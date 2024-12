https://anlatilaninotesi.com.tr/20241225/gossip-girl-oyuncusu-blake-lively-rol-arkadasina-cinsel-taciz-davasi-acti-baldoniye-verilen-odul-1092004241.html

Gossip Girl oyuncusu Blake Lively, rol arkadaşına 'cinsel taciz' davası açtı: Baldoni'ye verilen ödül geri alındı

Ünlü oyuncu Blake Lively, 'Bizimle Başladı Bizimle Bitti' filmin çekimleri sırasında rol arkadaşı Justin Baldoni tarafından tacize uğradığını iddia etti... 25.12.2024, Sputnik Türkiye

Ünlü ABD yapımı dizi Gossip Girl oyuncusu Blake Lively'nin başrolünü oynadığı son filminde rol arkadaşı Justin Baldoni tarafından cinsel tacize uğradığı iddia ediliyor. 37 yaşındaki Blake Lively, Baldoni'yi çekimler sırasında tacizde bulunmakla ve takip eden aylarda kendisine karşı bir 'karalama kampanyası' düzenlemekle suçladı.Ağustos ayında gösterime giren Bizimle Başladı Bizimle Bitti (It Ends With Us) filminin başrol oyuncuları arasında aylardır süren bazı spekülasyonlar mevcut. Oyuncuların hayranları tarafından filmin promosyonları sırasında yapılan röportajlarda ikilinin arasında anlaşmazlık söylentileri başlatılmıştı. California Sivil Haklar Departmanı'na sunulan ve davaya öncülük eden şikayette, Baldoni ile filmin yönetmenliğini yapan diğer oyuncular arasındaki anlaşmazlık söylentilerinin filmin tanıtımını gölgelemesinin ardından bu söylentiler doruğa ulaştı.Filmin tanıtımları sırasında Blake Lively'nin 2016 yılında yaptığı bir röportaj ortaya çıkmıştı. Norveçli bir muhabirle yapılan röportajdaki kesitlerde muhabirin Lively'nin karnı (hamileydi) hakkında yaptığı yorumlara oyuncunun 'sert' bir dille karşılık verdiği, röportajın geri kalanında ise mesafeli cevaplar verdiği görülüyor. Muhabir tarafından bu video 'İşimi bırakmamı sağlayan Blake Lively röportajı' ismini alması büyük tepki çekmişti.O dönemde, Justin Baldoni, 'kadınları yücelten, cinsiyete dayalı şiddetle mücadele eden ve dünya çapında cinsiyet eşitliğini destekleyen' erkekleri kutlayan bir etkinlikte onurlandırılmıştı. Blake Lively'nin iddialarıBlake Lively, Justin Baldoni'yi film çekimleri sırasında kendisine yönelik cinsel taciz ve uygunsuz davranışlarda bulunmakla suçlamakta. Geçen cuma günü, Blake Lively film çekimlerindeki çalışma ortamını ele almak için yapıldığını iddia ettiği bir toplantıda şikayette bulunarak Baldoni ve baş yapımcı Jamey Heath'i 'tekrarlayan cinsel taciz ve Baldoni'nin istenmeyen doğaçlama öpüşmesi de dahil olmak üzere diğer rahatsız edici davranışlarla' suçladı.Lively, bu davranışların kendisi ve ailesi üzerinde ciddi duygusal ve fiziksel zararlara yol açtığını belirterek Baldoni'nin kendisine karşı bir karalama kampanyası başlatarak itibarını zedelemeye çalıştığını iddia ediyor.Justin Baldoni'nin yanıtıJustin Baldoni ve hukuk ekibi, Lively'nin tüm iddialarını kesin bir dille reddetmiş ve bu suçlamaların asılsız olduğunu savunuyor. Baldoni'nin avukatı Bryan Freedman, Lively'nin iddialarının yanlış ve zarar verici olduğunu belirtti. İddiaların ardından Baldoni'nin bağlı olduğu menajerlik ajansı, aktörle yollarını ayırdı. Ödülü geri alındıBlake Lively'nin iddialarının ardından Baldoni'ye verilen 'Dayanışmanın Sesleri Ödülü' geri alındı. Vital Voices adlı kuruluş, 9 Aralık 2024'te Baldoni'ye verdiği ödülün kuruluşun değerleriyle bağdaşmadığı gerekçesiyle iptal edildiği açıkladı:

