Özel sektör zam oranları belli oldu: Çalışanlara enflasyon desteği verildi

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Sıfır Atık Hareketi, hem ekonomiye hem çevreye katkı sağlayacak'
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Köprülerin geliri, bakım maliyetinin 20 katı
09:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
13 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
16 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
'Ulaşım ücretine gelen zam kadar asgari ücrete zam yapılmadı'
12:05
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Akademik bakış açısıyla arabesk müzik: ‘Arada kalmışlığın sesi oldu’
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘Başka bir aday Cumhurbaşkanı seçilseydi, Lübnan’a uluslararası fonların gelmesi mümkün değildi’
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
SESLİ HABER
Eski İngiltere Savunma Bakan Yardımcısı, çocuk istismarı şüphesiyle gözaltına alındı
17:44
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
13 dk
SESLİ HABER
Rusya Savunma Bakanlığı: Kiev rejimi, TürkAkım’a saldırmaya çalıştı
18:17
2 dk
SESLİ HABER
NATO’dan Avrupa’nın doğusunda dev tatbikat
18:31
2 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Tarihe yön veren bir ömür
18:44
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
6 dk
CEYHUN BOZKURT'LA BÖLGENİN KALBİ
Donald Trump'ın ısrar ettiği ada Grönland'ın stratejik önemi nedir?
19:07
83 dk
ÖZEL HABER
Gazeteci Karan: ‘Ukrayna’nın TürkAkım saldırısı ekonomik terörizmdir’
22:24
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'İsrailliler Türkiye’de televizyon kanalı sahibi oldular'
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
2024'te en az bin 897 işçi hayatını kaybetti
09:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
14 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
‘Kamunun ve halkın gücünü iktidara hissettirmediğimiz sürece iktidar, yanlışlarından dönmeyecek’
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Süper Lig’de yabancı var hakemleri
14:05
54 dk
ANKARA FARKI
Ukrayna TürkAkım'ı neden hedef aldı?
15:01
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Trump'ın Grönland stratejisinin anlamı ve Ukrayna'nın TürkAkım saldırısı
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
ÖZEL HABER
Tarih verildi: Bu kişiler daha fazla fatura ödeyecek
17:40
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
25 dk
SESLİ HABER
Dolandırıcılıktan korunmanızı sağlıyor: ATM'de bu şifreleri tercih etmeyin
18:23
3 dk
SESLİ HABER
Lavrov: ABD, TürkAkım doğalgaz boru hattını devre dışı bırakmak istiyor
18:36
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
SESLİ HABER
Bu baharat sağlıklı yaşamın 'gizli kahramanı'
19:23
3 dk
ÖZEL HABER
Son 5 yılda yüzde 669.23 zamlandı
19:48
4 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250114/ozel-sektor-zam-oranlari-belli-oldu-calisanlara-enflasyon-destegi-verildi-1092669590.html
Özel sektör zam oranları belli oldu: Çalışanlara enflasyon desteği verildi
Özel sektör zam oranları belli oldu: Çalışanlara enflasyon desteği verildi
Sputnik Türkiye
Asgari ücretin yüzde 30 artışla 22 bin 104 TL olarak belirlenmesinin ardından, özel sektörden maaş zammı haberleri gelmeye devam ediyor. Bankacılık... 14.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-14T17:26+0300
2025-01-14T17:26+0300
ekonomi
banka
banka kartı
banka desteği
zam
ara zam
ek zam
maaş
brüt maaş
net maaş
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/06/1092379765_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_0372cd5dcf9e34d3f8cc524659ad2787.jpg
İş Bankası, 2025'in ilk altı ayı için çalışan maaşlarına yüzde 20, tazminat ve ek ödemelere ise yüzde 45 zam yaparak enflasyonun üzerinde bir artış gerçekleştirdi.Türkiye’nin en köklü ve en büyük özel bankalarından İş Bankası, 2025 yılı için çalışanlarına yönelik zam oranlarını açıkladı. Banka, maaşlara yüzde 20, tazminat ve ek ödemelere ise yüzde 45 oranında artış yaparak çalışanlarını enflasyona karşı koruma politikasını sürdürdü. 2025 yılının ilk altı ayı için yapılan zam oranı, yüzde 15.75 olarak gerçekleşen altı aylık enflasyon farkına ek olarak 4 puanlık refah payını içeriyor. Bu zam oranıyla birlikte İş Bankası, çalışanlarına enflasyonun üzerinde bir maaş artışı sağlamış oldu.Banka, maaş zamlarının yanı sıra Toplu İş Sözleşmesi (TİS) kapsamında belirlenen tazminat ve ek ödemelere de 1 Ocak 2025 itibarıyla yüzde 45 oranında zam yapma kararı aldı. Garanti Bankası ise 2025 yılı için çalışanlarına yüzde 22.5 zam yaptığını duyurmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250109/2025-ozel-sektor-zam-oranlari-en-az-yuzde-kac-artis-bekleniyor-1092479197.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/06/1092379765_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_28a3b163ac314d925c582143a7b2f7ea.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
maaş zamları, banka zam, özek sektör işçi ücretleri
maaş zamları, banka zam, özek sektör işçi ücretleri

Özel sektör zam oranları belli oldu: Çalışanlara enflasyon desteği verildi

17:26 14.01.2025
© AAEmekli zam
Emekli zam - Sputnik Türkiye, 1920, 14.01.2025
© AA
Abone ol
Asgari ücretin yüzde 30 artışla 22 bin 104 TL olarak belirlenmesinin ardından, özel sektörden maaş zammı haberleri gelmeye devam ediyor. Bankacılık sektöründeki zam haberi, Türkiye'nin en büyük özel bankalarından biri olan İş Bankası’ndan geldi. İş Bankası, 2025 yılının ilk altı ayı için çalışan maaşlarına yüzde 20 zam yapacağını açıkladı.
İş Bankası, 2025'in ilk altı ayı için çalışan maaşlarına yüzde 20, tazminat ve ek ödemelere ise yüzde 45 zam yaparak enflasyonun üzerinde bir artış gerçekleştirdi.
Türkiye’nin en köklü ve en büyük özel bankalarından İş Bankası, 2025 yılı için çalışanlarına yönelik zam oranlarını açıkladı. Banka, maaşlara yüzde 20, tazminat ve ek ödemelere ise yüzde 45 oranında artış yaparak çalışanlarını enflasyona karşı koruma politikasını sürdürdü. 2025 yılının ilk altı ayı için yapılan zam oranı, yüzde 15.75 olarak gerçekleşen altı aylık enflasyon farkına ek olarak 4 puanlık refah payını içeriyor. Bu zam oranıyla birlikte İş Bankası, çalışanlarına enflasyonun üzerinde bir maaş artışı sağlamış oldu.
Banka, maaş zamlarının yanı sıra Toplu İş Sözleşmesi (TİS) kapsamında belirlenen tazminat ve ek ödemelere de 1 Ocak 2025 itibarıyla yüzde 45 oranında zam yapma kararı aldı. Garanti Bankası ise 2025 yılı için çalışanlarına yüzde 22.5 zam yaptığını duyurmuştu.
ATM - Sputnik Türkiye, 1920, 09.01.2025
EKONOMİ
2025 özel sektör zam oranları: En az yüzde kaç artış bekleniyor?
9 Ocak, 07:57
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала