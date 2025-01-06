https://anlatilaninotesi.com.tr/20250106/kritik-kabine-toplantisi-bugun-memur-ve-emeklilere-enflasyon-farki-odemeler-ne-zaman-yapilacak-1092376555.html

Kritik kabine toplantısı bugün: Memur ve emeklilere enflasyon farkı ödemeler ne zaman yapılacak?

Kritik kabine toplantısı bugün: Memur ve emeklilere enflasyon farkı ödemeler ne zaman yapılacak?

Sputnik Türkiye

2025 yılının ilk 6 ayı için yüzde 11.54 zam alan memur ve emekliler, maaş farklarının ödenmesini bekliyor. 15 Ocak’ta zamlı maaşlar hesaplara geçerken, Ocak... 06.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-06T07:49+0300

2025-01-06T07:49+0300

2025-01-06T07:49+0300

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2025’in ilk 6 ayı için memur ve memur emeklilerine yüzde 11.54 oranında zam yapılacağı açıklandı. Her yıl Ocak ve Temmuz aylarında gerçekleşen maaş düzenlemeleri kapsamında, bu zamla birlikte milyonlarca kişinin maaşı artacak. Ancak maaşların 15 Ocak’tan itibaren işlemeye başlaması, Ocak ayının ilk 14 günü için enflasyon farkı ödenmesi gerektiğini ortaya koyuyor.Enflasyon farkı ödemesi ne zaman?Memur ve emekliler, 14 günlük maaş farkı ödemelerinin maaş günü olan 15 Ocak’ta yatırılmasını bekliyor. Eğer ödemeler o tarihe yetişmezse, ilerleyen günlerde banka hesaplarına aktarılması bekleniyor. Maaş farkları, PTT şubeleri, bankalar veya ATM’ler üzerinden çekilebilecek.Zamlı maaşlar hesaplara yatıyorYeni maaş düzenlemeleriyle birlikte memur ve emekliler, bu ay zamlı maaşlarını hesaplarında görecek. 15 Ocak-15 Şubat dönemini kapsayan zamlı maaşlar, memur ve emeklilerin gelirine doğrudan yansıyacak. Ocak ayının ilk yarısına ait farkların ödenmesiyle, toplam gelirlerin netleşmesi bekleniyor.Ocak ve Temmuz aylarında benzer durumlarMemur maaş düzenlemeleri her yıl Ocak ve Temmuz aylarında yapılıyor. Bu dönemlerde maaş farkı oluştuğunda, ödemeler belirli tarihlerde gerçekleştiriliyor. Zam farklarının yatırılması, milyonlarca kişinin gelir planlamasında önemli bir yer tutuyor.Beklenti: Ödemeler gecikmesinMemur ve memur emeklileri, enflasyon farkı ödemelerinin hızla yatırılmasını bekliyor. Ocak ayının başında oluşan farkların zamanında ödenmesi, vatandaşların ekonomik düzenlemelerinde kolaylık sağlayacak.Kabi̇ne toplantisi ne zaman, saat kaçta?2025 yılının ilk Kabine Toplantısı'nın 6 Ocak 2025 Pazartesi günü Beştepe'de gerçekleşmesi bekleniyor. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında bakanların katılımı ile gerçekleşecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250106/sgknin-yemek-yardimi-genelgesi-yayimlandi-marketlerde-yemek-karti-artik-yasak-mi-1092375600.html

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