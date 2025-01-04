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Avrupa'da madde bağımlılığına itilen bebeklerin sayısı artıyor
Avrupa'da madde bağımlılığına itilen bebeklerin sayısı artıyor
Sputnik Türkiye
İskoçya'da yeni yayınlanan bir rapora göre, 2017’den bu yana 1501 bebek, annelerinin hamilelikte kullandığı uyuşturucular nedeniyle madde bağımlılığı ile... 04.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-04T16:26+0300
2025-01-04T16:26+0300
yaşam
iskoçya
uyuşturucu
bağımlılık
neonatal abstinens sendromu (nas)
madde bağımlılığı
hamile kadın
hamilelik
yenidoğan
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İskoçya'da 2017'den bu yana, 1501 bebeğin madde bağımlısı olarak dünyaya geldiği açıklandı. İskoçya Sağlık Hizmetleri’nin raporuna göre, bu durumun ana nedeni olarak hamilelik sırasında annelerin yasal ya da yasa dışı uyuşturucu kullanımı gösteriliyor. Uzmanlar, bu tür vakaların Neonatal Abstinens Sendromu (NAS) adı verilen ve yeni doğanlarda ciddi sağlık sorunlarına yol açan bir duruma neden olduğunu belirtiyor.Yeni doğanlarda madde bağımlılığıYeni doğanlarda görülen NAS, annenin gebelik sürecinde uyuşturucu kullanması sonucu bebekte bağımlılık gelişmesi ve doğumdan sonra yoksunluk semptomlarının ortaya çıkmasıyla karakterize ediliyor. İskoçya’da kaydedilen bu vakalar, uyuşturucu bağımlılığının aileler ve toplum üzerindeki etkilerini bir kez daha gündeme taşıdı.Sağlık uzmanları, NAS ile doğan bebeklerin sık sık titreme, ağlama, kilo kaybı ve beslenme zorlukları gibi semptomlarla mücadele ettiğini vurguluyor. Bu durum hem bebeklerin yaşam kalitesini düşürüyor hem de sağlık sistemine büyük bir yük getiriyor.Çözüm olarak ne sunuluyor?Uzmanlar, madde bağımlılığı vakalarının artışını yoksulluk, sosyal eşitsizlikler ve destek mekanizmalarının eksikliğiyle ilişkilendiriyor. İskoç hükümeti, uyuşturucu bağımlılığıyla mücadele için çeşitli önlemler alsa da bu tür vakaların devam etmesi, mevcut programların yetersiz kaldığını ortaya koyuyor.Hamilelik döneminde uyuşturucu kullanımını azaltmaya yönelik farkındalık kampanyaları ve rehabilitasyon programları bu durumun önlenmesinde önemli bir rol oynuyor. Ancak, sağlık kuruluşları ve hükümet, özellikle risk altındaki hamile kadınlara daha fazla destek sağlanması gerektiğini belirtiyor.İskoçya'daki bu durum, yalnızca bireyleri değil, toplumun genel sağlığını da tehdit ediyor. Uzmanlar, uyuşturucu bağımlılığını önlemenin ve yeni doğan bebeklerin sağlıklı bir başlangıç yapmasını sağlamanın, güçlü sosyal politikalar ve etkin sağlık programlarıyla mümkün olduğunu ifade ediyor.Benzer vakalarla karşılaştırıldığında yüksek oran dikkat çekiyorİskoçya'da 2017'den bu yana 1.501 bebeğin madde bağımlısı olarak doğduğu rapor edildi. Bu sayı, diğer ülkelerdeki benzer vakalarla karşılaştırıldığında yüksek bir oranı işaret etmekte. Örneğin, ABD'de 2016 yılında her bin doğumda yaklaşık 7 bebek NAS ile doğdu. İskoçya'da ise bu oran, aynı dönemde her bin doğumda yaklaşık 14 bebek olarak kaydedilmiştir. Bu da İskoçya'daki oranın ABD'dekinin iki katı olduğunu göstermekte.İngiltere genelinde ise 2017-2018 yıllarında her 10 bin doğumda yaklaşık 15 bebek NAS ile doğdu. İskoçya'da ise bu oran aynı dönemde her 10 bin doğumda yaklaşık 20 bebek olarak belirlendi.
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iskoçya, uyuşturucu, bağımlılık, neonatal abstinens sendromu (nas), madde bağımlılığı, hamile kadın, hamilelik, yenidoğan
iskoçya, uyuşturucu, bağımlılık, neonatal abstinens sendromu (nas), madde bağımlılığı, hamile kadın, hamilelik, yenidoğan

