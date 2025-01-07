https://anlatilaninotesi.com.tr/20250107/bati-kendi-icinde-kaynamaya-basladi-musk-macron-scholz-ve-ingiltere-basbakani-ile-karsi-karsiya-1092420663.html

Batı kendi içinde kaynamaya başladı: Musk, Macron, Scholz ve İngiltere Başbakanı ile karşı karşıya geldi

Batı kendi içinde kaynamaya başladı: Musk, Macron, Scholz ve İngiltere Başbakanı ile karşı karşıya geldi

Sputnik Türkiye

Macron ve Scholz, Musk’ın Avrupa’daki sağ hareketlere desteğini ve seçimlere müdahalesini eleştirerek, demokratik süreçlerin korunması için uluslararası... 07.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-07T12:13+0300

2025-01-07T12:13+0300

2025-01-07T12:14+0300

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Avrupa liderleri, Elon Musk’ın Avrupa’daki siyasi yorumlarına karşı tepkilerini artırıyor. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Musk’ı Avrupa’daki seçimlere müdahale etmekle suçlayarak, özellikle Almanya’da aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisine verdiği destek nedeniyle eleştirdi.Macron, Musk’ın Avrupa siyasetindeki manipülasyonlarının 'Rusya’nın dezenformasyon taktiklerine benzediğini' belirterek, bu tür müdahalelerin 'demokratik istikrar için tehdit' oluşturduğunu vurguladı.Almanya’da, Başbakan Olaf Scholz ve diğer siyasi liderler, Musk’ın AfD’ye desteğini 'müdahaleci ve kibirli' olarak nitelendirerek, Almanya’nın seçimlerinin Alman halkı tarafından belirleneceğini ve 'sosyal medya platformu sahiplerinin müdahalesine yer olmadığını' ifade etti.Norveç Başbakanı Jonas Gahr Støre de Musk’ın müdahalelerinin endişe verici olduğunu belirterek, bu tür eylemlerin demokratik süreçleri zayıflatabileceğini söyledi.İngiltere’de ise Başbakan Keir Starmer, Musk’ın çocuk istismarıyla ilgili yanlış bilgiler yayarak İngiliz siyasetini etkileme çabalarını kınadı. Starmer, bu tür müdahalelerin kabul edilemez olduğunu ve İngiltere’nin iç işlerine karışılmaması gerektiğini vurguladı.Musk'tan cevap geldi: Siz bizim içişlerimize karışmıyor musunuz?Bu suçlamalara yönelik ise Elon Musk'tan liderlere sosyal medya platformundan cevap geldi. Musk, İngiltere Başbakanı'nın geçmişte 'Trump'a' ırkçı dediğini ve İngiliz hükümetinin onu durdurmak için her şeyi yapması gerektiğini söylediği videoyu paylaştı. İngiltere'nin ABD seçimlerde Trump'tan yana olmadığı biliniyordu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241231/elon-musk-almanyayi-birbirine-katti-scholza-hakaret-etti-destekledigi-partiyi-acikladi-1092206000.html

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musk, avrupa, jonas gahr støre, almanya, muhafazakar parti (ingiltere), almanya için alternatif (afd), twitter , x, seçim, donald trump