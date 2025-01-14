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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250114/film-sektorunden-azginlasan-tekeller-vurgusu-kanli-arenaya-donusturenler-bu-kara-zorbaliklarin-1092662320.html
Film sektöründen 'azgınlaşan tekeller' vurgusu: 'Kanlı arenaya dönüştürenler bu kara zorbalıkların hesabını vermeliler'
Film sektöründen 'azgınlaşan tekeller' vurgusu: 'Kanlı arenaya dönüştürenler bu kara zorbalıkların hesabını vermeliler'
Sputnik Türkiye
Film Yapımcıları Meslek Birliği (FİYAB), sektörde 'tekelleşme'ye neden olanlarla ilgili yaptığı açıklamada 'kara zorbalıkların hesabını vermeliler' ifadelerini... 14.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-14T14:42+0300
2025-01-14T14:42+0300
türkiye
film yapımcıları meslek birliği (fiyab)
rekabet kurulu
ayşe barım
tekelleşme
rekabet
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Dizi ve film sektöründeki 'tekelleşme' iddiaları tartışmaları gündemde yerini korurken, bir çok ünlü ismin menajerliğini yapan Ayşe Barım tartışmaların odağındaki isim oldu. Rekabet Kurulu tarafından kast ajansı ve menajerlik alanlarında çalışan 21 şirkete yönelik soruşturma da sürüyor. Konuyla ilgili bir açıklama da Film Yapımcıları Meslek Birliği'nden (FİYAB) geldi. FİYAB, 'azgınlaşan tekeller' vurgusu yaptığı açıklamada, "Sektörde rakiplerin yok edildiği kanlı arenaya dönüştüren ve aforoz etme tahakkümünü hak olarak gören, doğrudan veya dolaylı insani ve ticari olmayan yollara başvuranlar, bu kara zorbalıkların hesabını vermelidir" dedi. Azgınlaşan tekellerin at koşturması Film Yapımcıları Meslek Birliği (FİYAB), Rekabet Kurulu tarafından kast ajansı ve menajerlik alanlarında faaliyet gösteren 21 teşebbüse soruşturma açılmasına dair açıklama yaptı.Soruşturmanın adil piyasa ve rekabet koşullarını yeniden hatırlatması açısından önemli olduğu belirtilen açıklamada, "Apaçıktır ki yapımcıları, içerik üreticileri, seyircileri ve satın alıcılarıyla çok tarafı olan bir piyasada, her geçen gün azgınlaşan tekellerin bu derece serbest at koşturması eşyanın tabiatına aykırıdır." denildi. Kanlı arenaya dönüştürdülerHer türlü fırsat eşitliğinin sektörde olması gerektiği kaydedilerek, şu ifadelere yer verildi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250114/prof-dr-arif-verimli-de-tekellesme-ifsalarina-katildi-kim-varsa-versin-hesabini-1092658731.html
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film yapımcıları meslek birliği (fiyab), rekabet kurulu, ayşe barım, tekelleşme, rekabet
film yapımcıları meslek birliği (fiyab), rekabet kurulu, ayşe barım, tekelleşme, rekabet

Film sektöründen 'azgınlaşan tekeller' vurgusu: 'Kanlı arenaya dönüştürenler bu kara zorbalıkların hesabını vermeliler'

14:42 14.01.2025
© Fotoğraf : Sosyal medyaSerenay Sarıkaya, Ayşe Barım
Serenay Sarıkaya, Ayşe Barım - Sputnik Türkiye, 1920, 14.01.2025
© Fotoğraf : Sosyal medya
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Film Yapımcıları Meslek Birliği (FİYAB), sektörde 'tekelleşme'ye neden olanlarla ilgili yaptığı açıklamada 'kara zorbalıkların hesabını vermeliler' ifadelerini kullandı.
Dizi ve film sektöründeki 'tekelleşme' iddiaları tartışmaları gündemde yerini korurken, bir çok ünlü ismin menajerliğini yapan Ayşe Barım tartışmaların odağındaki isim oldu. Rekabet Kurulu tarafından kast ajansı ve menajerlik alanlarında çalışan 21 şirkete yönelik soruşturma da sürüyor. Konuyla ilgili bir açıklama da Film Yapımcıları Meslek Birliği'nden (FİYAB) geldi. FİYAB, 'azgınlaşan tekeller' vurgusu yaptığı açıklamada, "Sektörde rakiplerin yok edildiği kanlı arenaya dönüştüren ve aforoz etme tahakkümünü hak olarak gören, doğrudan veya dolaylı insani ve ticari olmayan yollara başvuranlar, bu kara zorbalıkların hesabını vermelidir" dedi.

Azgınlaşan tekellerin at koşturması

Film Yapımcıları Meslek Birliği (FİYAB), Rekabet Kurulu tarafından kast ajansı ve menajerlik alanlarında faaliyet gösteren 21 teşebbüse soruşturma açılmasına dair açıklama yaptı.
Soruşturmanın adil piyasa ve rekabet koşullarını yeniden hatırlatması açısından önemli olduğu belirtilen açıklamada, "Apaçıktır ki yapımcıları, içerik üreticileri, seyircileri ve satın alıcılarıyla çok tarafı olan bir piyasada, her geçen gün azgınlaşan tekellerin bu derece serbest at koşturması eşyanın tabiatına aykırıdır." denildi.

Kanlı arenaya dönüştürdüler

Her türlü fırsat eşitliğinin sektörde olması gerektiği kaydedilerek, şu ifadelere yer verildi:
"Sektörde rakiplerin yok edildiği kanlı arenaya dönüştüren ve aforoz etme tahakkümünü hak olarak gören, doğrudan veya dolaylı insani ve ticari olmayan yollara başvuranlar, bu kara zorbalıkların hesabını vermelidir. Ülkemizde film ve dizi yapımcılığı piyasasını düzenleyici, adil rekabet ahlakının korunduğu, üretimde çeşitliliği teşvik edici ve yeni, farklı yeteneklerin alanını gasp edenleri cezalandırıcı her türlü uygulamanın en büyük destekçisiyiz."
Arif Verimli - Sputnik Türkiye, 1920, 14.01.2025
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