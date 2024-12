https://anlatilaninotesi.com.tr/20241228/cumhurbaskani-erdogan-kusenin-kapisini-biz-calacagiz--1092132644.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz çıkışı: Faizi kesinlikle indireceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan Bursa'da katıldığı kongrede yeni isimlerle partiyi güçlendireceklerini söylerken, 'Küsenin kapısını biz gidip çalacağız' ifadelerini... 28.12.2024, Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Bursa 8. Olağan İl Kongresi'nde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bursalılara teşekkür ederken, "Bu partiyi bugünlere taşıyanlar o fedakarlık abideleridir. Küsenin kapısını biz gidip çalacağız" dedi. 'