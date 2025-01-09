https://anlatilaninotesi.com.tr/20250109/bilim-insanlari-acikladi-ayda-olunce-bedenimize-ne-olur-1092517428.html
Bilim insanları açıkladı: Ay’da ölünce bedenimize ne olur?
Bilim insanları açıkladı: Ay’da ölünce bedenimize ne olur?
Sputnik Türkiye
Bilim insanları, Ay’da bir kişinin ölmesi durumunda, vücudu üzerinde birçok doğal ve teknolojik süreçlerin devreye girdiğini açıkladı. Uzay koşullarının Ay’da... 09.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-09T23:39+0300
2025-01-09T23:39+0300
2025-01-09T23:39+0300
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Dünyada ölündüğünde, genellikle vücudun kısa zaman içinde toprağa karıştığı ancak uzayda, özellikle Ay’da ölündüğünde vücudun mumyalaştığı açıklandı.Uzay araştırmacılarının böyle bir durumla karşılaşılması halinde izlenecek prosedürler üzerinde yıllardır çalışmalar yaptığı ortaya çıktı. Ölüm anında vücudun, Ay’ın ekstrem sıcaklık farkları ve vakum ortamı nedeniyle dünyadaki gibi çürümediği ve gündüz sıcaklıklarının suyun hızla buharlaşmasına neden olurken, uzun Ay gecesinin vücudu dondurduğu ifade edildi. Uzman isim Chris Hadfield’e göre cesedin Ay yüzeyinde bırakılması durumunda mumyalaşarak milyarlarca yıl boyunca korunacağı belirtildi. Bu nedenle, Ay’da bir kişinin ölümünün uzun vadeli bilimsel ve lojistik bir zorluk olacağı açıklandı.Ay’ın 127°C’ye kadar çıkan gündüz sıcaklıkları ve -173°C’ye kadar düşen gece sıcaklıklarından dolayı, bakterilerin vücudu parçalamasının uzun yıllar alacağı bu sebeple ölümden sonra Ay yüzeyine gömülmenin en mantıklı karar olduğu duyuruldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241227/bilim-insanlari-duyurdu-karadeligin-etrafinda-okyanus-bulundu-1092114460.html
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bilim, bilim insanları, bilim insanı, bilim kurgu, uzay, uzay aracı, uzay giysisi, ay, ölüm, şüpheli ölüm, ölüm nedeni, ölüm oranı, ölüm riski
bilim, bilim insanları, bilim insanı, bilim kurgu, uzay, uzay aracı, uzay giysisi, ay, ölüm, şüpheli ölüm, ölüm nedeni, ölüm oranı, ölüm riski
Bilim insanları açıkladı: Ay’da ölünce bedenimize ne olur?
Bilim insanları, Ay’da bir kişinin ölmesi durumunda, vücudu üzerinde birçok doğal ve teknolojik süreçlerin devreye girdiğini açıkladı. Uzay koşullarının Ay’da ceset üzerinde mumyalaşma etkisi yaratacağı belirtilirken yok olma sürecinin milyarlarca yıl boyunca devam edeceği belirtildi.
Dünyada ölündüğünde, genellikle vücudun kısa zaman içinde toprağa karıştığı ancak uzayda, özellikle Ay’da ölündüğünde vücudun mumyalaştığı açıklandı.
Uzay araştırmacılarının böyle bir durumla karşılaşılması halinde izlenecek prosedürler üzerinde yıllardır çalışmalar yaptığı ortaya çıktı. Ölüm anında vücudun, Ay’ın ekstrem sıcaklık farkları ve vakum ortamı nedeniyle dünyadaki gibi çürümediği ve gündüz sıcaklıklarının suyun hızla buharlaşmasına neden olurken, uzun Ay gecesinin vücudu dondurduğu ifade edildi.
Uzman isim Chris Hadfield’e göre cesedin Ay yüzeyinde bırakılması durumunda mumyalaşarak milyarlarca yıl boyunca korunacağı belirtildi. Bu nedenle, Ay’da bir kişinin ölümünün uzun vadeli bilimsel ve lojistik bir zorluk olacağı açıklandı.
Ay’ın 127°C’ye kadar çıkan gündüz sıcaklıkları ve -173°C’ye kadar düşen gece sıcaklıklarından dolayı, bakterilerin vücudu parçalamasının uzun yıllar alacağı bu sebeple ölümden sonra Ay yüzeyine gömülmenin en mantıklı karar olduğu duyuruldu.