Meteoroloji'den son dakika kritik alarm: Saat verip il il uyarı yayınladı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
İYİ Parti Sözcüsü ve Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu, partisiyle resmi bağını noktaladığını duyurdu
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
2024 enflasyonu ne olacak?
09:06
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
12 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
13 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Sosyal Güvenlik Uzmanı Melis Elmen: ‘Emeklilerin en büyük talebi ek ödemelerin yükselmesi’
12:06
81 dk
90 SANİYE
Türkiye ve Dünya Gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
Saykodelik rock ve dönemi
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
MELİS ELMEN'LE ÇALIŞMA HAYATIM
SGK Uzmanı Melis Elmen: Kiralar nasıl enflasyonun üzerinde artabiliyor?
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
12 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
18:31
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
6 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:06
83 dk
SESLİ HABER
Marmara’da müsilaj tehlikesi büyüyor
07:22
1 dk
BITCOIN'İN 2024 MACERASI
Gollerini yılın son ayına sakladı
08:24
4 dk
SESLİ HABER
Elon Musk, Alman Başbakan'ı aşağıladı
09:05
1 dk
2024'ÜN ARKEOLOJİK KEŞİFLERİ
Anadolu'da 12 bin yıl önce bir Şaman kadın
09:18
17 dk
SESLİ HABER
Bulgaristan ve Romanya Schengen'e resmen dahil oldu
09:47
1 dk
2024'ÜN HAFIZALARDA BIRAKTIKLARI
Bu olaylar tarihe geçti
10:04
8 dk
TURİZMİN REKOR YILI
Türkiye hedefine ulaşabildi mi?
10:22
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
TARİHTE BUGÜN
Sovyet uzay aracı bilime ışık oldu
11:10
2 dk
2024 YILINDA TÜRKİYE-RUSYA İLİŞKİLERİ
Putin, "engellemeye çalışıyorlar" diyerek kimi işaret etmişti?
11:23
30 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
12:33
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
1 dk
2024'TE KÜLTÜR-SANAT HAYATIMIZ
Yıla damgasını vuran filmler, hafızaya kazınan konserler
13:09
17 dk
FAİZİN SEYRİ
Türkiye'nin faizle imtihanı: 180 derecelik dönüşün hikâyesi
13:50
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
2024 SAĞLIKLI MI GEÇTİ?
İlaç tekellerinin kazancı 1.5 trilyon dolar
14:09
13 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
TÜRKİYE'NİN 2024'Ü
Neler yaşandı neler
16:09
48 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
BU YEMEKLER GÜNDEM OLDU
2024'te izdiham yaratan yiyecek ve içecekler
17:09
9 dk
SESLİ HABER
İsviçre’de kamu alanlarında burka yasağı başladı
17:30
2 dk
2024'ÜN DOĞAL AFETLERİ
Dengeyi bozan insan, felaketi yaşayan dünya
17:43
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
SESLİ HABER
Bankalar duyurdu: Hisse senedi hesaplarından kesinti yapılacak
18:23
1 dk
2024'ÜN FATURASI
Kuraklık ve su krizleri
19:24
8 dk
SESLİ HABER
Bilim insanları duyurdu: Elektronik sigara kullanımı bunamaya neden oluyor
19:43
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250104/meteorolojiden-kritik-alarm-saat-verip-il-il-uyari-yayinladi-1092338690.html
Meteoroloji'den son dakika kritik alarm: Saat verip il il uyarı yayınladı
Meteoroloji'den son dakika kritik alarm: Saat verip il il uyarı yayınladı
Sputnik Türkiye
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden 4 Ocak hava durumu için kritik uyarılar geldi. Türkiye'nin kuzey, iç ve batı kesimlerinde etkili olacak yağışların yanı sıra... 04.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-04T09:43+0300
2025-01-04T09:58+0300
meteoroloji
yaşam
sabah
izmir
muğla
bartın
hava durumu
hava durumu
istanbul hava durumu
bursa hava durumu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/01/1089912661_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_f9d4f75c3c67e6ac4b7388d36f73c920.jpg
