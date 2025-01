https://anlatilaninotesi.com.tr/20250104/icisleri-bakani-yerlikaya-kimsesizlerin-kimsesi-yetimlerin-umut-isigi-olduk-1092348840.html

İçişleri Bakanı Yerlikaya: Kimsesizlerin kimsesi, yetimlerin umut ışığı olduk

İçişleri Bakanı Yerlikaya: Kimsesizlerin kimsesi, yetimlerin umut ışığı olduk

Sputnik Türkiye

İçişleri Bakanı Yerlikaya, 52 Derslikli Okul ve Zemin Altı Otoparkı Temel Atma Töreni'nde yaptığı konuşmasında milletin her bir ferdini kucaklayan hizmet... 04.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-04T17:54+0300

2025-01-04T17:54+0300

2025-01-04T17:54+0300

politika

içişleri bakanlığı

ali yerlikaya

recep tayyip erdoğan

türkiye

ak parti

adalet ve kalkınma partisi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/13/1089447202_0:186:2982:1863_1920x0_80_0_0_226229ece5861a04e072ac86a337c174.jpg

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Milletimizin her bir ferdini kucaklayan hizmet anlayışıyla sosyal belediyecilikte çağ atladık. Kimsesizlerin kimsesi, yetimlerin umut ışığı olduk" dedi.Yerlikaya, belediyelerin yerel yönetimlerin temeli olduğunu, asli görevlerinin millet için beraber hareket etmek, hemşehrilerinin ihtiyaçlarını karşılamak ve kaynaklarını halkın çıkarları doğrultusunda kullanmak olduğunu ifade etti.'AK Parti belediyeciliği demek, gönül belediyeciliği demektir'AK Parti belediyeciliğinin "Türkiye Yüzyılı şehirleri için gerçek belediyeciliği" ifade ettiğini, sözde değil özde icraat yapmayı hedeflediğini belirten Yerlikaya, şöyle konuştu:Yerlikaya, AK Parti olarak 23 yıl boyunca 'memleket işi, gönül işi' diyerek sayısız projelere imza attıklarını, mahalle, köy, ilçe ve şehirleriyle, Türkiye'nin her bir köşesinde vatandaşların kendilerine duyduğu güveni boşa çıkarmadıklarını ifade ederek, her alanda büyük atılım yaptıklarını, ilçe ve şehirleri yeniden inşa ettiklerini kaydetti.Halka hizmet etmeyi, Hakk'a hizmet bildiklerini, belediyenin kaynaklarını yine milletin kendisi için kullandıklarını vurgulayan Yerlikaya, raylı sistemlerden bisiklet yollarına, yürüyüş parkurlarından, akıllı ulaşım sistemlerine varıncaya kadar ulaşım alt yapılarını modern hale getirdiklerini belirtti.Yerlikaya, yeşil alanların sayısını artırdıklarını, çevre dostu faaliyetlerle şehirleri hem estetik, hem de yaşam kalitesi açısından daha sürdürülebilir kıldıklarını aktararak, "Çocuklarımız için oyun alanları, gençlerimiz için spor tesisleri, yaşlılarımız, engellilerimiz ve toplumdaki diğer dezavantajlı gruplar için sosyal yaşam alanları oluşturduk. Milletimizin her bir ferdini kucaklayan hizmet anlayışıyla sosyal belediyecilikte çağ atladık. Kimsesizlerin kimsesi, yetimlerin umut ışığı olduk" diye konuştu.'Cumhurbaşkanımızın İstanbul'da başlattığı belediyecilik anlayışını sürdürmeye devam ediyoruz'İçişleri Bakanı Yerlikaya, bütün bunları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliğinden, vizyonundan ilham alarak yaptıklarını dile getirdi.Belediyecilik anlayışında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile yepyeni bir dönem başladığını aktaran Yerlikaya, sözlerini şöyle sürdürdü:'Büyük ve güçlü Türkiye yolunda azimle ilerlemeye devam edeceğiz'Güngören Belediyesinin de vatandaşların mutluluğu ve refahını esas alan, hayatına değer katan belediyecilik anlayışını gerçekleştirdiğini dile getiren Yerlikaya, belediyenin halka hizmet anlayışının en güzel örneklerini sergilediğini söyledi.Milletin destek ve duaları ile yapacakları her bir hizmetle, büyük ve güçlü Türkiye yolunda azimle ilerlemeye devam edeceklerini kaydeden Yerlikaya, sakinlerine huzur, güven ve umut veren yerleşim alanları tesis etmeyi sürdüreceklerini, AK Parti belediyeciliğinin farkını her bir belediyede açık ara hissettireceklerini sözlerine ekledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250104/enerji-ve-tabii-kaynaklar-bakani-bayraktar-turkiye-avrupanin-enerji-arz-guvenligine-daha-fazla-1092347157.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

içişleri bakanlığı, ali yerlikaya, recep tayyip erdoğan, türkiye, ak parti, adalet ve kalkınma partisi