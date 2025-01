https://anlatilaninotesi.com.tr/20250114/mhp-genel-baskani-bahcelinin-on-iki-ada-aciklamasina-yunanistandan-yanit-savunma-hakkimizdan-1092677260.html

MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin 'On İki Ada' açıklamasına Yunanistan'dan yanıt: 'Savunma hakkımızdan feragat etmeyeceğiz'

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşan Bahçeli'nin 'Adalar' açıklamalarına yanıt verdi. Söz konusu açıklamada... 14.01.2025, Sputnik Türkiye

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada Ege'deki Adalar hususuna değinerek, "On İki Ada gasbedilmiş, asıl sahibi olan Türk milletinden ayak oyunlarıyla çalınmıştır. Türkiye On İki Ada'sız yaşasa bile, On İki Ada'nın Türkiyesiz yaşaması ham bir hayaldir" cümlesini kaydetmişti.Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, MHP lideri Bahçeli'nin açıklamalarına yanıt verdi.Dışişleri Bakanlığı'nın resmi internet sitesinden, 'Bir Türk yetkilinin Oniki Ada'nın statüsüne ilişkin açıklamaları hakkında' başlığı ile yayımlanan açıklamada, On İki Ada'nın statüsünün uluslararası bir antlaşma olan 1947 Paris Barış Antlaşması ile düzenlendiği bilgisi yer aldı.Söz konusu açıklamada, egemen bir devlet olarak Yunanistan'ın Birleşmiş Milletler Şartı'nın 51'inci maddesinde öngörülen doğal ve yasal savunma hakkında feragat etmeyeceğini ifade edilirken savaş tehdidi altında olduğunda da bu hakkı kullanması gerektiği kaydedildi.Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'nın açıklaması, "Barışın korunması sağduyu ve sorumluluk gerektirir, düşmanca açıklamalar değil. Egemenlik meseleleri söz konusu değildir ve revizyonist kavramlar evrensel olarak reddedilmektedir" cümleleriyle son buldu.'Adaların bir plan dahilinde silahlandırılması Türkiye'ye meydan okumaktır'MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Ege Denizi'nde bulunan 7 farklı ada grubu içinde Anadolu coğrafyasına en yakını olan On İki Ada başta olmak üzere Yunanistan'ın burnumuzun dibinde silah göstermesi yalnızca stratejik bir hata değil, tarihi, askeri ve siyasi sonuçları çok ağır olacak trajik bir yanlıştır" demişti.Yunanistan'ın, Ege adalarına menzili 30 ile 300 kilometre arasında değişen füzeleri konuşlandırma hazırlıklarının uluslararası hukuka tamamıyla aykırı olduğunun ve iyi komşuluk özlemlerini de temelinden sakatlayacak fütursuz adımlar olduğunun altını çizen Bahçeli, şu cümleleri kaydetmişti:

