https://anlatilaninotesi.com.tr/20250103/maas-zamlari-aciklandi-emekli-ve-memura-ek-zam-olacak-mi-1092335911.html

Maaş zamları açıklandı: Emekli ve memura ek zam olacak mı?

Maaş zamları açıklandı: Emekli ve memura ek zam olacak mı?

Sputnik Türkiye

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon verileri sonrası memur ve emeklilerin maaş zamları belli oldu. 2025 yılında dezenflasyon süreci... 03.01.2025, Sputnik Türkiye

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ekonomi

tüik

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Aralık ayı enflasyon verilerin açıklanmasının ardından memur ve emekli maaşları belli oldu.TÜİK tarafından duyurulan enflasyon verilerinde Aralık ayında enflasyon yüzde 1.03 olarak gerçekleşirken, yıllık bazda yüzde 44.38 seviyesine düştü. Beklentinin altında gerileyen verilerin ardından memur emeklileri ve memurlar yüzde 11.55, SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 15.74 zam aldı. Maaş zamlarının enflasyon oranına göre yapılmasının ardından SGK uzmanları emeklilere refah payı ve ek zam yapılabileceği beklentisi oluştuğunu duyurdu.Refah payı nedir?Refah payı, genellikle kamu çalışanları, emekliler ve benzeri kesimlerin maaş veya aylıklarına yapılan zam hesaplamasında kullanılan bir kavram olarak bilinir. Bu kavram, çalışanların yaşam standartlarını artırmayı, enflasyon karşısında alım güçlerini korumayı ve ekonomik refah düzeylerini yükseltmeyi hedefler.

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emekli zam oranı, ek zam olacak mı, refah payı olacak mı, memur ve emekli zamları