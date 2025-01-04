https://anlatilaninotesi.com.tr/20250104/meteorolojiden-kritik-alarm-saat-verip-il-il-uyari-yayinladi-1092338690.html

Meteoroloji'den son dakika kritik alarm: Saat verip il il uyarı yayınladı

Meteoroloji'den son dakika kritik alarm: Saat verip il il uyarı yayınladı

Sputnik Türkiye

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden 4 Ocak hava durumu için kritik uyarılar geldi. Türkiye'nin kuzey, iç ve batı kesimlerinde etkili olacak yağışların yanı sıra... 04.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-04T09:43+0300

2025-01-04T09:43+0300

2025-01-04T09:58+0300

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre, ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun batısı, Batı ve Orta Karadeniz ile Giresun, Aksaray, Yozgat ve Kırşehir çevrelerinde yağış bekleniyor.Yağışlar; yağmur ve sağanak şeklinde olurken, Karadeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun kuzeyi ve Batı Akdeniz’in yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar görülecek.Kritik bölgeler: İzmir, Aydın, Zonguldak ve BartınZonguldak, Bartın, İzmir ve Aydın çevreleri ile Kastamonu kıyılarında kuvvetli yağış, Muğla çevrelerinde ise şiddetli yağış bekleniyor. Bu bölgelerde sel, su baskını ve taşkın gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli olması gerekiyor.Buzlanma ve çığ uyarısıÜlkemizin iç ve doğu kesimlerinde gece saatlerinde buzlanma ve don olayları görülecek. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunuyor. Özellikle bu bölgelerde seyahat edeceklerin tedbirli olması gerekiyor.Hava sıcaklığı ve rüzgar durumuMeteoroloji’den önemli uyarılarKuvvetli Yağış Uyarısı:Zonguldak, Bartın, İzmir ve Aydın çevrelerinde kuvvetli; Muğla çevrelerinde ise yer yer şiddetli yağış bekleniyor. Sel, taşkın, su baskını gibi risklere karşı tedbir alınması gerekiyor.Buzlanma ve Çığ Tehlikesi:Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek yamaçlarında çığ riskine karşı uyarı yapıldı. Aynı zamanda buzlanma ve don olaylarının ulaşımda aksamalara yol açabileceği belirtildi.Bugün hava nasıl olacak?Marmara: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağış bekleniyorMarmara Bölgesi genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hâkim olacak. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis görülecek.Ege: Kuvvetli yağış muhtemelBölge genelinde aralıklı yağmur ve sağanak yağış bekleniyor. İzmir ve Aydın çevrelerinde yağışların kuvvetli, Muğla’da ise şiddetli olması öngörülüyor.Akdeniz: Parçalı bulutlu, batı kesimlerinde yağışBatı Akdeniz’de aralıklı sağanak yağış görülecek. İç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis etkili olacak.İç Anadolu: Karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyorBölgenin batısında ve bazı şehirlerde yağmur etkili olurken, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı görülebilir.Batı Karadeniz: Kuvvetli yağış uyarısıZonguldak, Bartın ve Kastamonu kıyılarında yağışların kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve sis görülebilir.Orta ve Doğu Karadeniz: Çığ riski ve buzlanma uyarısıOrta Karadeniz’de yağmur beklenirken, Doğu Karadeniz’in yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi var.Doğu Anadolu: Çığ ve buzlanma tehlikesiBölge genelinde parçalı bulutlu bir hava etkili olacak. Buzlanma ve don olaylarıyla birlikte çığ riski bulunuyor.Güneydoğu Anadolu: Az bulutlu ve açıkBölgede hava az bulutlu ve açık geçecek. Gece saatlerinde pus etkili olabilir.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250104/tuik-verileri-acikladi-gozler-bu-hesapta-en-dusuk-emekli-ve-memur-maasi-ne-kadar-olacak-maas-farki-1092339356.html

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