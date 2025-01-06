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Emekli olacaklar dikkat, maaş farkı kapanmayacak: 1 hafta içinde başvuru yapmayanların maaşı yüzde 30 daha az olacak
Emekli olacaklar dikkat, maaş farkı kapanmayacak: 1 hafta içinde başvuru yapmayanların maaşı yüzde 30 daha az olacak
Sputnik Türkiye
2024’te emeklilik dilekçesi verenler, 2025’te başvuranlara kıyasla yüzde 30 daha yüksek maaş alacak. SGK Başuzmanı İsa Karakaş, 14 Ocak 2025’e kadar başvuru... 06.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-06T08:32+0300
2025-01-06T08:32+0300
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2024’ün en çok tartışılan konularından biri, emeklilik başvurularındaki maaş farkı oldu. 14 Ocak 2025’e kadar dilekçe vermeyen ve 2024’te emeklilik hakkı kazananlar, başvurularını 2025’e ertelediklerinde yüzde 30 daha düşük maaş alacak.SGK Başuzmanı İsa Karakaş, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, bu avantajın kapanmadığını ve emekli olacakların kararlarını ertelememesi gerektiğini vurguladı.Yüzde 30 fark nedir ve neden oluştu?2024’ün ikinci yarısında başvuru yapanlar, 2025’in ilk yarısında başvuranlara göre maaşlarını yüzde 30 daha yüksek alacak. Karakaş, bu farkın temel nedenini şöyle açıkladı:Karakaş, özel sektör çalışanlarının bu farktan yararlanamayacağını ancak kamu çalışanlarının bu avantajı alacağını belirtti.TÜİK verileri ve yüzde 30 avantaj devam ediyorKarakaş, TÜİK’in aralık ayı enflasyonunu yüzde 1.03, yıllık enflasyonu ise yüzde 44.38 olarak açıkladığını hatırlatarak, bu rakamların beklentilerle uyumlu olduğunu belirtti.Karakaş, "Yüzde 30’luk fark kapandı mı?" endişesi taşıyanlar için şu açıklamayı yaptı:"Bu avantaj aylardır kapanmadı ve kapanması da çok zor. Hükümetin hedeflediği büyüme oranları ve yıllık enflasyon göz önüne alındığında, bu farkın birkaç yılda kapanması mümkün değil."Emeklilik dilekçesi i̇çin son gün: 14 Ocak 2025Karakaş, emeklilik dilekçesini son güne bırakmamak gerektiğini vurgulayarak şunları söyledi:'Böyle bir fark görmedim'Karakaş, meslek hayatı boyunca emeklilik maaşları arasında bu kadar büyük bir fark görmediğini belirtti. Vatandaşlara kararlarını hızlıca vermeleri gerektiğini söyleyen Karakaş, “Bu yüzde 30’luk fark bir daha olmayabilir” dedi.Kamu çalışanları i̇çin avantajlı süreçKamu çalışanları, emeklilik maaşındaki tavan ücret artışı sayesinde avantajlarını uzun vadede koruyabilecek. Ancak Karakaş, "Özel sektör çalışanları eski tavan ücret üzerinden maaş alacak" diyerek, bu durumun özel sektörde bir dezavantaj yarattığını belirtti.
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2024 emeklilik başvurusu, yüzde 30 emeklilik farkı, 2025 emekli maaşı, 14 ocak emeklilik dilekçesi, isa karakaş emeklilik açıklaması, 2024’te mi emekli olmak avantajlı, 2024 emeklilik maaşı ne kadar, emekli maaşı farkı neden oluştu, kamu çalışanları emekli maaşı, özel sektör emekli maaşı farkı, tavan ücret artışı 2024, sgk emeklilik maaşı farkı, emeklilik dilekçesi nasıl verilir, e-devlet üzerinden emeklilik başvurusu
2024 emeklilik başvurusu, yüzde 30 emeklilik farkı, 2025 emekli maaşı, 14 ocak emeklilik dilekçesi, isa karakaş emeklilik açıklaması, 2024’te mi emekli olmak avantajlı, 2024 emeklilik maaşı ne kadar, emekli maaşı farkı neden oluştu, kamu çalışanları emekli maaşı, özel sektör emekli maaşı farkı, tavan ücret artışı 2024, sgk emeklilik maaşı farkı, emeklilik dilekçesi nasıl verilir, e-devlet üzerinden emeklilik başvurusu

