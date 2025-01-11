https://anlatilaninotesi.com.tr/20250111/zemzem-suyu-dolandiriciligi-musluk-suyuyla-cogalttilar-icine-bir-de-aroma-koydular-1092564710.html

Zemzem suyu dolandırıcılığı: Musluk suyuyla çoğalttılar, içine bir de aroma koydular

Zemzem suyu dolandırıcılığı: Musluk suyuyla çoğalttılar, içine bir de aroma koydular

Sputnik Türkiye

Adana'da düzenlenen bir operasyonda 16 ton 'sahte zemzem suyu' ele geçirildi. 11.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-11T11:36+0300

2025-01-11T11:36+0300

2025-01-11T11:36+0300

türkiye

türkiye

adana

mekke

sahte zemzem suyu

sahtecilik

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Sahte zeytinyağı, sahte bal, sahte içkiden sonra şimdi de sahte zemzem suyu çıktı. Adana'da düzenlenen bir operasyonda 16 ton 'sahte zemzem suyu' yakalanırken, Mekke'den tırlarla gelen zemzem suyuna 'musluk suyu' karıştırıldığı ve içine anlaşılmasın diye 'aroma' katıldığı ortaya çıktı. Şüpheli kendisini, 'Tüm Türkiye'ye sattım kimseden şikayet gelmedi' diyerek savundu. Günlük üretim kapasitesi 20 tonAdana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 9 Ocak'ta Seyhan'a bağlı Akkapı Mahallesi'ndeki depoya düzenlediği operasyonda şişelenmiş 16 ton sahte zemzem suyu ele geçirilmesiyle ilgili Mehmet Bilal Ç'yi gözaltına aldı.Polis, anlaşılmaması için suya aroma koyan şüphelinin, günlük 20 ton üretim kapasitesi bulunduğunu belirledi.Tüm Türkiye'ye dağıtmışŞüphelinin sahte zemzem sularını tırlarla İstanbul'a gönderdiği, buradan da Türkiye'nin çok sayıda şehrine dağıtıldığı tespit edildi. İnceleme için örnek alınan sahte zemzem suları, daha sonra olay yerinde imha edildi.Zanlının emniyetteki ifadesinde, yaklaşık 4-5 aydır bu işi yaptığını, Mekke'den tırlarla gelen zemzem sularını musluk suyuyla karıştırarak çoğalttığını, söylediği belirtilirken, "Zemzem suyuna rağbet vardı. Bunu değerlendirip, kazanca çevirmek istedim. Türkiye'deki zemzem sularının neredeyse tamamını ben yaptım. Bu suların sahte olduğunu düşünmüyorum. Şu ana kadar müşterilerden herhangi bir şikayet gelmedi" dediği öğrenildi. Akkapı Mahallesi'ndeki depoya 9 Ocak'ta operasyon düzenlenmiş, şişelenmiş 16 ton sahte zemzem suyu ele geçirilmişti. Yapılan işlemlerin ardından depo, Seyhan Belediyesi ekiplerince mühürlenmişti.

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türkiye, adana, mekke, sahte zemzem suyu, sahtecilik