Bilim insanları duyurdu: Kötü anılar artık silinebilecek

Bilim insanları duyurdu: Kötü anılar artık silinebilecek

Bilim insanları tarafından yapılan yeni bir araştırma, uyku yoksunluğunun beynin istenmeyen anıları ve müdahaleci düşünceleri bastırma yeteneğini engellediğini... 14.01.2025, Sputnik Türkiye

Uyku yoksunluğu, beynin istenmeyen anıları bastırma yeteneğini zayıflatarak zihinsel sağlığı etkilediği keşfedildi.Proceedings of the National Academy of Sciences dergisinde yayımlanan yeni araştırmaya göre REM uykusu, sağ dorsolateral prefrontal korteksin etkinliğini artırarak kötü anıların bastırılmasında önemli bir rol oynadığı tespit edildi. Araştırmacı Dr. Scott Cairney, uyku eksikliği yaşayan bireylerin bu bastırma mekanizmasını devreye sokamaması, anksiyete, depresyon ve travma sonrası stres bozukluğu (TSSB) gibi ruhsal sağlık sorunları yaşadığını belirtti. Araştırmada, 85 sağlıklı yetişkin üzerinde fonksiyonel manyetik rezonans görüntüleme (fMRI) kullanıldı. Katılımcılar iki gruba ayrıldı:Katılımcılara, daha önce duygusal olarak olumsuz sahnelerle (örneğin araba kazası ya da kavga görüntüleri) eşleştirilen yüzler gösterildi. Yüzleri gördüklerinde, bu sahneleri ya hatırlamaları ya da bastırmaya çalışmaları istendi.Beyin aktivitesindeki farklar görüldüREM uykusu kötü anıları siliyorYork Üniversitesi’nden Dr. Scott Cairney REM uykusu çalışmasının sonucunda şu ifadeleri kullandı:

