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Bebek mamasında hatta tohumda bulunuyor: Rus bilim insanları, pestisitleri kolayca tespit etmenin yolunu buldu
Bebek mamasında hatta tohumda bulunuyor: Rus bilim insanları, pestisitleri kolayca tespit etmenin yolunu buldu
Sputnik Türkiye
Tomsk Politeknik Üniversitesi liderliğinde geliştirilen elektrokimyasal sensör, tarımda kullanılan pestisit karbosülfanı on kat daha hassas algılayabiliyor... 26.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-26T10:49+0300
2024-12-26T10:49+0300
sağlik
tomsk politeknik üniversitesi (tpu)
rusya bilimler akademisi
araştırma
bilim insanları
pestisit
sağlığa zararlı
tarım
kimyasal
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Tomsk Politeknik Üniversitesi'ndeki (TPU) bilim insanlarının liderliğinde yapılan bir çalışmada gıda ürünlerindeki pestisit karbosülfanı algılamak için son derece hassas, yeniden kullanılabilir bir elektrokimyasal sensör geliştirildi. Araştırmacılar bu sensörün, bu zamana kadar yapılmış analoglara kıyasla zararlı maddeyi algılamada on kat daha başarılı olduğunu öne sürüyor. Kompakt boyutu ve ucuz malzemelerden oluşmasıyla oldukça kullanışlıTPU'nun Doğal Kaynaklar Mühendisliği Okulu ve Kimya ve Biyomedikal Teknolojileri Araştırma Okulu'ndan araştırmacılar, Rusya Bilimler Akademisi'nin (SB RAS) Sibirya Şubesi Güç Fiziği ve Malzeme Bilimi Enstitüsü ve Çek Cumhuriyeti'ndeki Charles Üniversitesi ile işbirliği yaparak gıdalardaki karbosülfan kalıntılarını algılamak için son derece hassas bir sensör geliştirdiler.Sensörün ucuz malzemeler kullanması, kompakt boyutu ve hızlı sonuçlar çıkarmasıyla oldukça kullanışlı olacağını belirten araştırmacılar, mevcut analog cihazların elde edebileceğinden on kat daha düşük konsantrasyonlarda karbosülfan varlığını tespit edebileceğini vurguluyor.Bebek mamalarında da bulunuyorSebze ve meyvelerde yapılan bebek mamaları da dahil olmak üzere tüketicinin masalarına ulaşan pestisitlerin elektrokimyasal sensörle varlıklarının ortaya çıkmasının oldukça önemli olduğunun altını çizen araştırmacılar, yüksek oranda pestisit kullanımının toprağa veya suya karışmasıyla daha hasat edilmemiş meyve ve sebzelerde birikmeye başladıklarını tespit ettiklerini belirtiyor.Şu anda TPU'daki araştırmacılar, sensörü aynı anda iki veya üç tür pestisiti tespit edecek şekilde eğitiyor. Proje, hükümet tarafından finanse edilen Bilim programının bir parçası olarak yürütüldü. Çalışmanın sonuçları, Microchemical Journal'da yayınlandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241225/turk-bobrek-vakfi-uyardi-sadece-sebzelerde-degil-et-sut-ve-yumurtada-da-pestisit-olabilir-1092008046.html
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pestisit, karbosülfan, pestisit algılama, elektrokimyasal sensör, gıda güvenliği, bebek maması, pestisit kalıntısı, pestisit tespiti, tarım kimyasalları, zararlı kimyasallar, pestisit riski, toksik pestisitler, sebze ve meyve güvenliği, organofosfat pestisit, pestisit sensörü, sensör teknolojisi, gıda kontrolü, pestisit analizi, kimyasal kalıntı, tarladan sofraya güvenlik
pestisit, karbosülfan, pestisit algılama, elektrokimyasal sensör, gıda güvenliği, bebek maması, pestisit kalıntısı, pestisit tespiti, tarım kimyasalları, zararlı kimyasallar, pestisit riski, toksik pestisitler, sebze ve meyve güvenliği, organofosfat pestisit, pestisit sensörü, sensör teknolojisi, gıda kontrolü, pestisit analizi, kimyasal kalıntı, tarladan sofraya güvenlik

