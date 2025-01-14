MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin 'On İki Ada' açıklamasına Yunanistan'dan yanıt: 'Savunma hakkımızdan feragat etmeyeceğiz'
© AFP 2023 / LOUISA GOULIAMAKIYunanistan - Yunanistan bayrağı - Yunanistan bayrak
© AFP 2023 / LOUISA GOULIAMAKI
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Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşan Bahçeli'nin 'Adalar' açıklamalarına yanıt verdi. Söz konusu açıklamada, Yunanistan'ın 'doğal ve yasal savunma hakkından' feragat etmeyeceği bilgisi yer aldı.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada Ege'deki Adalar hususuna değinerek, "On İki Ada gasbedilmiş, asıl sahibi olan Türk milletinden ayak oyunlarıyla çalınmıştır. Türkiye On İki Ada'sız yaşasa bile, On İki Ada'nın Türkiyesiz yaşaması ham bir hayaldir" cümlesini kaydetmişti.
Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, MHP lideri Bahçeli'nin açıklamalarına yanıt verdi.
Dışişleri Bakanlığı'nın resmi internet sitesinden, 'Bir Türk yetkilinin Oniki Ada'nın statüsüne ilişkin açıklamaları hakkında' başlığı ile yayımlanan açıklamada, On İki Ada'nın statüsünün uluslararası bir antlaşma olan 1947 Paris Barış Antlaşması ile düzenlendiği bilgisi yer aldı.
Söz konusu açıklamada, egemen bir devlet olarak Yunanistan'ın Birleşmiş Milletler Şartı'nın 51'inci maddesinde öngörülen doğal ve yasal savunma hakkında feragat etmeyeceğini ifade edilirken savaş tehdidi altında olduğunda da bu hakkı kullanması gerektiği kaydedildi.
Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'nın açıklaması, "Barışın korunması sağduyu ve sorumluluk gerektirir, düşmanca açıklamalar değil. Egemenlik meseleleri söz konusu değildir ve revizyonist kavramlar evrensel olarak reddedilmektedir" cümleleriyle son buldu.
'Adaların bir plan dahilinde silahlandırılması Türkiye'ye meydan okumaktır'
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Ege Denizi'nde bulunan 7 farklı ada grubu içinde Anadolu coğrafyasına en yakını olan On İki Ada başta olmak üzere Yunanistan'ın burnumuzun dibinde silah göstermesi yalnızca stratejik bir hata değil, tarihi, askeri ve siyasi sonuçları çok ağır olacak trajik bir yanlıştır" demişti.
Yunanistan'ın, Ege adalarına menzili 30 ile 300 kilometre arasında değişen füzeleri konuşlandırma hazırlıklarının uluslararası hukuka tamamıyla aykırı olduğunun ve iyi komşuluk özlemlerini de temelinden sakatlayacak fütursuz adımlar olduğunun altını çizen Bahçeli, şu cümleleri kaydetmişti:
Gayri askeri statüdeki adaların bir plan dahilinde silahlandırılması, Türkiye'ye meydan okumaktır, barış denizi olmasını dilediğimiz Ege'yi gerilim ve cepheleşme girdabına çekmektir. Ege Denizi'nde bulunan 7 farklı ada grubu içinde Anadolu coğrafyasına en yakını olan On İki Ada başta olmak üzere Yunanistan'ın burnumuzun dibinde silah göstermesi yalnızca stratejik bir hata değil, tarihi, askeri ve siyasi sonuçları çok ağır olacak trajik bir yanlıştır. Şunu bir defa net şekilde ifade etmek isterim ki bilhassa On İki Ada gasbedilmiş, asıl sahibi olan Türk milletinden ayak oyunlarıyla çalınmıştır. Türkiye On İki Ada'sız yaşasa bile, On İki Ada'nın Türkiyesiz yaşaması ham bir hayaldir. Ege'nin karşı kıyısında saldırgan ve yayılmacı bir politika takip etmenin hiç kimseye, özellikle emel sahibi ülkeye kazandıracağı bir şey yoktur. Türkiye, Mavi Vatan'daki egemen haklarından asla vazgeçmeyecektir. Barışçıl diplomasiyi ve iyi komşuluk ilişkilerini kökleştirmek varken savaş ve silah diline yaslanmanın bariz kaybedeni, tıpkı 103 yıl önce olduğu üzere asla Türkiye olmayacaktır. Yunanistan'ın, 1920'li yıllarda olduğu gibi, Batılı ülkelerin dolduruşuna gelerek tekrar karşımıza çıkması halinde nelerin yaşanacağını ifade etmeye ihtiyaç bile duymadığımızı açık açık ve ikazen söylüyor, Atina yönetiminin ayağını denk almasını tavsiye ediyorum. Barışla herkesin kazanacağına inanıyorum. Ancak barışla kazanmak için elhak savaşmak gerekiyorsa, o da bizim için düğün bayramdır diyor, canımızın ve kanımızın milli mukadderatımızın varlığı için bin kez feda olmasını Cenabı Mevla'dan niyaz ediyorum.