan, Kuzey Makedonya, Sırbistan, Bosna Hersek ve Macaristan'a yılda yaklaşık 14-15 milyar metreküpgaz tedarik ediliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250102/ukraynanin-rus-gazi-transitini-durdurmasina-ficodan-tepki-uzerinde-fillerin-tepindigi-cimen-olmak-1092277904.html

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abd, ukrayna, kiev, gazprom, rusya dışişleri bakanlığı, avrupa, doğalgaz, doğalgaz boru hattı, gaz, türkakım, washington, mariya zaharova