https://anlatilaninotesi.com.tr/20250114/ozel-sektor-zam-oranlari-belli-oldu-calisanlara-enflasyon-destegi-verildi-1092669590.html
Özel sektör zam oranları belli oldu: Çalışanlara enflasyon desteği verildi
Özel sektör zam oranları belli oldu: Çalışanlara enflasyon desteği verildi
Sputnik Türkiye
Asgari ücretin yüzde 30 artışla 22 bin 104 TL olarak belirlenmesinin ardından, özel sektörden maaş zammı haberleri gelmeye devam ediyor. Bankacılık... 14.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-14T17:26+0300
2025-01-14T17:26+0300
2025-01-14T17:26+0300
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İş Bankası, 2025'in ilk altı ayı için çalışan maaşlarına yüzde 20, tazminat ve ek ödemelere ise yüzde 45 zam yaparak enflasyonun üzerinde bir artış gerçekleştirdi.Türkiye’nin en köklü ve en büyük özel bankalarından İş Bankası, 2025 yılı için çalışanlarına yönelik zam oranlarını açıkladı. Banka, maaşlara yüzde 20, tazminat ve ek ödemelere ise yüzde 45 oranında artış yaparak çalışanlarını enflasyona karşı koruma politikasını sürdürdü. 2025 yılının ilk altı ayı için yapılan zam oranı, yüzde 15.75 olarak gerçekleşen altı aylık enflasyon farkına ek olarak 4 puanlık refah payını içeriyor. Bu zam oranıyla birlikte İş Bankası, çalışanlarına enflasyonun üzerinde bir maaş artışı sağlamış oldu.Banka, maaş zamlarının yanı sıra Toplu İş Sözleşmesi (TİS) kapsamında belirlenen tazminat ve ek ödemelere de 1 Ocak 2025 itibarıyla yüzde 45 oranında zam yapma kararı aldı. Garanti Bankası ise 2025 yılı için çalışanlarına yüzde 22.5 zam yaptığını duyurmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250109/2025-ozel-sektor-zam-oranlari-en-az-yuzde-kac-artis-bekleniyor-1092479197.html
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maaş zamları, banka zam, özek sektör işçi ücretleri
maaş zamları, banka zam, özek sektör işçi ücretleri
Özel sektör zam oranları belli oldu: Çalışanlara enflasyon desteği verildi
Asgari ücretin yüzde 30 artışla 22 bin 104 TL olarak belirlenmesinin ardından, özel sektörden maaş zammı haberleri gelmeye devam ediyor. Bankacılık sektöründeki zam haberi, Türkiye'nin en büyük özel bankalarından biri olan İş Bankası’ndan geldi. İş Bankası, 2025 yılının ilk altı ayı için çalışan maaşlarına yüzde 20 zam yapacağını açıkladı.
İş Bankası, 2025'in ilk altı ayı için çalışan maaşlarına yüzde 20, tazminat ve ek ödemelere ise yüzde 45 zam yaparak enflasyonun üzerinde bir artış gerçekleştirdi.
Türkiye’nin en köklü ve en büyük özel bankalarından İş Bankası, 2025 yılı için çalışanlarına yönelik zam oranlarını açıkladı. Banka, maaşlara yüzde 20, tazminat ve ek ödemelere ise yüzde 45 oranında artış yaparak çalışanlarını enflasyona karşı koruma politikasını sürdürdü. 2025 yılının ilk altı ayı için yapılan zam oranı, yüzde 15.75 olarak gerçekleşen altı aylık enflasyon farkına ek olarak 4 puanlık refah payını içeriyor. Bu zam oranıyla birlikte İş Bankası, çalışanlarına enflasyonun üzerinde bir maaş artışı sağlamış oldu.
Banka, maaş zamlarının yanı sıra Toplu İş Sözleşmesi (TİS) kapsamında belirlenen tazminat ve ek ödemelere de 1 Ocak 2025 itibarıyla yüzde 45 oranında zam yapma kararı aldı. Garanti Bankası ise 2025 yılı için çalışanlarına yüzde 22.5 zam yaptığını duyurmuştu.