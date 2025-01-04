https://anlatilaninotesi.com.tr/20250104/tuik-verileri-acikladi-gozler-bu-hesapta-en-dusuk-emekli-ve-memur-maasi-ne-kadar-olacak-maas-farki-1092339356.html

TÜİK verileri açıkladı gözler bu hesapta: En düşük emekli ve memur maaşı ne kadar olacak? Maaş farkı ne zaman yatacak?

TÜİK verileri açıkladı gözler bu hesapta: En düşük emekli ve memur maaşı ne kadar olacak? Maaş farkı ne zaman yatacak?

Sputnik Türkiye

TÜİK’in açıkladığı enflasyon verilerine göre, yıllık enflasyon yüzde 44.38’e geriledi. SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 15.75, memur ve memur emeklileri ise... 04.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-04T09:57+0300

2025-01-04T09:57+0300

2025-01-04T09:57+0300

cevdet yılmaz

mehmet şimşek

aralık

türkiye istatistik kurumu (tüik)

tüik

ssk

tl

ekonomi

emekli

emekli ikramiyesi

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Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre, Aralık 2024’te Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık yüzde 1.03, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ise yüzde 0.4 oranında arttı. Yıllık bazda enflasyon, tüketici fiyatlarında yüzde 44.38, üretici fiyatlarında ise yüzde 28.52 olarak kaydedildi. Bu oran, Haziran 2023’ten bu yana görülen en düşük aylık TÜFE artışı olarak dikkat çekti.Memur ve Emeklilerin Zam Oranları NetleştiYeni enflasyon oranlarının açıklanmasıyla birlikte memur ve emeklilerin maaş zamları da belli oldu.En düşük memur maaşı, aile yardımı dahil 43 bin 726 TL’ye yükselirken, en düşük memur emekli aylığı 19 bin 617 TL oldu.Bedelli askerlik ve kıdem tazminatında yeni rakamlarMemur maaş katsayısına göre belirlenen bedelli askerlik ücreti 243 bin 35 TL olarak güncellenirken, kıdem tazminatında tavan tutar 46 bin 658 TL olarak belirlendi.Fiyat artışında eğitim ve konut öndeAralık ayında fiyatı en çok artan ürün yüzde 12.17 ile yumurta olurken, eğitim harcamaları yıllık yüzde 91.6 artışla ilk sırada yer aldı. Konut harcamaları yüzde 69, lokanta ve otel harcamaları ise yüzde 57.1 oranında pahalandı.Memurlardan refah payı talebiMemur-Sen Başkanı Ali Yalçın, toplu sözleşme oranlarının enflasyon karşısında yetersiz olduğunu belirterek, memur ve memur emeklileri için ek refah payı talebinde bulundu. Yalçın, “Hakem Kurulu’nun belirlediği yüzde 6+5 zammı kabul etmiyoruz. Ocak ayı zam oranı yüzde 15 zam ve yüzde 10 refah payı ile başlamalı” dedi.En düşük emekli maaşında artış beklentisiHalen 12 bin 500 TL olan en düşük emekli maaşının artırılması için çalışma yapılması bekleniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yeni düzenlemenin maaşları 14 bin 500 – 15 bin TL bandına çıkarabileceğini belirtti.Kira zamları 8 ay sonra yüzde 60’ın altındaOcak ayı kira artış oranı, TÜİK’in açıkladığı 12 aylık enflasyon ortalamasıyla yüzde 58.51 olarak belirlendi. Bu oran, 8 ay sonra ilk kez yüzde 60’ın altına geriledi.Dezenflasyon süreci ve hedeflerCumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, dezenflasyon sürecinin güçlendiğini ve 2025’te enflasyonun tek haneli seviyelere düşmesini hedeflediklerini belirtti. Yılmaz, “Toplumsal refahı artırmak ve öngörülebilirliği güçlendirmek için kararlılıkla çalışıyoruz” dedi.Hazine Bakanı Şimşek: Geçim sıkıntısını çözmek önceliğimizHazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yıllık enflasyonun yüzde 44.38’e gerilediğini belirterek, “Vatandaşımızın geçim sıkıntısını çözmek en büyük önceliğimiz. 2025’te enflasyon hedeflerimize ulaşacağız” ifadelerini kullandı.2025 yılında memur ve emekli maaşlarına uygulanacak zam oranları kesinleşti. SSK ve Bağ-Kur emeklileri yılın ikinci altı ayı için yüzde 15.75 oranında zam alırken, memur ve memur emeklileri için bu oran yüzde 11.54 olarak belirlendi. Zamlar, kök maaşlara yansıtılacak.En düşük emekli maaşı gündemdeEn düşük emekli aylığına ilişkin beklentiler yüksek. Hâlihazırda kök maaşı 12.500 TL’nin altında olan emeklilerin maaşları devlet desteğiyle bu seviyeye tamamlanıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, enflasyon verilerinin ardından en düşük emekli maaşı düzenlemesi için harekete geçileceğini ifade etti.Yeni düzenleme ne olacak?Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram, konuyla ilgili değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:Memur ve emekliler arasındaki maaş farkıBayram, SSK ve Bağ-Kur emeklileriyle memur emeklileri arasındaki maaş farkının geçmişte eşitlendiğini hatırlatarak, bu dönemde de aynı uygulamanın yapılabileceğini belirtti. Ancak bu süreçte refah payı artışı beklenmiyor.Kısa sürede düzenleme bekleniyorÇalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, en düşük emekli maaşı düzenlemesinin Ekonomi Koordinasyon Kurulu’nda ele alınacağını ve Ocak ayı içerisinde torba yasa ile hayata geçirilmesinin planlandığını açıkladı. Yeni düzenlemenin, emekli maaşlarını eşitleyerek adil bir gelir dağılımı sağlaması hedefleniyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250104/meteorolojiden-kritik-alarm-saat-verip-il-il-uyari-yayinladi-1092338690.html

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