Emekli olacaklar dikkat, maaş farkı kapanmayacak: 1 hafta içinde başvuru yapmayanların maaşı yüzde 30 daha az olacak

08:32 06.01.2025
© AASosyal Güvenlik Kurumu
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© AA
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2024’te emeklilik dilekçesi verenler, 2025’te başvuranlara kıyasla yüzde 30 daha yüksek maaş alacak. SGK Başuzmanı İsa Karakaş, 14 Ocak 2025’e kadar başvuru yapmayanların bu avantajı kaçıracağını belirtti. Karakaş, "Meslek hayatımda böyle bir fark olmadı. Kararınızı geciktirmeyin" dedi.
2024’ün en çok tartışılan konularından biri, emeklilik başvurularındaki maaş farkı oldu. 14 Ocak 2025’e kadar dilekçe vermeyen ve 2024’te emeklilik hakkı kazananlar, başvurularını 2025’e ertelediklerinde yüzde 30 daha düşük maaş alacak.
SGK Başuzmanı İsa Karakaş, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, bu avantajın kapanmadığını ve emekli olacakların kararlarını ertelememesi gerektiğini vurguladı.

Yüzde 30 fark nedir ve neden oluştu?

2024’ün ikinci yarısında başvuru yapanlar, 2025’in ilk yarısında başvuranlara göre maaşlarını yüzde 30 daha yüksek alacak. Karakaş, bu farkın temel nedenini şöyle açıkladı:
2024’te uygulanan memur maaş katsayısına bağlı zamlar, emeklilik maaşlarını artırdı.
Tavan ücret, 41 bin 828 TL’den 46 bin 655 TL’ye yükseldi.
Kamu çalışanları için her yıl avantaj yaklaşık 4 bin 825 TL oldu.
Karakaş, özel sektör çalışanlarının bu farktan yararlanamayacağını ancak kamu çalışanlarının bu avantajı alacağını belirtti.

TÜİK verileri ve yüzde 30 avantaj devam ediyor

Karakaş, TÜİK’in aralık ayı enflasyonunu yüzde 1.03, yıllık enflasyonu ise yüzde 44.38 olarak açıkladığını hatırlatarak, bu rakamların beklentilerle uyumlu olduğunu belirtti.
Karakaş, "Yüzde 30’luk fark kapandı mı?" endişesi taşıyanlar için şu açıklamayı yaptı:
"Bu avantaj aylardır kapanmadı ve kapanması da çok zor. Hükümetin hedeflediği büyüme oranları ve yıllık enflasyon göz önüne alındığında, bu farkın birkaç yılda kapanması mümkün değil."

Emeklilik dilekçesi i̇çin son gün: 14 Ocak 2025

Karakaş, emeklilik dilekçesini son güne bırakmamak gerektiğini vurgulayarak şunları söyledi:
E-devlet üzerinden, SGK şubelerine giderek veya posta yoluyla başvuru yapılabilir.
Ancak posta yoluyla dilekçe verenlerin dikkatli olması gerektiğini belirten Karakaş, “Kargo 14 Ocak’tan sonra ulaşırsa dilekçe geçersiz olur ve fırsatı kaçırırsınız” dedi.

'Böyle bir fark görmedim'

Karakaş, meslek hayatı boyunca emeklilik maaşları arasında bu kadar büyük bir fark görmediğini belirtti. Vatandaşlara kararlarını hızlıca vermeleri gerektiğini söyleyen Karakaş, “Bu yüzde 30’luk fark bir daha olmayabilir” dedi.

Kamu çalışanları i̇çin avantajlı süreç

Kamu çalışanları, emeklilik maaşındaki tavan ücret artışı sayesinde avantajlarını uzun vadede koruyabilecek. Ancak Karakaş, "Özel sektör çalışanları eski tavan ücret üzerinden maaş alacak" diyerek, bu durumun özel sektörde bir dezavantaj yarattığını belirtti.
Emekli - Sputnik Türkiye, 1920, 06.01.2025
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