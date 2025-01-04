Meteoroloji'den son dakika kritik alarm: Saat verip il il uyarı yayınladı
09:43 04.01.2025 (güncellendi: 09:58 04.01.2025)
© AAKarla karışık yağmur
© AA
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden 4 Ocak hava durumu için kritik uyarılar geldi. Türkiye'nin kuzey, iç ve batı kesimlerinde etkili olacak yağışların yanı sıra buzlanma, don ve çığ tehlikesi de bekleniyor. Özellikle Zonguldak, Bartın, İzmir ve Muğla çevrelerinde kuvvetli yağış riski bulunuyor. İşte hava durumu detayları…
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre, ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun batısı, Batı ve Orta Karadeniz ile Giresun, Aksaray, Yozgat ve Kırşehir çevrelerinde yağış bekleniyor.
Yağışlar; yağmur ve sağanak şeklinde olurken, Karadeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun kuzeyi ve Batı Akdeniz’in yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar görülecek.
Kritik bölgeler: İzmir, Aydın, Zonguldak ve Bartın
Zonguldak, Bartın, İzmir ve Aydın çevreleri ile Kastamonu kıyılarında kuvvetli yağış, Muğla çevrelerinde ise şiddetli yağış bekleniyor. Bu bölgelerde sel, su baskını ve taşkın gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli olması gerekiyor.
Buzlanma ve çığ uyarısı
Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde gece saatlerinde buzlanma ve don olayları görülecek. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunuyor. Özellikle bu bölgelerde seyahat edeceklerin tedbirli olması gerekiyor.
Hava sıcaklığı ve rüzgar durumu
Hava Sıcaklığı: Kuzeydoğu kesimlerde 3 ila 5 derece düşüş bekleniyor. Diğer bölgelerde ise sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
Rüzgar: Güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi beklenirken, yağış alan bölgelerde yer yer kuvvetli rüzgar etkili olacak.
Meteoroloji’den önemli uyarılar
Kuvvetli Yağış Uyarısı:
Zonguldak, Bartın, İzmir ve Aydın çevrelerinde kuvvetli; Muğla çevrelerinde ise yer yer şiddetli yağış bekleniyor. Sel, taşkın, su baskını gibi risklere karşı tedbir alınması gerekiyor.
Zonguldak, Bartın, İzmir ve Aydın çevrelerinde kuvvetli; Muğla çevrelerinde ise yer yer şiddetli yağış bekleniyor. Sel, taşkın, su baskını gibi risklere karşı tedbir alınması gerekiyor.
Buzlanma ve Çığ Tehlikesi:
Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek yamaçlarında çığ riskine karşı uyarı yapıldı. Aynı zamanda buzlanma ve don olaylarının ulaşımda aksamalara yol açabileceği belirtildi.
Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek yamaçlarında çığ riskine karşı uyarı yapıldı. Aynı zamanda buzlanma ve don olaylarının ulaşımda aksamalara yol açabileceği belirtildi.
Bugün hava nasıl olacak?
Marmara: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağış bekleniyor
Marmara Bölgesi genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hâkim olacak. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis görülecek.
Çanakkale: 14°C, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Edirne: 9°C, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
İstanbul: 12°C, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Kırklareli: 8°C, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Ege: Kuvvetli yağış muhtemel
Bölge genelinde aralıklı yağmur ve sağanak yağış bekleniyor. İzmir ve Aydın çevrelerinde yağışların kuvvetli, Muğla’da ise şiddetli olması öngörülüyor.
Afyonkarahisar: 8°C, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
Denizli: 13°C, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
İzmir: 14°C, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı, yer yer kuvvetli yağış
Muğla: 10°C, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı, şiddetli yağış bekleniyor
Akdeniz: Parçalı bulutlu, batı kesimlerinde yağış
Batı Akdeniz’de aralıklı sağanak yağış görülecek. İç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis etkili olacak.
Adana: 18°C, parçalı ve az bulutlu
Antalya: 14°C, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Hatay: 10°C, parçalı ve az bulutlu
Mersin: 17°C, parçalı ve az bulutlu
İç Anadolu: Karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor
Bölgenin batısında ve bazı şehirlerde yağmur etkili olurken, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı görülebilir.
Ankara: 9°C, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yükseklerinde karla karışık yağmurlu
Çankırı: 4°C, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yükseklerinde karla karışık yağmurlu
Eskişehir: 10°C, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yükseklerinde karla karışık yağmurlu
Konya: 12°C, parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu
Batı Karadeniz: Kuvvetli yağış uyarısı
Zonguldak, Bartın ve Kastamonu kıyılarında yağışların kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve sis görülebilir.
Bolu: 8°C, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yükseklerinde karla karışık yağmurlu
Düzce: 13°C, parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu
Sinop: 18°C, parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu
Zonguldak: 12°C, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yer yer kuvvetli yağış
Orta ve Doğu Karadeniz: Çığ riski ve buzlanma uyarısı
Orta Karadeniz’de yağmur beklenirken, Doğu Karadeniz’in yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi var.
Amasya: 12°C, parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu
Samsun: 16°C, parçalı bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı
Tokat: 11°C, parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu
Trabzon: 14°C, parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra batı ilçelerinde sağanak yağışlı
Doğu Anadolu: Çığ ve buzlanma tehlikesi
Bölge genelinde parçalı bulutlu bir hava etkili olacak. Buzlanma ve don olaylarıyla birlikte çığ riski bulunuyor.
Erzurum: -7°C, parçalı ve az bulutlu
Kars: 0°C, parçalı ve az bulutlu
Malatya: 7°C, parçalı ve az bulutlu
Van: 4°C, parçalı ve az bulutlu
Güneydoğu Anadolu: Az bulutlu ve açık
Bölgede hava az bulutlu ve açık geçecek. Gece saatlerinde pus etkili olabilir.
Diyarbakır: 9°C, az bulutlu ve açık
Gaziantep: 10°C, az bulutlu ve açık
Siirt: 10°C, az bulutlu ve açık
Şanlıurfa: 11°C, az bulutlu ve açık