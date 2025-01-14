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Prof. Dr. Arif Verimli televizyon dünyasındaki 'tekelleşme'yi anlattı: 'Buna benzer bir düzen televizyonda da var'
Prof. Dr. Arif Verimli televizyon dünyasındaki 'tekelleşme'yi anlattı: 'Buna benzer bir düzen televizyonda da var'
Sputnik Türkiye
Ünlü psikiyatrist Prof. Dr. Arif Verimli televizyon dünyasında da tekelleşme olduğunu belirtirken sektörde yaşananları anlattı. 14.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-14T13:29+0300
2025-01-14T13:29+0300
2025-01-14T13:34+0300
yaşam
arif verimli
ayşe barım
müge anlı
tekelleşme
id iletişim
soruşturma
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Türkiye televizyon ve sinema sektöründeki 'tekelleşme' iddialarını konuşuyor. ID İletişim Danışmanlık'ın yöneticisi ve bir çok ünlü ismin menajerliğini yapan Ayşe Barım'la ilgili soruşturma sürüyor. Barım 'tekelleşme'ye neden olmakla suçlanırken bir çok ünlü isim sosyal medyalarından tekelleşme nedeniyle yaşadıkları sorunları anlattılar. 14 yıl boyunca televizyon ekranlarında Müge Anlı ile Tatlı Sert programına danışmanlık yapan ve bir süre önce ayrılan Prof. Dr. Arif Verimli dizi sektöründe yaşanan 'tekelleşmenin' televizyon dünyasında da olduğunu belirtirken, "Buna benzer bir düzen televizyonda da var.. Örneğin bir yapım şirketi var ismi lazım değil.. Elinde bir listesi var.. Bu kişi, şu kişi çıkarılmayacak programlarımıza demişler." dedi. Kim varsa versin hesabınıAyşe Barım'ın sektörde 'tekelleşmeye' neden olduğu iddiaları araştırılırken ve üzerinde çok konuşulurken, Türkiye'nin yakından tanıdığı bir isim de televizyon dünyasındaki durumu anlattı. Prof. Dr. Arif Verimli sosyal medyasından konuyla ilgili açıklamalarda bulunurken şunları söyledi: Müge Anlı sorusuna da yanıt verdiProf. Dr. Arif Verimli'nin sözlerine bir takipçisinden "Hocam seni de Müge Anlı'da yediler be sabahın 7'sinde bu mu dert oldu be hocam" yazdı. Verimli ise bu sözlere "Dert tabii. Onca insan bu sebeple psikiyatrik tedavi alıyor. Ayrıca ben kendim bıraktım" dedi.
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arif verimli, ayşe barım, arif verimli ayşe barım
Prof. Dr. Arif Verimli televizyon dünyasındaki 'tekelleşme'yi anlattı: 'Buna benzer bir düzen televizyonda da var'
13:29 14.01.2025 (güncellendi: 13:34 14.01.2025)
Ünlü psikiyatrist Prof. Dr. Arif Verimli televizyon dünyasında da tekelleşme olduğunu belirtirken sektörde yaşananları anlattı.
Türkiye televizyon ve sinema sektöründeki 'tekelleşme' iddialarını konuşuyor. ID İletişim Danışmanlık'ın yöneticisi ve bir çok ünlü ismin menajerliğini yapan Ayşe Barım'la ilgili soruşturma sürüyor. Barım 'tekelleşme'ye neden olmakla suçlanırken bir çok ünlü isim sosyal medyalarından tekelleşme nedeniyle yaşadıkları sorunları anlattılar. 14 yıl boyunca televizyon ekranlarında Müge Anlı ile Tatlı Sert programına danışmanlık yapan ve bir süre önce ayrılan Prof. Dr. Arif Verimli dizi sektöründe yaşanan 'tekelleşmenin' televizyon dünyasında da olduğunu belirtirken, "Buna benzer bir düzen televizyonda da var.. Örneğin bir yapım şirketi var ismi lazım değil.. Elinde bir listesi var.. Bu kişi, şu kişi çıkarılmayacak programlarımıza demişler." dedi.
Kim varsa versin hesabını
Ayşe Barım'ın sektörde 'tekelleşmeye' neden olduğu iddiaları araştırılırken ve üzerinde çok konuşulurken, Türkiye'nin yakından tanıdığı bir isim de televizyon dünyasındaki durumu anlattı. Prof. Dr. Arif Verimli sosyal medyasından konuyla ilgili açıklamalarda bulunurken şunları söyledi:
"Ayşe Barım'ı tanımam, bilmem.. Olay hukuksal boyut kazandığı için de yorum yapamam ama gencecik yetenekli insanların önünü kapatan, içlerindeki hevesi, hayali körelten ve psikiyatrik tedavi almalarına yol açan kim varsa versin hesabını.. Buna benzer bir düzen televizyonda da var.. Örneğin bir yapım şirketi var ismi lazım değil.. Elinde bir listesi var.. Bu kişi, şu kişi çıkarılmayacak programlarımıza demişler. Güzel yüzlü, iyi eğitimli sunucular televizyondan uzaklaştırıldı. Benim de kişisel olarak şu kişi yüzünden o kanala asla çıkmam dediğim birkaç kişi var.."
Müge Anlı sorusuna da yanıt verdi
Prof. Dr. Arif Verimli'nin sözlerine bir takipçisinden "Hocam seni de Müge Anlı'da yediler be sabahın 7'sinde bu mu dert oldu be hocam" yazdı. Verimli ise bu sözlere "Dert tabii. Onca insan bu sebeple psikiyatrik tedavi alıyor. Ayrıca ben kendim bıraktım" dedi.