https://anlatilaninotesi.com.tr/20250104/icisleri-bakani-yerlikaya-kimsesizlerin-kimsesi-yetimlerin-umut-isigi-olduk-1092348840.html
İçişleri Bakanı Yerlikaya: Kimsesizlerin kimsesi, yetimlerin umut ışığı olduk
İçişleri Bakanı Yerlikaya: Kimsesizlerin kimsesi, yetimlerin umut ışığı olduk
Sputnik Türkiye
İçişleri Bakanı Yerlikaya, 52 Derslikli Okul ve Zemin Altı Otoparkı Temel Atma Töreni'nde yaptığı konuşmasında milletin her bir ferdini kucaklayan hizmet... 04.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-04T17:54+0300
2025-01-04T17:54+0300
2025-01-04T17:54+0300
politika
içişleri bakanlığı
ali yerlikaya
recep tayyip erdoğan
türkiye
ak parti
adalet ve kalkınma partisi
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Milletimizin her bir ferdini kucaklayan hizmet anlayışıyla sosyal belediyecilikte çağ atladık. Kimsesizlerin kimsesi, yetimlerin umut ışığı olduk" dedi.Yerlikaya, belediyelerin yerel yönetimlerin temeli olduğunu, asli görevlerinin millet için beraber hareket etmek, hemşehrilerinin ihtiyaçlarını karşılamak ve kaynaklarını halkın çıkarları doğrultusunda kullanmak olduğunu ifade etti.'AK Parti belediyeciliği demek, gönül belediyeciliği demektir'AK Parti belediyeciliğinin "Türkiye Yüzyılı şehirleri için gerçek belediyeciliği" ifade ettiğini, sözde değil özde icraat yapmayı hedeflediğini belirten Yerlikaya, şöyle konuştu:Yerlikaya, AK Parti olarak 23 yıl boyunca 'memleket işi, gönül işi' diyerek sayısız projelere imza attıklarını, mahalle, köy, ilçe ve şehirleriyle, Türkiye'nin her bir köşesinde vatandaşların kendilerine duyduğu güveni boşa çıkarmadıklarını ifade ederek, her alanda büyük atılım yaptıklarını, ilçe ve şehirleri yeniden inşa ettiklerini kaydetti.Halka hizmet etmeyi, Hakk'a hizmet bildiklerini, belediyenin kaynaklarını yine milletin kendisi için kullandıklarını vurgulayan Yerlikaya, raylı sistemlerden bisiklet yollarına, yürüyüş parkurlarından, akıllı ulaşım sistemlerine varıncaya kadar ulaşım alt yapılarını modern hale getirdiklerini belirtti.Yerlikaya, yeşil alanların sayısını artırdıklarını, çevre dostu faaliyetlerle şehirleri hem estetik, hem de yaşam kalitesi açısından daha sürdürülebilir kıldıklarını aktararak, "Çocuklarımız için oyun alanları, gençlerimiz için spor tesisleri, yaşlılarımız, engellilerimiz ve toplumdaki diğer dezavantajlı gruplar için sosyal yaşam alanları oluşturduk. Milletimizin her bir ferdini kucaklayan hizmet anlayışıyla sosyal belediyecilikte çağ atladık. Kimsesizlerin kimsesi, yetimlerin umut ışığı olduk" diye konuştu.'Cumhurbaşkanımızın İstanbul'da başlattığı belediyecilik anlayışını sürdürmeye devam ediyoruz'İçişleri Bakanı Yerlikaya, bütün bunları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliğinden, vizyonundan ilham alarak yaptıklarını dile getirdi.Belediyecilik anlayışında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile yepyeni bir dönem başladığını aktaran Yerlikaya, sözlerini şöyle sürdürdü:'Büyük ve güçlü Türkiye yolunda azimle ilerlemeye devam edeceğiz'Güngören Belediyesinin de vatandaşların mutluluğu ve refahını esas alan, hayatına değer katan belediyecilik anlayışını gerçekleştirdiğini dile getiren Yerlikaya, belediyenin halka hizmet anlayışının en güzel örneklerini sergilediğini söyledi.Milletin destek ve duaları ile yapacakları her bir hizmetle, büyük ve güçlü Türkiye yolunda azimle ilerlemeye devam edeceklerini kaydeden Yerlikaya, sakinlerine huzur, güven ve umut veren yerleşim alanları tesis etmeyi sürdüreceklerini, AK Parti belediyeciliğinin farkını her bir belediyede açık ara hissettireceklerini sözlerine ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250104/enerji-ve-tabii-kaynaklar-bakani-bayraktar-turkiye-avrupanin-enerji-arz-guvenligine-daha-fazla-1092347157.html
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içişleri bakanlığı, ali yerlikaya, recep tayyip erdoğan, türkiye, ak parti, adalet ve kalkınma partisi
içişleri bakanlığı, ali yerlikaya, recep tayyip erdoğan, türkiye, ak parti, adalet ve kalkınma partisi
İçişleri Bakanı Yerlikaya: Kimsesizlerin kimsesi, yetimlerin umut ışığı olduk
İçişleri Bakanı Yerlikaya, 52 Derslikli Okul ve Zemin Altı Otoparkı Temel Atma Töreni'nde yaptığı konuşmasında milletin her bir ferdini kucaklayan hizmet anlayışıyla sosyal belediyecilikte çağ atladık diyerek, "Kimsesizlerin kimsesi, yetimlerin umut ışığı olduk" dedi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Milletimizin her bir ferdini kucaklayan hizmet anlayışıyla sosyal belediyecilikte çağ atladık. Kimsesizlerin kimsesi, yetimlerin umut ışığı olduk" dedi.
