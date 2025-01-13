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Sosyal medya fenomenleri Talu çifti ilk kez hakim karşısında: 'Biz borcumuzun arkasındayız'
Sosyal medya fenomenleri Talu çifti ilk kez hakim karşısında: 'Biz borcumuzun arkasındayız'
Sputnik Türkiye
Sosyal medya fenomeni Kıvanç ve Beril Talu çifti dolandırıcılık iddiasıyla yargılandıkları davada ilk kez hakim karşısına çıktılar ve haklarındaki suçlamaları... 13.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-13T18:05+0300
2025-01-13T18:05+0300
türkiye
beril talu
kıvanç talu
dolandırıcılık
nitelikli dolandırıcılık
ünlülerle dolandırıcılık
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Sosyal medyada 'Var Böyle Tipler' sayfasıyla tanınan sosyal medya fenomenleri Kıvanç ve Beril Talu çifti, 195'er yıla kadar hapis istemiyle yargılandıkları 'nitelikli dolandırıcılık' soruşturmasında ilk kez hakim karşısına çıktılar. Çift haklarındaki iddiaları reddederken Kıvanç Talu, "Sokaktaki insanlar da bizi dolandırıcı sandı, biz öyle bir insan değiliz" diyerek savundu. İstanbul'da dolandırıcılık iddiasıyla tutuklanan sosyal medya fenomeni Kıvanç-Beril Talu çiftinin de arasında olduğu 3 sanığın "nitelikli dolandırıcılık" suçundan 195'er yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmalarına başlandı. Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmaya, tutuklu sanıklar Kıvanç ve Beril Talu çifti ile tutuksuz sanık Ertan Koç katıldı. Duruşmada müştekiler ve taraf avukatları da hazır bulundu.Bazı borçları borçla kapattıkSavunmasını yapan tutuklu sanık Kıvanç Talu, kendisinin 17, eşinin ise 13 senedir reklamcı olduğunu söyleyerek, "Ben işin kreatif kısmı ve markalara sunumuyla ilgileniyordum. 2023 yılında markalara sunduğumuz projelerin maliyetlerini karşılamak için eşim çevresinden borç aldı. Bu süreç boyunca kazandığımız her kuruşla borçlarımızı ödüyorduk." ifadelerini kullandı. Eşinin babası Ertan Koç'un arabasını ve balıkçı kayığını, kendilerinin de arabalarını sattığını öne süren Kıvanç Talu, şunları kaydetti:Talu, ülkeye döndüklerinde avukatlarıyla beraber karakola gittiklerini kaydederek, "Başımıza bastırdılar, gözaltına alındık ve tutuklandık. Durum hukuki bir borçlanmadan ibarettir. Kimseyi mağdur etmek istemedik. Biz borcumuzun arkasındayız. Biz, bize zarar verileceğinden korktuğumuz için sadece 3 haftalığına yurt dışına çıkmıştık." şeklinde konuştu.Dolandırıcı olmadıklarını ve kimseyi dolandırmadıklarını öne süren Talu, borçla iş yapmaya çalıştıkları için herkesin kendilerini dolandırıcı zannettiğini savundu. Tutuklu sanık Beril Talu da müştekilerden her zaman faiziyle borç para aldığını ve faiziyle ödeme yaptığını öne sürdü. Bir yıldır tutuklu bulunduğunu ifade eden Talu, tüm hesap dökümlerinin ortada olduğunu ve şu an zararı karşılayacak durumda olmadığını kaydetti.Ne olmuştu?Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Kıvanç-Beril Talu'nun, öncesinde sosyal medya kanalı aracılığıyla birçok yayın yaparak, insanların sempatisini ve güvenini kazandıkları anlatılıyor. Akabinde sanıklar Kıvanç-Beril Talu ile Ertan Koç'un fikir ve eylem birliği içerisinde iştirak halinde hareket ederek, bir reklamcılık şirketi vasıtasıyla müştekilere reklam organizasyonu yaptıkları yönünde vaatte bulundukları kaydediliyor.Ponzi sistemi oluşturdularİddianamede, sanıkların bu organizasyon için paraya ihtiyaç duydukları, söz konusu reklam faaliyetlerine para verenleri reklam işine ortak ettikleri ve reklamdan gelen gelirleri payları oranında dağıtacakları vaadiyle kandırarak, gerçekte herhangi bir reklam faaliyeti olmaksızın müştekilerden para alarak ponzi sistemi (saadet zinciri) oluşturdukları aktarılıyor.Sanıkların bu kapsamda ponzi sistemine ilk giren müştekilerin paralarını, sisteme sonradan dahil olanlardan aldıkları paralarla kısım kısım ödedikleri anlatılan iddianamede, bu sayede reklamcılık faaliyetine ortak olduğunu düşünen müştekilerin başka müştekileri de sanıkların isteğiyle sisteme dahil ettikleri belirtiliyor. İddianamede, sanıklar Kıvanç Talu, Beril Talu ve Ertan Koç'un kurdukları sistemle 13 kişiyi toplamda 3 milyon 17 bin lira dolandırdığı ifade ediliyor. Kıvanç Talu kimdir? Beril Talu kimdir?Var Böyle Tipler isimli eğlenceli videolarla kamuoyu tarafından tanınan Kıvanç Talu, farklı reklam ajanslarında görev aldı. 2016'da kreatif direktörlük pozisyonundan ayrılarak oyunculuk, seslendirme ve sosyal medya üzerine tek başına çalışmalar yapmaya yönlendi. Beril Talu da sosyal medyada eşi Kıvanç Talu'yla birlikte çalışmalarını sürdürdü.
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Sosyal medya fenomenleri Talu çifti ilk kez hakim karşısında: 'Biz borcumuzun arkasındayız'

