Yunanistan Savunma Bakanı Dendias: Türkiye ülkemize yönelik iddialarının gündemini yavaş yavaş genişletiyor

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Yeni düzenleme kazalara sebep olabilir mi?
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Ruhsatsız silah tehdidi büyüyor
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
13 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
16 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Gayrimenkul uzmanı Nilüfer Kas: ‘Fiyatların gözle görülür bir şekilde düşmesini beklemek bir hayal’
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Yaklaşan yılbaşında hediyeleşme ritüeli.
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
İsrail’in yapay zekayla silahlanması: Geleceğin savaşları yapay zekaya mı yaptırılacak?
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda görevli Özseven: TÜRK-İŞ'in teklifini asgari ücretliler belirleyecek
15:01
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
‘Türkiye, Suriye’de öncelikle ülkenin tümüne hakim, merkezi bir yönetim kurulmasına odaklanmalı’
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
İmar hakkı aktarımına ilişkin düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
“Bakanlar TBMM’de neden gergin?”
09:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:07
12 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
16 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
13 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
İstanbul'da yaşamanın maliyeti 75 bin 717 lira
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
Tarihten bugüne korku filmlerinin gelişimi, tarzları, klişeleri ve kişileri
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
MELİS ELMEN'LE ÇALIŞMA HAYATIM
SGK Uzmanı Melis Elmen: Asgari ücret rakamları neden bu kadar sır, bizden bizim ücretimizi saklıyorlar
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Sığınmacı meselesi ve Suriye
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
12 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
18:34
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
6 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:06
83 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241213/yunanistan-savunma-bakani-dendias-turkiye-ulkemize-yonelik-iddialarinin-gundemini-yavas-yavas-1091515606.html
Yunanistan Savunma Bakanı Dendias: Türkiye ülkemize yönelik iddialarının gündemini yavaş yavaş genişletiyor
Yunanistan Savunma Bakanı Dendias: Türkiye ülkemize yönelik iddialarının gündemini yavaş yavaş genişletiyor
Sputnik Türkiye
Yunanistan Savunma Bakanı Dendias, Yunanistan'ın ulusal güvenlik stratejisine ilişkin bir konferasta yaptığı konuşmasında, Türkiye'nin Avrupa perspektifinden... 13.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-13T19:41+0300
2024-12-13T19:41+0300
politika
yunanistan
yunanistan savunma bakanlığı
nikos dendias
kiryakos miçotakis
türkiye
mısır
libya
münhasır ekonomik bölge
münhasır ekonomik bölgesi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/0b/1069532001_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_b8f5ff48787dc1b9927b61ec3d2069fe.jpg
Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias'ın 'Bağımsızlık Sonrası 1974-2024: Yunan Dış Politikasının 50 Yılı' başlıklı konferansta yaptığı konuşmanın yaptığı konuşmada dış politika ve savunma meselerine ilişkin açıklama yaptı.Konuşmasının önemli bir kısmında Dendias, Türkiye'ye ilişkin birtakım iddialara yer verdi.'Ankara'nın Avrupa perspektifinden sapmasının 21. yüzyılın ikinci on yılının başında belirginleştiğini' öne süren Dendias, "Avrupa müktesebatına yakınlaşmak yerine ondan sapmaya başladı. Eğer yarın sabah Türkiye sihirli bir şekilde tüm Avrupa müktesebatını kabul etseydi, sorunlarımızın yüzde 90'ı çözülmüş olurdu" cümlesini kaydetti.Dendias böylelikle Avrupa Deniz Hukuku'nun kabul etmesiyle Türkiye'nin Ege ve Doğu Akdeniz'deki Türk-Yunan anlaşmazlığının çözülebileceği kuralları kabul etmiş olacağını iddia etti.'Türkiye neo-Osmanlı modellere yöneliyor'Konuşmasında Yunanistan'ın 'coğrafi abluka' riskiyle karşı karşıya olduğunu öne süren Dendias “21'inci yüzyılda kendimizi cennette bulmadık. Bunun yerine kendimizi jeopolitik rekabet dönemlerine geri dönerken bulduk. Sonunda savaş Avrupa'ya ve dünyaya geri döndü" dedi.Türkiye'nin neo-Osmanlı modeline yöneldiğini iddia eden Dendias, konuşmasını şu cümleler ile devam ettirdi:Miçotakis hükümetinin ilk döneminde neler yapıldığının görülmesi gerektiğinin altını çizen Dendias, bir kabusla yüzleşmek zorunda kaldıklarını ifade ederek bunu şu cümleler ile izah etti:'Bugün Türkiye-Libya deniz yetki anlaşması ile mücadele ediyoruz'Konuşmasının bu kısmında, “Hızlı ve ciddi bir şekilde hareket etmemiz gerekiyordu" diyen Dendias, İtalya ile tekrar konuşma ve 50 yıl süren müzakerelerin ardından MEB'i tanımlayan anlaşmayı imzalayarak çözüme kavuşturma fırsatı olduğunu belirterek hemen ardından Mısır ile müzakereleri başlatma ve sonuçlandırma girişiminde bulunduklarını dile getirdi.Bugün 'Türk-Libya Memorandumu' ile mücadele ettiklerini dile getiren Dendias, Mısır ile yapılan anlaşmanın başka bir boyutu olduğunu belirterek konuşmasını şu cümleler ile sürdürdü:Konuşmasının bu bölümünde Dendias, Türkiye'nin Yunan-Mısır anlaşmasının ne anlama geldiğini anlamayı reddettiğini iddia etti..
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241114/yunanistan-ordusunu-yeniden-yapilandirmaya-hazirlaniyor-turkiyeden-potansiyel-tehdit-1090410542.html
yunanistan
mısır
libya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/0b/1069532001_38:0:686:486_1920x0_80_0_0_b6794ed40aabd0a1c920cae3d4c9e41d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
yunanistan, yunanistan savunma bakanlığı, nikos dendias, kiryakos miçotakis, türkiye, mısır, libya, münhasır ekonomik bölge, münhasır ekonomik bölgesi
yunanistan, yunanistan savunma bakanlığı, nikos dendias, kiryakos miçotakis, türkiye, mısır, libya, münhasır ekonomik bölge, münhasır ekonomik bölgesi

