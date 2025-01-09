https://anlatilaninotesi.com.tr/20250109/2025-ozel-sektor-zam-oranlari-en-az-yuzde-kac-artis-bekleniyor-1092479197.html

2025 özel sektör zam oranları: En az yüzde kaç artış bekleniyor?

2025 özel sektör zam oranları: En az yüzde kaç artış bekleniyor?

Sputnik Türkiye

2025 yılına girilmesiyle birlikte zam oranları netleşti. SSK ve Bağkur emeklilerine yüzde 15.75, memurlara ise yüzde 11.54 oranında zam yapılırken, asgari... 09.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-09T07:57+0300

2025-01-09T07:57+0300

2025-01-09T07:57+0300

bağkur

ekonomi

maaş

brüt maaş

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eşit maaş

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maaş zammı

maaş farkı

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2025 yılı için asgari ücrete yüzde 30 zam yapılmasının ardından, özel sektör çalışanları için zam beklentisi arttı. İşletmeler, maaş artışı için bütçeleme hazırlıklarını sürdürürken, bazı şirketler yıl ortasında ara zam yapmayı planlıyor. Ekonomistler, özel sektördeki maaş zam oranlarının en az yüzde 30, en fazla yüzde 50 arasında olacağını öngörüyor.Asgari ücret ile diğer maaşlar arasındaki fark azaldıSon yıllarda asgari ücretteki artış oranlarının yüksekliği, asgari ücretle çalışanlar ile daha yüksek maaş alanlar arasındaki farkın azalmasına neden oldu. Bu durum, özel sektör çalışanlarının ücretlerinin asgari ücretle yakınlaşmasına yol açtı. Şirketler ise bu farkı açmak ve çalışanlarını elde tutmak için daha yüksek zam oranları uygulamayı planlıyor.'Bu son yüksek oransal zamlar olacak'Milliyet'e konuşan Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram, 2025 yılı zam oranlarıyla ilgili yaptığı açıklamada, bu yılın son yüksek oransal zamlar olacağını belirtti. Bayram, “Enflasyonun yıl sonuna kadar yüzde 20 seviyelerine gerilemesi bekleniyor. Ancak özel sektörün eleman kaybını önlemek ve iş gücünü korumak adına zam yapmaya devam edeceğini gözlemliyoruz” dedi.Ara dönemde zam yapan şirketler de var2024 yılında asgari ücrete temmuz ayında zam yapılmamasına rağmen, birçok özel sektör şirketi temmuz ve ekim aylarında ara zam yaptı. Bayram, özel sektörün sürdürülebilirliğini sağlamak ve eleman açığını kapatmak için mevcut çalışanlarına düzenli zam yaptığını ifade etti.Özel sektörde zam oranları: En az yüzde 30Bayram, özel sektördeki şirketlerin çalışanlarını memnun etmek için zam oranlarını yükselteceğini belirtti:“Genel tabloya baktığımızda özel sektörde zam oranlarının en az yüzde 30, en fazla yüzde 50 arasında olacağını öngörüyoruz. Şirketler, ara dönemde yaptıkları zamları dikkate alarak yıllık toplamda enflasyonu geçmeyecek şekilde yeni zamlar yapacak.”Şirketler i̇çin kritik dengeUzmanlara göre, şirketler hem çalışan memnuniyetini sağlamak hem de ekonomik şartları göz önünde bulundurmak zorunda. Eleman kaybı yaşamamak için şirketlerin çalışanlarına refah sağlayacak bir zam oranı sunmaları gerektiği vurgulanıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250109/hak-sahipleri-icin-kritik-aciklama-aile-destek-odemeleri-2025te-devam-edecek-mi-1092478566.html

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