https://anlatilaninotesi.com.tr/20250109/bilim-insanlari-acikladi-ayda-olunce-bedenimize-ne-olur-1092517428.html

Bilim insanları açıkladı: Ay’da ölünce bedenimize ne olur?

Bilim insanları açıkladı: Ay’da ölünce bedenimize ne olur?

Sputnik Türkiye

Bilim insanları, Ay’da bir kişinin ölmesi durumunda, vücudu üzerinde birçok doğal ve teknolojik süreçlerin devreye girdiğini açıkladı. Uzay koşullarının Ay’da... 09.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-09T23:39+0300

2025-01-09T23:39+0300

2025-01-09T23:39+0300

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Dünyada ölündüğünde, genellikle vücudun kısa zaman içinde toprağa karıştığı ancak uzayda, özellikle Ay’da ölündüğünde vücudun mumyalaştığı açıklandı.Uzay araştırmacılarının böyle bir durumla karşılaşılması halinde izlenecek prosedürler üzerinde yıllardır çalışmalar yaptığı ortaya çıktı. Ölüm anında vücudun, Ay’ın ekstrem sıcaklık farkları ve vakum ortamı nedeniyle dünyadaki gibi çürümediği ve gündüz sıcaklıklarının suyun hızla buharlaşmasına neden olurken, uzun Ay gecesinin vücudu dondurduğu ifade edildi. Uzman isim Chris Hadfield’e göre cesedin Ay yüzeyinde bırakılması durumunda mumyalaşarak milyarlarca yıl boyunca korunacağı belirtildi. Bu nedenle, Ay’da bir kişinin ölümünün uzun vadeli bilimsel ve lojistik bir zorluk olacağı açıklandı.Ay’ın 127°C’ye kadar çıkan gündüz sıcaklıkları ve -173°C’ye kadar düşen gece sıcaklıklarından dolayı, bakterilerin vücudu parçalamasının uzun yıllar alacağı bu sebeple ölümden sonra Ay yüzeyine gömülmenin en mantıklı karar olduğu duyuruldu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241227/bilim-insanlari-duyurdu-karadeligin-etrafinda-okyanus-bulundu-1092114460.html

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