18:05 13.01.2025
© MURAT HOROZ - ŞÜHEDA KIROĞLU-AW113222Gürcistan’dan Sabiha Gökçen Havalimanı'na geldikten sonra yakalandı. Pasaportlarına el konulan Talu çifti, gözaltına alındı
Gürcistan’dan Sabiha Gökçen Havalimanı'na geldikten sonra yakalandı. Pasaportlarına el konulan Talu çifti, gözaltına alındı - Sputnik Türkiye, 1920, 13.01.2025
© MURAT HOROZ - ŞÜHEDA KIROĞLU-AW113222
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Sosyal medya fenomeni Kıvanç ve Beril Talu çifti dolandırıcılık iddiasıyla yargılandıkları davada ilk kez hakim karşısına çıktılar ve haklarındaki suçlamaları reddettiler.
Sosyal medyada 'Var Böyle Tipler' sayfasıyla tanınan sosyal medya fenomenleri Kıvanç ve Beril Talu çifti, 195'er yıla kadar hapis istemiyle yargılandıkları 'nitelikli dolandırıcılık' soruşturmasında ilk kez hakim karşısına çıktılar. Çift haklarındaki iddiaları reddederken Kıvanç Talu, "Sokaktaki insanlar da bizi dolandırıcı sandı, biz öyle bir insan değiliz" diyerek savundu.
İstanbul'da dolandırıcılık iddiasıyla tutuklanan sosyal medya fenomeni Kıvanç-Beril Talu çiftinin de arasında olduğu 3 sanığın "nitelikli dolandırıcılık" suçundan 195'er yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmalarına başlandı. Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmaya, tutuklu sanıklar Kıvanç ve Beril Talu çifti ile tutuksuz sanık Ertan Koç katıldı. Duruşmada müştekiler ve taraf avukatları da hazır bulundu.

