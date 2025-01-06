https://anlatilaninotesi.com.tr/20250106/emekli-olacaklar-dikkat-maas-farki-kapanmayacak-1-hafta-icinde-basvuru-yapmayanlarin-maasi-yuzde-30-1092377553.html

Emekli olacaklar dikkat, maaş farkı kapanmayacak: 1 hafta içinde başvuru yapmayanların maaşı yüzde 30 daha az olacak

Emekli olacaklar dikkat, maaş farkı kapanmayacak: 1 hafta içinde başvuru yapmayanların maaşı yüzde 30 daha az olacak

Sputnik Türkiye

2024’te emeklilik dilekçesi verenler, 2025’te başvuranlara kıyasla yüzde 30 daha yüksek maaş alacak. SGK Başuzmanı İsa Karakaş, 14 Ocak 2025’e kadar başvuru... 06.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-06T08:32+0300

2025-01-06T08:32+0300

2025-01-06T08:32+0300

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2024’ün en çok tartışılan konularından biri, emeklilik başvurularındaki maaş farkı oldu. 14 Ocak 2025’e kadar dilekçe vermeyen ve 2024’te emeklilik hakkı kazananlar, başvurularını 2025’e ertelediklerinde yüzde 30 daha düşük maaş alacak.SGK Başuzmanı İsa Karakaş, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, bu avantajın kapanmadığını ve emekli olacakların kararlarını ertelememesi gerektiğini vurguladı.Yüzde 30 fark nedir ve neden oluştu?2024’ün ikinci yarısında başvuru yapanlar, 2025’in ilk yarısında başvuranlara göre maaşlarını yüzde 30 daha yüksek alacak. Karakaş, bu farkın temel nedenini şöyle açıkladı:Karakaş, özel sektör çalışanlarının bu farktan yararlanamayacağını ancak kamu çalışanlarının bu avantajı alacağını belirtti.TÜİK verileri ve yüzde 30 avantaj devam ediyorKarakaş, TÜİK’in aralık ayı enflasyonunu yüzde 1.03, yıllık enflasyonu ise yüzde 44.38 olarak açıkladığını hatırlatarak, bu rakamların beklentilerle uyumlu olduğunu belirtti.Karakaş, "Yüzde 30’luk fark kapandı mı?" endişesi taşıyanlar için şu açıklamayı yaptı:"Bu avantaj aylardır kapanmadı ve kapanması da çok zor. Hükümetin hedeflediği büyüme oranları ve yıllık enflasyon göz önüne alındığında, bu farkın birkaç yılda kapanması mümkün değil."Emeklilik dilekçesi i̇çin son gün: 14 Ocak 2025Karakaş, emeklilik dilekçesini son güne bırakmamak gerektiğini vurgulayarak şunları söyledi:'Böyle bir fark görmedim'Karakaş, meslek hayatı boyunca emeklilik maaşları arasında bu kadar büyük bir fark görmediğini belirtti. Vatandaşlara kararlarını hızlıca vermeleri gerektiğini söyleyen Karakaş, “Bu yüzde 30’luk fark bir daha olmayabilir” dedi.Kamu çalışanları i̇çin avantajlı süreçKamu çalışanları, emeklilik maaşındaki tavan ücret artışı sayesinde avantajlarını uzun vadede koruyabilecek. Ancak Karakaş, "Özel sektör çalışanları eski tavan ücret üzerinden maaş alacak" diyerek, bu durumun özel sektörde bir dezavantaj yarattığını belirtti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250106/kritik-kabine-toplantisi-bugun-memur-ve-emeklilere-enflasyon-farki-odemeler-ne-zaman-yapilacak-1092376555.html

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