Bebek mamasında hatta tohumda bulunuyor: Rus bilim insanları, pestisitleri kolayca tespit etmenin yolunu buldu

10:49 26.12.2024
© Flickrsebze - meyve - hal
sebze - meyve - hal - Sputnik Türkiye, 1920, 26.12.2024
© Flickr
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Tomsk Politeknik Üniversitesi liderliğinde geliştirilen elektrokimyasal sensör, tarımda kullanılan pestisit karbosülfanı on kat daha hassas algılayabiliyor. Ucuz, kompakt ve yeniden kullanılabilir materyalden yapılan bu sensör, meyve ve sebzelerdeki pestisit riskine karşı önemli bir çözüm sunuyor.
Tomsk Politeknik Üniversitesi'ndeki (TPU) bilim insanlarının liderliğinde yapılan bir çalışmada gıda ürünlerindeki pestisit karbosülfanı algılamak için son derece hassas, yeniden kullanılabilir bir elektrokimyasal sensör geliştirildi. Araştırmacılar bu sensörün, bu zamana kadar yapılmış analoglara kıyasla zararlı maddeyi algılamada on kat daha başarılı olduğunu öne sürüyor.

Karbosülfan nedir?

Karbosülfan, tarımda kullanılan bir pestisittir ve özellikle böceklerle mücadelede etkili bir kimyasal maddedir. Genellikle insektisit (böcek öldürücü) olarak kullanılır ve bitkilerdeki zararlı böceklerin kontrol altına alınmasını sağlar.

Karbosülfan, organofosfat grubuna ait bir bileşiktir ve sinir sistemi üzerinde etkili olarak böceklerin sinir iletimi sistemini bozar, böylece öldürmelerine neden olur.

Kompakt boyutu ve ucuz malzemelerden oluşmasıyla oldukça kullanışlı

TPU'nun Doğal Kaynaklar Mühendisliği Okulu ve Kimya ve Biyomedikal Teknolojileri Araştırma Okulu'ndan araştırmacılar, Rusya Bilimler Akademisi'nin (SB RAS) Sibirya Şubesi Güç Fiziği ve Malzeme Bilimi Enstitüsü ve Çek Cumhuriyeti'ndeki Charles Üniversitesi ile işbirliği yaparak gıdalardaki karbosülfan kalıntılarını algılamak için son derece hassas bir sensör geliştirdiler.
Sensörün ucuz malzemeler kullanması, kompakt boyutu ve hızlı sonuçlar çıkarmasıyla oldukça kullanışlı olacağını belirten araştırmacılar, mevcut analog cihazların elde edebileceğinden on kat daha düşük konsantrasyonlarda karbosülfan varlığını tespit edebileceğini vurguluyor.

Bebek mamalarında da bulunuyor

Sebze ve meyvelerde yapılan bebek mamaları da dahil olmak üzere tüketicinin masalarına ulaşan pestisitlerin elektrokimyasal sensörle varlıklarının ortaya çıkmasının oldukça önemli olduğunun altını çizen araştırmacılar, yüksek oranda pestisit kullanımının toprağa veya suya karışmasıyla daha hasat edilmemiş meyve ve sebzelerde birikmeye başladıklarını tespit ettiklerini belirtiyor.
Şu anda TPU'daki araştırmacılar, sensörü aynı anda iki veya üç tür pestisiti tespit edecek şekilde eğitiyor. Proje, hükümet tarafından finanse edilen Bilim programının bir parçası olarak yürütüldü. Çalışmanın sonuçları, Microchemical Journal'da yayınlandı.
Tarım - Sputnik Türkiye, 1920, 25.12.2024
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