Bazı borçları borçla kapattık

Savunmasını yapan tutuklu sanık Kıvanç Talu, kendisinin 17, eşinin ise 13 senedir reklamcı olduğunu söyleyerek, "Ben işin kreatif kısmı ve markalara sunumuyla ilgileniyordum. 2023 yılında markalara sunduğumuz projelerin maliyetlerini karşılamak için eşim çevresinden borç aldı. Bu süreç boyunca kazandığımız her kuruşla borçlarımızı ödüyorduk." ifadelerini kullandı. Eşinin babası Ertan Koç'un arabasını ve balıkçı kayığını, kendilerinin de arabalarını sattığını öne süren Kıvanç Talu, şunları kaydetti:
"Bu süreçte eşim bazı borçları borçla kapattı. Biz kimseyi mağdur etmemek adına borcu borçla kapatmaya devam ettik. Mağdurlardan biri eşimi tehdit etti. Bu tehditlerden dolayı eşim ile çocuğumu 3 haftalık bir süre yurt dışına çıkarttım. Türkiye'de bütün haber kanallarında 'Yalancı, dolandırıcı fenomenler' diye linç kampanyası başlatıldı. Sokaktaki insanlar da bizi dolandırıcı sandı, biz öyle bir insan değiliz. Tüm ülke bizi dolandırıcı sandığı için reklam veren şirketler de ödeme yapmadı."
Talu, ülkeye döndüklerinde avukatlarıyla beraber karakola gittiklerini kaydederek, "Başımıza bastırdılar, gözaltına alındık ve tutuklandık. Durum hukuki bir borçlanmadan ibarettir. Kimseyi mağdur etmek istemedik. Biz borcumuzun arkasındayız. Biz, bize zarar verileceğinden korktuğumuz için sadece 3 haftalığına yurt dışına çıkmıştık." şeklinde konuştu.
Dolandırıcı olmadıklarını ve kimseyi dolandırmadıklarını öne süren Talu, borçla iş yapmaya çalıştıkları için herkesin kendilerini dolandırıcı zannettiğini savundu. Tutuklu sanık Beril Talu da müştekilerden her zaman faiziyle borç para aldığını ve faiziyle ödeme yaptığını öne sürdü. Bir yıldır tutuklu bulunduğunu ifade eden Talu, tüm hesap dökümlerinin ortada olduğunu ve şu an zararı karşılayacak durumda olmadığını kaydetti.

Ne olmuştu?

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Kıvanç-Beril Talu'nun, öncesinde sosyal medya kanalı aracılığıyla birçok yayın yaparak, insanların sempatisini ve güvenini kazandıkları anlatılıyor. Akabinde sanıklar Kıvanç-Beril Talu ile Ertan Koç'un fikir ve eylem birliği içerisinde iştirak halinde hareket ederek, bir reklamcılık şirketi vasıtasıyla müştekilere reklam organizasyonu yaptıkları yönünde vaatte bulundukları kaydediliyor.

Ponzi sistemi oluşturdular

İddianamede, sanıkların bu organizasyon için paraya ihtiyaç duydukları, söz konusu reklam faaliyetlerine para verenleri reklam işine ortak ettikleri ve reklamdan gelen gelirleri payları oranında dağıtacakları vaadiyle kandırarak, gerçekte herhangi bir reklam faaliyeti olmaksızın müştekilerden para alarak ponzi sistemi (saadet zinciri) oluşturdukları aktarılıyor.
Sanıkların bu kapsamda ponzi sistemine ilk giren müştekilerin paralarını, sisteme sonradan dahil olanlardan aldıkları paralarla kısım kısım ödedikleri anlatılan iddianamede, bu sayede reklamcılık faaliyetine ortak olduğunu düşünen müştekilerin başka müştekileri de sanıkların isteğiyle sisteme dahil ettikleri belirtiliyor. İddianamede, sanıklar Kıvanç Talu, Beril Talu ve Ertan Koç'un kurdukları sistemle 13 kişiyi toplamda 3 milyon 17 bin lira dolandırdığı ifade ediliyor.

Kıvanç Talu kimdir? Beril Talu kimdir?

Var Böyle Tipler isimli eğlenceli videolarla kamuoyu tarafından tanınan Kıvanç Talu, farklı reklam ajanslarında görev aldı. 2016'da kreatif direktörlük pozisyonundan ayrılarak oyunculuk, seslendirme ve sosyal medya üzerine tek başına çalışmalar yapmaya yönlendi.
Beril Talu da sosyal medyada eşi Kıvanç Talu'yla birlikte çalışmalarını sürdürdü.
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