https://anlatilaninotesi.com.tr/20250107/1092418331.html
Restoran ve kafelerin kapora uygulaması
Restoran ve kafelerin kapora uygulaması
Sputnik Türkiye
Güçlü Özgan, kimi restoran ve kafe işletmelerinin rezervasyon için kapora istemesi uygulamasını aktardı. 07.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-07T09:06+0300
2025-01-07T09:06+0300
2025-01-07T13:44+0300
yeri ve zamani
haberler
güçlü özgan
türkiye
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/07/1092422507_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_d9d35c39fd3243b3da5eb502edbbac90.jpg
Özgür Özel, DEM heyetiyle görüşme kararı aldı
Sputnik Türkiye
Yeri ve Zamanı'nda bugünün konuları;
Özgür Özel, DEM heyetiyle görüşme kararı aldı
Diyanette banka promosyonu tartışması
11 ilin barosu Rojin Kabaiş dosyası için ortak çalışacak
Deprem konutlarının ne kadarı teslim edildi?
Restoranlardan kriz ayarı: Rezervasyona 'kapora' uygulaması
Elon Musk’ın Avrupa siyasetini dizayn çabası
Kafe ve restoranlarda rezervasyon için kapora uygulamasının başladığı sosyal medyada yer aldı. Daha sonra basına da yansıyan gelişmeye göre işletmeler, müşterilerden sabit ücret veya menü ücretinin tamamen ödenmesini talep edebiliyor. Bu uygulamayı yapan işletmelerin kapora olarak 500 TL'den başlayan ücretler talep ettiği öne sürülürken, rezervasyon iptali durumunda ücretlerin geri ödenmesi konusundaki belirsizlik devam ediyor. Güçlü Özgan, Yeri ve Zamanı programında enflasyonist ortamda işletmeler ve tüketiciler tarafından yaşanan gelişmeleri aktardı:
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Güçlü Özgan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/05/1069200038_0:65:1368:1433_100x100_80_0_0_bebb40a968dd1405e3666f22e2395ffa.jpg
Güçlü Özgan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/05/1069200038_0:65:1368:1433_100x100_80_0_0_bebb40a968dd1405e3666f22e2395ffa.jpg
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/07/1092422507_909:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_e14be36b688f05ea49630bced831977e.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Güçlü Özgan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/05/1069200038_0:65:1368:1433_100x100_80_0_0_bebb40a968dd1405e3666f22e2395ffa.jpg
аудио, haberler, güçlü özgan, türkiye
аудио, haberler, güçlü özgan, türkiye
Restoran ve kafelerin kapora uygulaması
09:06 07.01.2025 (güncellendi: 13:44 07.01.2025)
Güçlü Özgan, kimi restoran ve kafe işletmelerinin rezervasyon için kapora istemesi uygulamasını aktardı.
Kafe ve restoranlarda rezervasyon için kapora uygulamasının başladığı sosyal medyada yer aldı. Daha sonra basına da yansıyan gelişmeye göre işletmeler, müşterilerden sabit ücret veya menü ücretinin tamamen ödenmesini talep edebiliyor. Bu uygulamayı yapan işletmelerin kapora olarak 500 TL'den başlayan ücretler talep ettiği öne sürülürken, rezervasyon iptali durumunda ücretlerin geri ödenmesi konusundaki belirsizlik devam ediyor. Güçlü Özgan, Yeri ve Zamanı programında enflasyonist ortamda işletmeler ve tüketiciler tarafından yaşanan gelişmeleri aktardı:
"Enflasyonist ortam sadece fiyat artışlarıyla kendisini göstermiyor ayrıca toplumsal ilişkileri de olumsuz etkiliyor. Örneğin esnaf-müşteri ilişkilerini ele alırsak iki taraf için de güvensizlik ortamı oluşmuş durumda. Müşteri, almış olduğu hizmetin parasını öderken ne olduğundan emin değil. İşin karşılığı gerçekten veriliyor mu? Böyle bir endişe var. Esnaf da alacağı ücret ile işinin geleceğini tehlikeye atıp atmayacağı endişesine sahip. Veya ödeme alıp alamayacağı endişe var. Bunun sonucunda dünyada çok az örneği olan bir şey yaşandı: Restoranlar ve kafeler, özel günler harici rezervasyonlarda kapora ücreti alacak. Yani bireysel rezervasyon yaptıracaksanız, bu uygulamaya geçen restoranların kapora talep ettiği öğrenildi. İşletmeler, rezervasyonların yüzde 30'unun gelmediğini belirterek zarara uğramamak için bu uygulamaya geçtiklerini söyledi. Fakat bir yandan da tüketici hakları var ve iptal edilen rezervasyonun parasının iade edilmesi gerekiyor. Cayma hakkı var. Ama kimi işletmelerin bu belirsizlik ortamında iade yapmadığına dair sosyal medyada gönderiler görüyoruz."