Yunanistan Savunma Bakanı Dendias: Türkiye ülkemize yönelik iddialarının gündemini yavaş yavaş genişletiyor

19:41 13.12.2024
© AA Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias
Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias - Sputnik Türkiye, 1920, 13.12.2024
© AA
Abone ol
Yunanistan Savunma Bakanı Dendias, Yunanistan'ın ulusal güvenlik stratejisine ilişkin bir konferasta yaptığı konuşmasında, Türkiye'nin Avrupa perspektifinden sapmasının 2010 yılı sonrası iyice belirginleştiğini belirterek, "Türkiye ülkemize yönelik iddialarının gündemini yavaş yavaş genişletiyor" iddasında bulundu.
Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias'ın 'Bağımsızlık Sonrası 1974-2024: Yunan Dış Politikasının 50 Yılı' başlıklı konferansta yaptığı konuşmanın yaptığı konuşmada dış politika ve savunma meselerine ilişkin açıklama yaptı.
Konuşmasının önemli bir kısmında Dendias, Türkiye'ye ilişkin birtakım iddialara yer verdi.
'Ankara'nın Avrupa perspektifinden sapmasının 21. yüzyılın ikinci on yılının başında belirginleştiğini' öne süren Dendias, "Avrupa müktesebatına yakınlaşmak yerine ondan sapmaya başladı. Eğer yarın sabah Türkiye sihirli bir şekilde tüm Avrupa müktesebatını kabul etseydi, sorunlarımızın yüzde 90'ı çözülmüş olurdu" cümlesini kaydetti.
Dendias böylelikle Avrupa Deniz Hukuku'nun kabul etmesiyle Türkiye'nin Ege ve Doğu Akdeniz'deki Türk-Yunan anlaşmazlığının çözülebileceği kuralları kabul etmiş olacağını iddia etti.

