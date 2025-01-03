Kahve fiyatlarına zam geldi: En ucuz kahve fiyatı 95 lira oldu
© AP Photo / Eric RisbergKahve
© AP Photo / Eric Risberg
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Dünyaca ünlü bir kahve firması enflasyon oranlarının açıklanmasının ardından ürünlerine yüzde 36 zam yaptığını açıkladı. Bu zamla birlikte en küçük boy filtre kahvenin fiyatı 95 lira olurken, en pahalı kahve 185 lira seviyesine yükseldi.
Yeni yılla birlikte açıklanan enflasyon verileri sonrası kahve fiyatlarına yüzde 36 zam geldi.
Dünya ve Türkiye'de pek çok şubesi bulunan ABD'li kahve şirketi enflasyonu bahane göstererek ürünlerine yüzde 36 zam yaptı. Firmanın en küçük boy filtre kahvesinin fiyatı 95 lira olurken, en pahalı kahvesinin 185 lira seviyesine yükseldiği belirtildi. Geçen ay enflasyonu bahane ederek zam yapan şirketlere karşı uyarılarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan fahiş fiyatlara karşı halka boykot çağrısında bulunmuştu.
Filtre kahve fiyatları:
Küçük boy: 70 TL → 95 TL
Orta boy: 80 TL → 105 TL
Büyük boy: 90 TL → 115 TL
Küçük boy: 70 TL → 95 TL
Orta boy: 80 TL → 105 TL
Büyük boy: 90 TL → 115 TL
Americano fiyatları:
Küçük boy: 75 TL → 102 TL
Orta boy: 85 TL → 114 TL
Büyük boy: 95 TL → 126 TL
Küçük boy: 75 TL → 102 TL
Orta boy: 85 TL → 114 TL
Büyük boy: 95 TL → 126 TL
Mocha fiyatları:
Küçük boy: 115 TL → 155 TL
Büyük boy: 140 TL → 175 TL
Küçük boy: 115 TL → 155 TL
Büyük boy: 140 TL → 175 TL
Pistachio Latte ve Iced Pistachio Latte fiyatları:
Küçük boy: 160 TL
Orta boy: 170 TL
Büyük boy: 180 TL
Küçük boy: 160 TL
Orta boy: 170 TL
Büyük boy: 180 TL
Pistachio creme frappuccino fiyatları:
Küçük boy: 165 TL
Orta boy: 175 TL
Büyük boy: 185 TL
Küçük boy: 165 TL
Orta boy: 175 TL
Büyük boy: 185 TL