Avrupa'da madde bağımlılığına itilen bebeklerin sayısı artıyor

16:26 04.01.2025
© FotoğrafABD'de 7 bebekte açıklanamayan kırıklar tespit edildi, yenidoğan ünitesi kapatıldı
ABD'de 7 bebekte açıklanamayan kırıklar tespit edildi, yenidoğan ünitesi kapatıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 04.01.2025
© Fotoğraf
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İskoçya'da yeni yayınlanan bir rapora göre, 2017’den bu yana 1501 bebek, annelerinin hamilelikte kullandığı uyuşturucular nedeniyle madde bağımlılığı ile doğdu. Sağlık yetkilileri bu sorunun önüne geçilmesi için çözüm arayışında.
İskoçya'da 2017'den bu yana, 1501 bebeğin madde bağımlısı olarak dünyaya geldiği açıklandı. İskoçya Sağlık Hizmetleri’nin raporuna göre, bu durumun ana nedeni olarak hamilelik sırasında annelerin yasal ya da yasa dışı uyuşturucu kullanımı gösteriliyor. Uzmanlar, bu tür vakaların Neonatal Abstinens Sendromu (NAS) adı verilen ve yeni doğanlarda ciddi sağlık sorunlarına yol açan bir duruma neden olduğunu belirtiyor.

Yeni doğanlarda madde bağımlılığı

Yeni doğanlarda görülen NAS, annenin gebelik sürecinde uyuşturucu kullanması sonucu bebekte bağımlılık gelişmesi ve doğumdan sonra yoksunluk semptomlarının ortaya çıkmasıyla karakterize ediliyor. İskoçya’da kaydedilen bu vakalar, uyuşturucu bağımlılığının aileler ve toplum üzerindeki etkilerini bir kez daha gündeme taşıdı.
Sağlık uzmanları, NAS ile doğan bebeklerin sık sık titreme, ağlama, kilo kaybı ve beslenme zorlukları gibi semptomlarla mücadele ettiğini vurguluyor. Bu durum hem bebeklerin yaşam kalitesini düşürüyor hem de sağlık sistemine büyük bir yük getiriyor.

Çözüm olarak ne sunuluyor?

Uzmanlar, madde bağımlılığı vakalarının artışını yoksulluk, sosyal eşitsizlikler ve destek mekanizmalarının eksikliğiyle ilişkilendiriyor. İskoç hükümeti, uyuşturucu bağımlılığıyla mücadele için çeşitli önlemler alsa da bu tür vakaların devam etmesi, mevcut programların yetersiz kaldığını ortaya koyuyor.
Hamilelik döneminde uyuşturucu kullanımını azaltmaya yönelik farkındalık kampanyaları ve rehabilitasyon programları bu durumun önlenmesinde önemli bir rol oynuyor. Ancak, sağlık kuruluşları ve hükümet, özellikle risk altındaki hamile kadınlara daha fazla destek sağlanması gerektiğini belirtiyor.
İskoçya'daki bu durum, yalnızca bireyleri değil, toplumun genel sağlığını da tehdit ediyor. Uzmanlar, uyuşturucu bağımlılığını önlemenin ve yeni doğan bebeklerin sağlıklı bir başlangıç yapmasını sağlamanın, güçlü sosyal politikalar ve etkin sağlık programlarıyla mümkün olduğunu ifade ediyor.

Benzer vakalarla karşılaştırıldığında yüksek oran dikkat çekiyor

İskoçya'da 2017'den bu yana 1.501 bebeğin madde bağımlısı olarak doğduğu rapor edildi. Bu sayı, diğer ülkelerdeki benzer vakalarla karşılaştırıldığında yüksek bir oranı işaret etmekte.
Örneğin, ABD'de 2016 yılında her bin doğumda yaklaşık 7 bebek NAS ile doğdu. İskoçya'da ise bu oran, aynı dönemde her bin doğumda yaklaşık 14 bebek olarak kaydedilmiştir. Bu da İskoçya'daki oranın ABD'dekinin iki katı olduğunu göstermekte.
İngiltere genelinde ise 2017-2018 yıllarında her 10 bin doğumda yaklaşık 15 bebek NAS ile doğdu. İskoçya'da ise bu oran aynı dönemde her 10 bin doğumda yaklaşık 20 bebek olarak belirlendi.
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