'Türkiye neo-Osmanlı modellere yöneliyor'

Konuşmasında Yunanistan'ın 'coğrafi abluka' riskiyle karşı karşıya olduğunu öne süren Dendias 21'inci yüzyılda kendimizi cennette bulmadık. Bunun yerine kendimizi jeopolitik rekabet dönemlerine geri dönerken bulduk. Sonunda savaş Avrupa'ya ve dünyaya geri döndü" dedi.
Türkiye'nin neo-Osmanlı modeline yöneldiğini iddia eden Dendias, konuşmasını şu cümleler ile devam ettirdi:

Bizim umduğumuzdan oldukça farklı. Hakikaten de Yunanistan'a ilişkin iddialarını yavaş yavaş gündemine alarak genişletiyor. Yanlış anlaşılmaları önlemek için, Dışişleri Bakanı olduğum dönemde yaptığım gibi, Türkiye ile konuşmak zorunda olduğumuz gerçeğinin altını çiziyorum ancak bu, 'casus belli' gibi Türk pozisyonlarının kabul edilemez yönlerini her zaman gündeme getirmeyi ifade ediyor.

Miçotakis hükümetinin ilk döneminde neler yapıldığının görülmesi gerektiğinin altını çizen Dendias, bir kabusla yüzleşmek zorunda kaldıklarını ifade ederek bunu şu cümleler ile izah etti:
Neydi bu kabus? Yunanistan'ın coğrafi olarak denizden dışlanması. Şayet Mursi hükümeti Mısır'da kalsaydı, uluslararası deniz hukukuna uymak zorunda kalmadan bir MEB tanımlamak için Türkiye ile ileri düzeyde görüşmeler yapıyordu. Buna bir de kabul edilemez Türkiye-Libya meselesini eklerseniz, Yunanistan'ın kapana kısılma tehlikesini anlarsınız.

'Bugün Türkiye-Libya deniz yetki anlaşması ile mücadele ediyoruz'

Konuşmasının bu kısmında, “Hızlı ve ciddi bir şekilde hareket etmemiz gerekiyordu" diyen Dendias, İtalya ile tekrar konuşma ve 50 yıl süren müzakerelerin ardından MEB'i tanımlayan anlaşmayı imzalayarak çözüme kavuşturma fırsatı olduğunu belirterek hemen ardından Mısır ile müzakereleri başlatma ve sonuçlandırma girişiminde bulunduklarını dile getirdi.
Bugün 'Türk-Libya Memorandumu' ile mücadele ettiklerini dile getiren Dendias, Mısır ile yapılan anlaşmanın başka bir boyutu olduğunu belirterek konuşmasını şu cümleler ile sürdürdü:
Türkiye'ye açıklama yapma ve Yunanistan'ın ciddi bir şekilde konuşmaya hazır olmadığı argümanını geçersiz kılma boyutu var. O zamana kadar Türkiye'nin argümanı şuydu: Yunanlılar bizimle aynı fikirde değiller, dostları olan İtalyanlarla da aynı fikirde değiller. Kimseyle aynı fikirde değiller. Kısmi bir anlaşma olan Mısır ile yapılan anlaşma, iyi niyetli her izleyici ve dinleyiciye, gelip uluslararası hukuk çerçevesinde dürüst ve ciddi bir müzakere yapmak için tam da bu tetikleyiciyi veriyor. Kuralları olmayan bir müzakere, müzakere değildir. Şiir olabilir, edebiyat olabilir. Ama müzakere değildir.
Konuşmasının bu bölümünde Dendias, Türkiye'nin Yunan-Mısır anlaşmasının ne anlama geldiğini anlamayı reddettiğini iddia etti..
Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias - Sputnik Türkiye, 1920, 14.11.2024
DÜNYA
Yunanistan, ordusunu yeniden yapılandırmaya hazırlanıyor: Türkiye'den 'potansiyel tehdit' olarak bahsedildi
14 Kasım, 21:53
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала