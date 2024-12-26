https://anlatilaninotesi.com.tr/20241226/bebek-mamasinda-hatta-tohumda-bulunuyor-rus-bilim-insanlari-pestisitleri-kolayca-tespit-etmenin-1092043271.html

Bebek mamasında hatta tohumda bulunuyor: Rus bilim insanları, pestisitleri kolayca tespit etmenin yolunu buldu

Bebek mamasında hatta tohumda bulunuyor: Rus bilim insanları, pestisitleri kolayca tespit etmenin yolunu buldu

Sputnik Türkiye

Tomsk Politeknik Üniversitesi liderliğinde geliştirilen elektrokimyasal sensör, tarımda kullanılan pestisit karbosülfanı on kat daha hassas algılayabiliyor... 26.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-26T10:49+0300

2024-12-26T10:49+0300

2024-12-26T10:49+0300

sağlik

tomsk politeknik üniversitesi (tpu)

rusya bilimler akademisi

araştırma

bilim insanları

pestisit

sağlığa zararlı

tarım

kimyasal

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Tomsk Politeknik Üniversitesi'ndeki (TPU) bilim insanlarının liderliğinde yapılan bir çalışmada gıda ürünlerindeki pestisit karbosülfanı algılamak için son derece hassas, yeniden kullanılabilir bir elektrokimyasal sensör geliştirildi. Araştırmacılar bu sensörün, bu zamana kadar yapılmış analoglara kıyasla zararlı maddeyi algılamada on kat daha başarılı olduğunu öne sürüyor. Kompakt boyutu ve ucuz malzemelerden oluşmasıyla oldukça kullanışlıTPU'nun Doğal Kaynaklar Mühendisliği Okulu ve Kimya ve Biyomedikal Teknolojileri Araştırma Okulu'ndan araştırmacılar, Rusya Bilimler Akademisi'nin (SB RAS) Sibirya Şubesi Güç Fiziği ve Malzeme Bilimi Enstitüsü ve Çek Cumhuriyeti'ndeki Charles Üniversitesi ile işbirliği yaparak gıdalardaki karbosülfan kalıntılarını algılamak için son derece hassas bir sensör geliştirdiler.Sensörün ucuz malzemeler kullanması, kompakt boyutu ve hızlı sonuçlar çıkarmasıyla oldukça kullanışlı olacağını belirten araştırmacılar, mevcut analog cihazların elde edebileceğinden on kat daha düşük konsantrasyonlarda karbosülfan varlığını tespit edebileceğini vurguluyor.Bebek mamalarında da bulunuyorSebze ve meyvelerde yapılan bebek mamaları da dahil olmak üzere tüketicinin masalarına ulaşan pestisitlerin elektrokimyasal sensörle varlıklarının ortaya çıkmasının oldukça önemli olduğunun altını çizen araştırmacılar, yüksek oranda pestisit kullanımının toprağa veya suya karışmasıyla daha hasat edilmemiş meyve ve sebzelerde birikmeye başladıklarını tespit ettiklerini belirtiyor.Şu anda TPU'daki araştırmacılar, sensörü aynı anda iki veya üç tür pestisiti tespit edecek şekilde eğitiyor. Proje, hükümet tarafından finanse edilen Bilim programının bir parçası olarak yürütüldü. Çalışmanın sonuçları, Microchemical Journal'da yayınlandı.

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