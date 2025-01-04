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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar: Türkiye Avrupa'nın enerji arz güvenliğine daha fazla katkı sağlamaya hazır
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar: Türkiye Avrupa'nın enerji arz güvenliğine daha fazla katkı sağlamaya hazır
Sputnik Türkiye
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar yaptığı açıklamada, Avrupa'nın enerji arz güvenliğine daha fazla katkı sağlamaya hazır olduklarını belirterek... 04.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-04T16:31+0300
2025-01-04T16:31+0300
politika
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enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı
alparslan bayraktar
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doğu avrupa
gaz
ihraç
trans-balkan boru hattı
trans-balkan doğalgaz boru hattı
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Japon Nikkei Gazetesi'ne Ukrayna üzerinden transfer edilen Rus gazının akışının durması ve Suriye'nin enerji alt yapısının yeniden inşasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Türkiye'nin Avrupa'nın enerji arz güvenliğine daha fazla katkı sağlamaya hazır olduğunu kaydeden Bayraktar, "Avrupa'nın siyasi irade ve taahhüt göstermesi ve enterkonneksiyon yatırımları yapılması durumunda, Balkan Boru Hattı üzerinden Orta ve Doğu Avrupa'ya yıllık 10 milyar metreküpe kadar gaz ihraç edebiliriz" ifadelerini kullandı.'Uluslararası toplum, Suriye'nin yeniden inşasına yardımcı olmalı'Suriye'de yeni enerji altyapısının yeniden inşasına da değinen Bayraktar, geçen hafta Suriye'ye giden bakanlık heyetinin döndüğünü ve ülkenin enerji altyapısının çok iyi olmadığını belirterek, "Çok fazla yatırım yapılması gerekiyor. Halihazırda Halep ve Afrin gibi Suriye şehirlerine elektrik sağlıyoruz. Bu tedariki daha güneye uzatabiliriz. Ayrıca hanelere dizel jeneratör yakıtı tedarik edilebilir" ifadelerini kullandı.Bayraktar, Türkiye'den Suriye'ye bir doğal gaz boru hattı inşa edilebileceğini belirterek, iletim hatlarının onarılması halinde özel sektöre ait yüzer elektrik üretim santrallerinin kullanılabileceğini kaydetti.Uluslararası topluma da çağrıda bulunan Bayraktar, Suriye'nin yeniden inşasına yardımcı olma ve Şam'a yönelik yaptırımların sona erdirilmesi gerektiğini söyledi.'Katar gazı Türkiye üzerinden Avrupa'ya ulaşabilir'Suriye üzerinden Katar'dan Türkiye'ye bir doğal gaz boru hattı projesinin yeniden canlandırılması konusuna de değinen Bayraktar, çeşitliliğin herkes için iyi olduğuna ve Katar gazının Türkiye'ye ulaştıktan sonra Türkiye'deki mevcut boru hattı altyapısı kullanılarak swap anlaşmaları yoluyla Avrupa'ya ulaşabileceğine dikkati çekti.Bayraktar, "Bu tür bir boru hattı için gereken şey güvenli bir taşıma sistemidir. O da istikrarlı bir Suriye, istikrarlı bir bölge gerektirir. Tüm bunlar biraz zaman alır" değerlendirmesinde bulundu.
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türkiye, enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı, alparslan bayraktar, suriye, doğu avrupa, gaz, ihraç, trans-balkan boru hattı, trans-balkan doğalgaz boru hattı, katar
türkiye, enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı, alparslan bayraktar, suriye, doğu avrupa, gaz, ihraç, trans-balkan boru hattı, trans-balkan doğalgaz boru hattı, katar

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar: Türkiye Avrupa'nın enerji arz güvenliğine daha fazla katkı sağlamaya hazır

16:31 04.01.2025
© AA / Ali Kemal ZerenliEnerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar - Sputnik Türkiye, 1920, 04.01.2025
© AA / Ali Kemal Zerenli
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar yaptığı açıklamada, Avrupa'nın enerji arz güvenliğine daha fazla katkı sağlamaya hazır olduklarını belirterek Türkiye'nin Balkan Boru Hattı üzerinden Orta ve Doğu Avrupa'ya yıllık 10 milyar metreküpe kadar gaz ihraç edebileceğini dile getirdi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Japon Nikkei Gazetesi'ne Ukrayna üzerinden transfer edilen Rus gazının akışının durması ve Suriye'nin enerji alt yapısının yeniden inşasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Türkiye'nin Avrupa'nın enerji arz güvenliğine daha fazla katkı sağlamaya hazır olduğunu kaydeden Bayraktar, "Avrupa'nın siyasi irade ve taahhüt göstermesi ve enterkonneksiyon yatırımları yapılması durumunda, Balkan Boru Hattı üzerinden Orta ve Doğu Avrupa'ya yıllık 10 milyar metreküpe kadar gaz ihraç edebiliriz" ifadelerini kullandı.

'Uluslararası toplum, Suriye'nin yeniden inşasına yardımcı olmalı'

Suriye'de yeni enerji altyapısının yeniden inşasına da değinen Bayraktar, geçen hafta Suriye'ye giden bakanlık heyetinin döndüğünü ve ülkenin enerji altyapısının çok iyi olmadığını belirterek, "Çok fazla yatırım yapılması gerekiyor. Halihazırda Halep ve Afrin gibi Suriye şehirlerine elektrik sağlıyoruz. Bu tedariki daha güneye uzatabiliriz. Ayrıca hanelere dizel jeneratör yakıtı tedarik edilebilir" ifadelerini kullandı.
Bayraktar, Türkiye'den Suriye'ye bir doğal gaz boru hattı inşa edilebileceğini belirterek, iletim hatlarının onarılması halinde özel sektöre ait yüzer elektrik üretim santrallerinin kullanılabileceğini kaydetti.
Uluslararası topluma da çağrıda bulunan Bayraktar, Suriye'nin yeniden inşasına yardımcı olma ve Şam'a yönelik yaptırımların sona erdirilmesi gerektiğini söyledi.

'Katar gazı Türkiye üzerinden Avrupa'ya ulaşabilir'

Suriye üzerinden Katar'dan Türkiye'ye bir doğal gaz boru hattı projesinin yeniden canlandırılması konusuna de değinen Bayraktar, çeşitliliğin herkes için iyi olduğuna ve Katar gazının Türkiye'ye ulaştıktan sonra Türkiye'deki mevcut boru hattı altyapısı kullanılarak swap anlaşmaları yoluyla Avrupa'ya ulaşabileceğine dikkati çekti.
Bayraktar, "Bu tür bir boru hattı için gereken şey güvenli bir taşıma sistemidir. O da istikrarlı bir Suriye, istikrarlı bir bölge gerektirir. Tüm bunlar biraz zaman alır" değerlendirmesinde bulundu.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar - Sputnik Türkiye, 1920, 29.12.2024
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar: Nükleer enerji vazgeçilmez, kömür ise Türkiye için hala önemli
29 Aralık 2024, 14:39
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