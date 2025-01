https://anlatilaninotesi.com.tr/20250114/film-sektorunden-azginlasan-tekeller-vurgusu-kanli-arenaya-donusturenler-bu-kara-zorbaliklarin-1092662320.html

Film sektöründen 'azgınlaşan tekeller' vurgusu: 'Kanlı arenaya dönüştürenler bu kara zorbalıkların hesabını vermeliler'

Film Yapımcıları Meslek Birliği (FİYAB), sektörde 'tekelleşme'ye neden olanlarla ilgili yaptığı açıklamada 'kara zorbalıkların hesabını vermeliler' ifadelerini... 14.01.2025

Dizi ve film sektöründeki 'tekelleşme' iddiaları tartışmaları gündemde yerini korurken, bir çok ünlü ismin menajerliğini yapan Ayşe Barım tartışmaların odağındaki isim oldu. Rekabet Kurulu tarafından kast ajansı ve menajerlik alanlarında çalışan 21 şirkete yönelik soruşturma da sürüyor. Konuyla ilgili bir açıklama da Film Yapımcıları Meslek Birliği'nden (FİYAB) geldi. FİYAB, 'azgınlaşan tekeller' vurgusu yaptığı açıklamada, "Sektörde rakiplerin yok edildiği kanlı arenaya dönüştüren ve aforoz etme tahakkümünü hak olarak gören, doğrudan veya dolaylı insani ve ticari olmayan yollara başvuranlar, bu kara zorbalıkların hesabını vermelidir" dedi. Azgınlaşan tekellerin at koşturması Film Yapımcıları Meslek Birliği (FİYAB), Rekabet Kurulu tarafından kast ajansı ve menajerlik alanlarında faaliyet gösteren 21 teşebbüse soruşturma açılmasına dair açıklama yaptı.Soruşturmanın adil piyasa ve rekabet koşullarını yeniden hatırlatması açısından önemli olduğu belirtilen açıklamada, "Apaçıktır ki yapımcıları, içerik üreticileri, seyircileri ve satın alıcılarıyla çok tarafı olan bir piyasada, her geçen gün azgınlaşan tekellerin bu derece serbest at koşturması eşyanın tabiatına aykırıdır." denildi. Kanlı arenaya dönüştürdülerHer türlü fırsat eşitliğinin sektörde olması gerektiği kaydedilerek, şu ifadelere yer verildi:

