Macaristan: Ukrayna Avrupa ekonomisini zor duruma soktu
14:01 07.01.2025 (güncellendi: 14:06 07.01.2025)
© AFP 2023 / ATTILA KISBENEDEKMacaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto
© AFP 2023 / ATTILA KISBENEDEK
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Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto, Avrupa Birliği’ne (AB) katılmaya çalışan Ukrayna’nın Rus gazı transitini durdurarak bir kez daha Avrupa ekonomisini zor duruma soktuğunu belirtti.
Ukrayna'nın gaz transitini durdurma kararından ülkesinin etkilenmediğini dile getiren Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, ancak Avrupa pazarında gaz fiyatlarında yüzde 20 artış gözlemlendiğine işaret etti.
Szijjarto, sosyal medya paylaşımında, şu ifadeyi kullandı:
Ukrayna aday olarak AB'ye girmek isterken, aldığı son kararla Avrupa ekonomisini bir kez daha zor duruma soktu.
Halihazırda Macaristan'ın enerji tedarikinin TürkAkım sayesinde güvende olduğunu, ancak Ukrayna'nın transiti kesme kararının yeni fiyat artışlarına yol açacağını ve genel olarak AB'nin rekabet gücü açısından yeni sorunlar yaratacağını belirten diplomat, sözlerini şöyle sürdürdü:
Aralık ayı ortasında Ukrayna'dan geçen doğalgaz transit rotasının sonlandırılmasının kesinleşmesinden bu yana, Avrupa piyasasında doğalgaz fiyatı yüzde 20 oranında arttı.
Rus gazının Ukrayna topraklarından transit geçişine ilişkin anlaşma 1 Ocak 2025'te sona erdi.
Ukrayna'nın yılda 40 milyar metreküp gaz transitini öngören anlaşmayı yenilemeyi reddetmesi, Gazprom'u bu güzergah üzerinden akaryakıt tedarik etmeye ilişkin teknik ve hukuki imkandan mahrum bıraktı ve bu nedenle tedarikler 1 Ocak sabahı durduruldu.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yeni yıla birkaç gün kala anlaşmanın yeniden müzakere edilmesinin mümkün olmayacağını belirterek, Kiev'in olumsuz tutumu nedeniyle Rus gazının Ukrayna üzerinden transitine ilişkin yeni bir anlaşma yapılmayacağını belirtmişti.
Ukrayna'nın yılda 40 milyar metreküp gaz transitini öngören anlaşmayı yenilemeyi reddetmesi, Gazprom'u bu güzergah üzerinden akaryakıt tedarik etmeye ilişkin teknik ve hukuki imkandan mahrum bıraktı ve bu nedenle tedarikler 1 Ocak sabahı durduruldu.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yeni yıla birkaç gün kala anlaşmanın yeniden müzakere edilmesinin mümkün olmayacağını belirterek, Kiev'in olumsuz tutumu nedeniyle Rus gazının Ukrayna üzerinden transitine ilişkin yeni bir anlaşma yapılmayacağını belirtmişti.