Yerlikaya, belediyelerin yerel yönetimlerin temeli olduğunu, asli görevlerinin millet için beraber hareket etmek, hemşehrilerinin ihtiyaçlarını karşılamak ve kaynaklarını halkın çıkarları doğrultusunda kullanmak olduğunu ifade etti.
'AK Parti belediyeciliği demek, gönül belediyeciliği demektir'
AK Parti belediyeciliğinin "Türkiye Yüzyılı şehirleri için gerçek belediyeciliği" ifade ettiğini, sözde değil özde icraat yapmayı hedeflediğini belirten Yerlikaya, şöyle konuştu:
Vatandaşların ihtiyaçlarına ve taleplerine öncelik vererek, hizmet odaklı, halkla iç içe olan bir belediyecilik anlayışını simgeler. AK Parti belediyeciliği demek, 'gönül belediyeciliği' demektir. Her mahallede, her sokakta, her evde kalpten kalbe bağ kurmaktır. Yalnızca altyapıyla ve fiziksel projelerle sınırlı kalmadan, eğitimden kültüre, sağlık hizmetlerinden sosyal yardımlara kadar toplumun her kesimini kucaklayan, yaşam kalitesini artıran sosyal belediyecilik anlayışını hayata geçirmektir.
Yerlikaya, AK Parti olarak 23 yıl boyunca 'memleket işi, gönül işi' diyerek sayısız projelere imza attıklarını, mahalle, köy, ilçe ve şehirleriyle, Türkiye'nin her bir köşesinde vatandaşların kendilerine duyduğu güveni boşa çıkarmadıklarını ifade ederek, her alanda büyük atılım yaptıklarını, ilçe ve şehirleri yeniden inşa ettiklerini kaydetti.
Halka hizmet etmeyi, Hakk'a hizmet bildiklerini, belediyenin kaynaklarını yine milletin kendisi için kullandıklarını vurgulayan Yerlikaya, raylı sistemlerden bisiklet yollarına, yürüyüş parkurlarından, akıllı ulaşım sistemlerine varıncaya kadar ulaşım alt yapılarını modern hale getirdiklerini belirtti.
Yerlikaya, yeşil alanların sayısını artırdıklarını, çevre dostu faaliyetlerle şehirleri hem estetik, hem de yaşam kalitesi açısından daha sürdürülebilir kıldıklarını aktararak, "Çocuklarımız için oyun alanları, gençlerimiz için spor tesisleri, yaşlılarımız, engellilerimiz ve toplumdaki diğer dezavantajlı gruplar için sosyal yaşam alanları oluşturduk. Milletimizin her bir ferdini kucaklayan hizmet anlayışıyla sosyal belediyecilikte çağ atladık. Kimsesizlerin kimsesi, yetimlerin umut ışığı olduk" diye konuştu.
'Cumhurbaşkanımızın İstanbul'da başlattığı belediyecilik anlayışını sürdürmeye devam ediyoruz'
İçişleri Bakanı Yerlikaya, bütün bunları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliğinden, vizyonundan ilham alarak yaptıklarını dile getirdi.
Belediyecilik anlayışında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile yepyeni bir dönem başladığını aktaran Yerlikaya, sözlerini şöyle sürdürdü:
O değil miydi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde İstanbulluların her türlü sorununu, en hızlı şekilde çözebilmek için Beyaz Masa'yı kuran? O değil miydi Halk Meclis'lerini, Halk Saatlerini hayata geçirerek sosyal belediyecilik alanında çığır açan, vatandaşın her daim yanında olan, gönül belediyeciliğinin, dünya kenti İstanbul'un bugünlerinin temellerini atan? Cumhurbaşkanımızın İstanbul'da başlattığı yenilikçi ve vatandaş odaklı belediyecilik anlayışını bugün de aynı kararlılıkla sürdürmeye devam ediyoruz. 'Durmak yok, yola devam' diyoruz.
'Büyük ve güçlü Türkiye yolunda azimle ilerlemeye devam edeceğiz'
Güngören Belediyesinin de vatandaşların mutluluğu ve refahını esas alan, hayatına değer katan belediyecilik anlayışını gerçekleştirdiğini dile getiren Yerlikaya, belediyenin halka hizmet anlayışının en güzel örneklerini sergilediğini söyledi.
Milletin destek ve duaları ile yapacakları her bir hizmetle, büyük ve güçlü Türkiye yolunda azimle ilerlemeye devam edeceklerini kaydeden Yerlikaya, sakinlerine huzur, güven ve umut veren yerleşim alanları tesis etmeyi sürdüreceklerini, AK Parti belediyeciliğinin farkını her bir belediyede açık ara hissettireceklerini sözlerine ekledi.