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre, ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun batısı, Batı ve Orta Karadeniz ile Giresun, Aksaray, Yozgat ve Kırşehir çevrelerinde yağış bekleniyor.Yağışlar; yağmur ve sağanak şeklinde olurken, Karadeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun kuzeyi ve Batı Akdeniz’in yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar görülecek.Kritik bölgeler: İzmir, Aydın, Zonguldak ve BartınZonguldak, Bartın, İzmir ve Aydın çevreleri ile Kastamonu kıyılarında kuvvetli yağış, Muğla çevrelerinde ise şiddetli yağış bekleniyor. Bu bölgelerde sel, su baskını ve taşkın gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli olması gerekiyor.Buzlanma ve çığ uyarısıÜlkemizin iç ve doğu kesimlerinde gece saatlerinde buzlanma ve don olayları görülecek. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunuyor. Özellikle bu bölgelerde seyahat edeceklerin tedbirli olması gerekiyor.Hava sıcaklığı ve rüzgar durumuMeteoroloji’den önemli uyarılarKuvvetli Yağış Uyarısı:Zonguldak, Bartın, İzmir ve Aydın çevrelerinde kuvvetli; Muğla çevrelerinde ise yer yer şiddetli yağış bekleniyor. Sel, taşkın, su baskını gibi risklere karşı tedbir alınması gerekiyor.Buzlanma ve Çığ Tehlikesi:Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek yamaçlarında çığ riskine karşı uyarı yapıldı. Aynı zamanda buzlanma ve don olaylarının ulaşımda aksamalara yol açabileceği belirtildi.Bugün hava nasıl olacak?Marmara: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağış bekleniyorMarmara Bölgesi genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hâkim olacak. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis görülecek.Ege: Kuvvetli yağış muhtemelBölge genelinde aralıklı yağmur ve sağanak yağış bekleniyor. İzmir ve Aydın çevrelerinde yağışların kuvvetli, Muğla’da ise şiddetli olması öngörülüyor.Akdeniz: Parçalı bulutlu, batı kesimlerinde yağışBatı Akdeniz’de aralıklı sağanak yağış görülecek. İç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis etkili olacak.İç Anadolu: Karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyorBölgenin batısında ve bazı şehirlerde yağmur etkili olurken, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı görülebilir.Batı Karadeniz: Kuvvetli yağış uyarısıZonguldak, Bartın ve Kastamonu kıyılarında yağışların kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve sis görülebilir.Orta ve Doğu Karadeniz: Çığ riski ve buzlanma uyarısıOrta Karadeniz’de yağmur beklenirken, Doğu Karadeniz’in yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi var.Doğu Anadolu: Çığ ve buzlanma tehlikesiBölge genelinde parçalı bulutlu bir hava etkili olacak. Buzlanma ve don olaylarıyla birlikte çığ riski bulunuyor.Güneydoğu Anadolu: Az bulutlu ve açıkBölgede hava az bulutlu ve açık geçecek. Gece saatlerinde pus etkili olabilir.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250104/tuik-verileri-acikladi-gozler-bu-hesapta-en-dusuk-emekli-ve-memur-maasi-ne-kadar-olacak-maas-farki-1092339356.html
izmir
muğla
bartın
istanbul kar yağışı
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/01/1089912661_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_d477be51f980b3881cc37b0a1f2a49fa.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
kar ne zaman yağacak, istanbul kar, hava ne zaman soğuyacak, kış ne zaman gelecek, 4 ocak hava durumu, bugün hava durumu, hava durumu, bugün hava, bugün hava durumu, yağmur var mı, bugün yağmur yağacak mı, istanbul hava durumu, izmir hava durumu, ankara hava durumu, fırtına uyarısı, lodos var mı, bu hafta hava nasıl olacak, bu hafta hava durumu, bursa hava durumu, çanakkale hava durumu, ankara sağanak, ankara yağmur yağacak mı, ankara yağmur yağmaya devam edecek mi, meteoroloji uyarı, eskişehir hava durumu, elazığ hava durumu, weather, hava durumu, izmir hava durumu, hava durumu izmir, meteoroloji, ankara hava, hava, istanbul, yarın hava durumu, kırklareli hava durumu, sıcaklık
kar ne zaman yağacak, istanbul kar, hava ne zaman soğuyacak, kış ne zaman gelecek, 4 ocak hava durumu, bugün hava durumu, hava durumu, bugün hava, bugün hava durumu, yağmur var mı, bugün yağmur yağacak mı, istanbul hava durumu, izmir hava durumu, ankara hava durumu, fırtına uyarısı, lodos var mı, bu hafta hava nasıl olacak, bu hafta hava durumu, bursa hava durumu, çanakkale hava durumu, ankara sağanak, ankara yağmur yağacak mı, ankara yağmur yağmaya devam edecek mi, meteoroloji uyarı, eskişehir hava durumu, elazığ hava durumu, weather, hava durumu, izmir hava durumu, hava durumu izmir, meteoroloji, ankara hava, hava, istanbul, yarın hava durumu, kırklareli hava durumu, sıcaklık

