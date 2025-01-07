Batı kendi içinde kaynamaya başladı: Musk, Macron, Scholz ve İngiltere Başbakanı ile karşı karşıya geldi

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
'TÜVTÜRK bir Türk şirketi değil'
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Aile hekimlerinden yönetmeliğe tepki: İş bıraktılar
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
16 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun: 'Enflasyon farkı bir zam değildir'
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Hobilerin Ruh Sağlığımıza Katkısı: Günlük Hayatta Yaratıcılık ve İyilik Hali
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Sosyal medyada şiddetin canlı yayınlanması nelere yol açıyor?
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:06
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
6 dk
CEYHUN BOZKURT'LA BÖLGENİN KALBİ
Umur Tugay Yücel: 'Suriye'deki istikrarsızlığın ve güvensizliğin en büyük zararını yaşayacak ülke Türkiye'dir'
19:07
83 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Justin Trudeau, siyasi iç çekişmeler nedeniyle istifa edeceğini açıkladı
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Özgür Özel, DEM heyetiyle görüşme kararı aldı
09:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
YAZI - YORUM
İmralı ziyaretinin hatırlattığı İmralı tutanakları
11:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
GÜN ORTASI
Türkiye’de kartlı harcamalarda büyüme hızı düştü
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250107/bati-kendi-icinde-kaynamaya-basladi-musk-macron-scholz-ve-ingiltere-basbakani-ile-karsi-karsiya-1092420663.html
Batı kendi içinde kaynamaya başladı: Musk, Macron, Scholz ve İngiltere Başbakanı ile karşı karşıya geldi
Batı kendi içinde kaynamaya başladı: Musk, Macron, Scholz ve İngiltere Başbakanı ile karşı karşıya geldi
Sputnik Türkiye
Macron ve Scholz, Musk’ın Avrupa’daki sağ hareketlere desteğini ve seçimlere müdahalesini eleştirerek, demokratik süreçlerin korunması için uluslararası... 07.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-07T12:13+0300
2025-01-07T12:14+0300
dünya
musk
avrupa
jonas gahr støre
almanya
muhafazakar parti (ingiltere)
almanya için alternatif (afd)
twitter
x
seçim
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/11/1085931974_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_d4be93c1938dc0c664c1a1a6c7ac5d94.jpg
Avrupa liderleri, Elon Musk’ın Avrupa’daki siyasi yorumlarına karşı tepkilerini artırıyor. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Musk’ı Avrupa’daki seçimlere müdahale etmekle suçlayarak, özellikle Almanya’da aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisine verdiği destek nedeniyle eleştirdi.Macron, Musk’ın Avrupa siyasetindeki manipülasyonlarının 'Rusya’nın dezenformasyon taktiklerine benzediğini' belirterek, bu tür müdahalelerin 'demokratik istikrar için tehdit' oluşturduğunu vurguladı.Almanya’da, Başbakan Olaf Scholz ve diğer siyasi liderler, Musk’ın AfD’ye desteğini 'müdahaleci ve kibirli' olarak nitelendirerek, Almanya’nın seçimlerinin Alman halkı tarafından belirleneceğini ve 'sosyal medya platformu sahiplerinin müdahalesine yer olmadığını' ifade etti.Norveç Başbakanı Jonas Gahr Støre de Musk’ın müdahalelerinin endişe verici olduğunu belirterek, bu tür eylemlerin demokratik süreçleri zayıflatabileceğini söyledi.İngiltere’de ise Başbakan Keir Starmer, Musk’ın çocuk istismarıyla ilgili yanlış bilgiler yayarak İngiliz siyasetini etkileme çabalarını kınadı. Starmer, bu tür müdahalelerin kabul edilemez olduğunu ve İngiltere’nin iç işlerine karışılmaması gerektiğini vurguladı.Musk'tan cevap geldi: Siz bizim içişlerimize karışmıyor musunuz?Bu suçlamalara yönelik ise Elon Musk'tan liderlere sosyal medya platformundan cevap geldi. Musk, İngiltere Başbakanı'nın geçmişte 'Trump'a' ırkçı dediğini ve İngiliz hükümetinin onu durdurmak için her şeyi yapması gerektiğini söylediği videoyu paylaştı. İngiltere'nin ABD seçimlerde Trump'tan yana olmadığı biliniyordu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241231/elon-musk-almanyayi-birbirine-katti-scholza-hakaret-etti-destekledigi-partiyi-acikladi-1092206000.html
almanya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/11/1085931974_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c65ca12d1ec1f6600ce801744946e898.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
musk, avrupa, jonas gahr støre, almanya, muhafazakar parti (ingiltere), almanya için alternatif (afd), twitter , x, seçim, donald trump
musk, avrupa, jonas gahr støre, almanya, muhafazakar parti (ingiltere), almanya için alternatif (afd), twitter , x, seçim, donald trump

Batı kendi içinde kaynamaya başladı: Musk, Macron, Scholz ve İngiltere Başbakanı ile karşı karşıya geldi

12:13 07.01.2025 (güncellendi: 12:14 07.01.2025)
© AP Photo / Alex BrandonElon Musk Donald Trump
Elon Musk Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 07.01.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Abone ol
Macron ve Scholz, Musk’ın Avrupa’daki sağ hareketlere desteğini ve seçimlere müdahalesini eleştirerek, demokratik süreçlerin korunması için uluslararası önlemler çağrısında bulundu.
Avrupa liderleri, Elon Musk’ın Avrupa’daki siyasi yorumlarına karşı tepkilerini artırıyor. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Musk’ı Avrupa’daki seçimlere müdahale etmekle suçlayarak, özellikle Almanya’da aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisine verdiği destek nedeniyle eleştirdi.
Macron, Musk’ın Avrupa siyasetindeki manipülasyonlarının 'Rusya’nın dezenformasyon taktiklerine benzediğini' belirterek, bu tür müdahalelerin 'demokratik istikrar için tehdit' oluşturduğunu vurguladı.
Almanya’da, Başbakan Olaf Scholz ve diğer siyasi liderler, Musk’ın AfD’ye desteğini 'müdahaleci ve kibirli' olarak nitelendirerek, Almanya’nın seçimlerinin Alman halkı tarafından belirleneceğini ve 'sosyal medya platformu sahiplerinin müdahalesine yer olmadığını' ifade etti.
Norveç Başbakanı Jonas Gahr Støre de Musk’ın müdahalelerinin endişe verici olduğunu belirterek, bu tür eylemlerin demokratik süreçleri zayıflatabileceğini söyledi.
İngiltere’de ise Başbakan Keir Starmer, Musk’ın çocuk istismarıyla ilgili yanlış bilgiler yayarak İngiliz siyasetini etkileme çabalarını kınadı. Starmer, bu tür müdahalelerin kabul edilemez olduğunu ve İngiltere’nin iç işlerine karışılmaması gerektiğini vurguladı.

Musk'tan cevap geldi: Siz bizim içişlerimize karışmıyor musunuz?

Bu suçlamalara yönelik ise Elon Musk'tan liderlere sosyal medya platformundan cevap geldi. Musk, İngiltere Başbakanı'nın geçmişte 'Trump'a' ırkçı dediğini ve İngiliz hükümetinin onu durdurmak için her şeyi yapması gerektiğini söylediği videoyu paylaştı.
İngiltere'nin ABD seçimlerde Trump'tan yana olmadığı biliniyordu.
Elon Musk - Sputnik Türkiye, 1920, 31.12.2024
DÜNYA
Elon Musk Almanya'yı birbirine kattı: Scholz'a hakaret etti, desteklediği partiyi açıkladı
31 Aralık 2024, 10:50
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала