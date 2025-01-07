Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı: Memur gelirinin yüzde 65’ini kira ve gıdaya harcıyor

“Zam baya düşük oldu. Makroekonomik göstergelere baktığınız zaman cari açığın düştüğü, büyümenin olduğu Maliye Bakanı tarafından zaman zaman kamuoyu ile paylaşılıyor. 2024 yılı gerçekleşen enflasyonu da yüzde 44 oldu. Çarşı-pazar enflasyonu bu değil. Temel gıda maddeleri bundan çok daha fazla artış gösteriyor ki asgari ücrete yüzde 30’luk artış yapıldı diye bunun fırsata çevrilerek etiketlerin değişmeye başladığını görüyoruz. Dolayısıyla TÜİK’in enflasyonunu dahi dikkate almış olsak yüzde 44 iken kamu görevlilerine 2025 yılı için yüzde 6 artı 5’lik bir zam vermek çok hakkaniyetli ve doğru değil. Enflasyon farkını memur ve emeklilere zam yapılıyormuş gibi göstermek çok doğru değil. Çünkü bize göre enflasyon kadar zam yapmak zaten sıfır zam yapmak anlamına geliyor. Yüksek enflasyon olduğu dönemlerde enflasyon farkı her ay yansıtılmalı. Bizim talebimiz çok net. Kamu çalışanları ve kamu emeklilerine yüzde 43.93 olan yeniden değerleme oranı kadar ücret artışları revize edilmeli. Refah payı olmadan da alım gücünü artıramayız.”