Meteoroloji'den son dakika kritik alarm: Saat verip il il uyarı yayınladı

09:43 04.01.2025 (güncellendi: 09:58 04.01.2025)
© AAKarla karışık yağmur
Karla karışık yağmur - Sputnik Türkiye, 1920, 04.01.2025
© AA
Abone ol
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden 4 Ocak hava durumu için kritik uyarılar geldi. Türkiye'nin kuzey, iç ve batı kesimlerinde etkili olacak yağışların yanı sıra buzlanma, don ve çığ tehlikesi de bekleniyor. Özellikle Zonguldak, Bartın, İzmir ve Muğla çevrelerinde kuvvetli yağış riski bulunuyor. İşte hava durumu detayları…
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre, ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun batısı, Batı ve Orta Karadeniz ile Giresun, Aksaray, Yozgat ve Kırşehir çevrelerinde yağış bekleniyor.
Yağışlar; yağmur ve sağanak şeklinde olurken, Karadeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun kuzeyi ve Batı Akdeniz’in yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar görülecek.

Kritik bölgeler: İzmir, Aydın, Zonguldak ve Bartın

Zonguldak, Bartın, İzmir ve Aydın çevreleri ile Kastamonu kıyılarında kuvvetli yağış, Muğla çevrelerinde ise şiddetli yağış bekleniyor. Bu bölgelerde sel, su baskını ve taşkın gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli olması gerekiyor.

Buzlanma ve çığ uyarısı

Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde gece saatlerinde buzlanma ve don olayları görülecek. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunuyor. Özellikle bu bölgelerde seyahat edeceklerin tedbirli olması gerekiyor.

Hava sıcaklığı ve rüzgar durumu

Hava Sıcaklığı: Kuzeydoğu kesimlerde 3 ila 5 derece düşüş bekleniyor. Diğer bölgelerde ise sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
Rüzgar: Güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi beklenirken, yağış alan bölgelerde yer yer kuvvetli rüzgar etkili olacak.

Meteoroloji’den önemli uyarılar

Kuvvetli Yağış Uyarısı:
Zonguldak, Bartın, İzmir ve Aydın çevrelerinde kuvvetli; Muğla çevrelerinde ise yer yer şiddetli yağış bekleniyor. Sel, taşkın, su baskını gibi risklere karşı tedbir alınması gerekiyor.
Buzlanma ve Çığ Tehlikesi:
Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek yamaçlarında çığ riskine karşı uyarı yapıldı. Aynı zamanda buzlanma ve don olaylarının ulaşımda aksamalara yol açabileceği belirtildi.

Bugün hava nasıl olacak?

Marmara: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağış bekleniyor

Marmara Bölgesi genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hâkim olacak. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis görülecek.
Çanakkale: 14°C, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Edirne: 9°C, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
İstanbul: 12°C, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Kırklareli: 8°C, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

Ege: Kuvvetli yağış muhtemel

Bölge genelinde aralıklı yağmur ve sağanak yağış bekleniyor. İzmir ve Aydın çevrelerinde yağışların kuvvetli, Muğla’da ise şiddetli olması öngörülüyor.
Afyonkarahisar: 8°C, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
Denizli: 13°C, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
İzmir: 14°C, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı, yer yer kuvvetli yağış
Muğla: 10°C, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı, şiddetli yağış bekleniyor

Akdeniz: Parçalı bulutlu, batı kesimlerinde yağış

Batı Akdeniz’de aralıklı sağanak yağış görülecek. İç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis etkili olacak.
Adana: 18°C, parçalı ve az bulutlu
Antalya: 14°C, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Hatay: 10°C, parçalı ve az bulutlu
Mersin: 17°C, parçalı ve az bulutlu

İç Anadolu: Karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor

Bölgenin batısında ve bazı şehirlerde yağmur etkili olurken, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı görülebilir.
Ankara: 9°C, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yükseklerinde karla karışık yağmurlu
Çankırı: 4°C, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yükseklerinde karla karışık yağmurlu
Eskişehir: 10°C, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yükseklerinde karla karışık yağmurlu
Konya: 12°C, parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu

Batı Karadeniz: Kuvvetli yağış uyarısı

Zonguldak, Bartın ve Kastamonu kıyılarında yağışların kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve sis görülebilir.
Bolu: 8°C, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yükseklerinde karla karışık yağmurlu
Düzce: 13°C, parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu
Sinop: 18°C, parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu
Zonguldak: 12°C, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yer yer kuvvetli yağış

Orta ve Doğu Karadeniz: Çığ riski ve buzlanma uyarısı

Orta Karadeniz’de yağmur beklenirken, Doğu Karadeniz’in yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi var.
Amasya: 12°C, parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu
Samsun: 16°C, parçalı bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı
Tokat: 11°C, parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu
Trabzon: 14°C, parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra batı ilçelerinde sağanak yağışlı

Doğu Anadolu: Çığ ve buzlanma tehlikesi

Bölge genelinde parçalı bulutlu bir hava etkili olacak. Buzlanma ve don olaylarıyla birlikte çığ riski bulunuyor.
Erzurum: -7°C, parçalı ve az bulutlu
Kars: 0°C, parçalı ve az bulutlu
Malatya: 7°C, parçalı ve az bulutlu
Van: 4°C, parçalı ve az bulutlu

Güneydoğu Anadolu: Az bulutlu ve açık

Bölgede hava az bulutlu ve açık geçecek. Gece saatlerinde pus etkili olabilir.
Diyarbakır: 9°C, az bulutlu ve açık
Gaziantep: 10°C, az bulutlu ve açık
Siirt: 10°C, az bulutlu ve açık
Şanlıurfa: 11°C, az bulutlu ve açık
Emekli maaş zammı - Sputnik Türkiye, 1920, 04.01.2025
EKONOMİ
TÜİK verileri açıkladı gözler bu hesapta: En düşük emekli ve memur maaşı ne kadar olacak? Maaş farkı ne zaman yatacak?
09:57
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала