Restoran ve kafelerin kapora uygulaması

"Enflasyonist ortam sadece fiyat artışlarıyla kendisini göstermiyor ayrıca toplumsal ilişkileri de olumsuz etkiliyor. Örneğin esnaf-müşteri ilişkilerini ele alırsak iki taraf için de güvensizlik ortamı oluşmuş durumda. Müşteri, almış olduğu hizmetin parasını öderken ne olduğundan emin değil. İşin karşılığı gerçekten veriliyor mu? Böyle bir endişe var. Esnaf da alacağı ücret ile işinin geleceğini tehlikeye atıp atmayacağı endişesine sahip. Veya ödeme alıp alamayacağı endişe var. Bunun sonucunda dünyada çok az örneği olan bir şey yaşandı: Restoranlar ve kafeler, özel günler harici rezervasyonlarda kapora ücreti alacak. Yani bireysel rezervasyon yaptıracaksanız, bu uygulamaya geçen restoranların kapora talep ettiği öğrenildi. İşletmeler, rezervasyonların yüzde 30'unun gelmediğini belirterek zarara uğramamak için bu uygulamaya geçtiklerini söyledi. Fakat bir yandan da tüketici hakları var ve iptal edilen rezervasyonun parasının iade edilmesi gerekiyor. Cayma hakkı var. Ama kimi işletmelerin bu belirsizlik ortamında iade yapmadığına dair sosyal medyada gönderiler görüyoruz."