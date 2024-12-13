https://anlatilaninotesi.com.tr/20241213/yunanistan-savunma-bakani-dendias-turkiye-ulkemize-yonelik-iddialarinin-gundemini-yavas-yavas-1091515606.html

Yunanistan Savunma Bakanı Dendias: Türkiye ülkemize yönelik iddialarının gündemini yavaş yavaş genişletiyor

Yunanistan Savunma Bakanı Dendias: Türkiye ülkemize yönelik iddialarının gündemini yavaş yavaş genişletiyor

Sputnik Türkiye

Yunanistan Savunma Bakanı Dendias, Yunanistan'ın ulusal güvenlik stratejisine ilişkin bir konferasta yaptığı konuşmasında, Türkiye'nin Avrupa perspektifinden... 13.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-13T19:41+0300

2024-12-13T19:41+0300

2024-12-13T19:41+0300

politika

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Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias'ın 'Bağımsızlık Sonrası 1974-2024: Yunan Dış Politikasının 50 Yılı' başlıklı konferansta yaptığı konuşmanın yaptığı konuşmada dış politika ve savunma meselerine ilişkin açıklama yaptı.Konuşmasının önemli bir kısmında Dendias, Türkiye'ye ilişkin birtakım iddialara yer verdi.'Ankara'nın Avrupa perspektifinden sapmasının 21. yüzyılın ikinci on yılının başında belirginleştiğini' öne süren Dendias, "Avrupa müktesebatına yakınlaşmak yerine ondan sapmaya başladı. Eğer yarın sabah Türkiye sihirli bir şekilde tüm Avrupa müktesebatını kabul etseydi, sorunlarımızın yüzde 90'ı çözülmüş olurdu" cümlesini kaydetti.Dendias böylelikle Avrupa Deniz Hukuku'nun kabul etmesiyle Türkiye'nin Ege ve Doğu Akdeniz'deki Türk-Yunan anlaşmazlığının çözülebileceği kuralları kabul etmiş olacağını iddia etti.'Türkiye neo-Osmanlı modellere yöneliyor'Konuşmasında Yunanistan'ın 'coğrafi abluka' riskiyle karşı karşıya olduğunu öne süren Dendias “21'inci yüzyılda kendimizi cennette bulmadık. Bunun yerine kendimizi jeopolitik rekabet dönemlerine geri dönerken bulduk. Sonunda savaş Avrupa'ya ve dünyaya geri döndü" dedi.Türkiye'nin neo-Osmanlı modeline yöneldiğini iddia eden Dendias, konuşmasını şu cümleler ile devam ettirdi:Miçotakis hükümetinin ilk döneminde neler yapıldığının görülmesi gerektiğinin altını çizen Dendias, bir kabusla yüzleşmek zorunda kaldıklarını ifade ederek bunu şu cümleler ile izah etti:'Bugün Türkiye-Libya deniz yetki anlaşması ile mücadele ediyoruz'Konuşmasının bu kısmında, “Hızlı ve ciddi bir şekilde hareket etmemiz gerekiyordu" diyen Dendias, İtalya ile tekrar konuşma ve 50 yıl süren müzakerelerin ardından MEB'i tanımlayan anlaşmayı imzalayarak çözüme kavuşturma fırsatı olduğunu belirterek hemen ardından Mısır ile müzakereleri başlatma ve sonuçlandırma girişiminde bulunduklarını dile getirdi.Bugün 'Türk-Libya Memorandumu' ile mücadele ettiklerini dile getiren Dendias, Mısır ile yapılan anlaşmanın başka bir boyutu olduğunu belirterek konuşmasını şu cümleler ile sürdürdü:Konuşmasının bu bölümünde Dendias, Türkiye'nin Yunan-Mısır anlaşmasının ne anlama geldiğini anlamayı reddettiğini iddia etti..

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241114/yunanistan-ordusunu-yeniden-yapilandirmaya-hazirlaniyor-turkiyeden-potansiyel-tehdit-1090410542.html

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yunanistan, yunanistan savunma bakanlığı, nikos dendias, kiryakos miçotakis, türkiye, mısır, libya, münhasır ekonomik bölge, münhasır ekonomik bölgesi