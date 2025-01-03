https://anlatilaninotesi.com.tr/20250103/kahve-fiyatlarina-zam-geldi-en-ucuz-kahve-fiyati-95-lira-oldu-1092335552.html

Kahve fiyatlarına zam geldi: En ucuz kahve fiyatı 95 lira oldu

Kahve fiyatlarına zam geldi: En ucuz kahve fiyatı 95 lira oldu

Sputnik Türkiye

Dünyaca ünlü bir kahve firması enflasyon oranlarının açıklanmasının ardından ürünlerine yüzde 36 zam yaptığını açıkladı. Bu zamla birlikte en küçük boy filtre... 03.01.2025, Sputnik Türkiye

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türkiye

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türk kahvesi

zam

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Yeni yılla birlikte açıklanan enflasyon verileri sonrası kahve fiyatlarına yüzde 36 zam geldi.Dünya ve Türkiye'de pek çok şubesi bulunan ABD'li kahve şirketi enflasyonu bahane göstererek ürünlerine yüzde 36 zam yaptı. Firmanın en küçük boy filtre kahvesinin fiyatı 95 lira olurken, en pahalı kahvesinin 185 lira seviyesine yükseldiği belirtildi. Geçen ay enflasyonu bahane ederek zam yapan şirketlere karşı uyarılarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan fahiş fiyatlara karşı halka boykot çağrısında bulunmuştu.

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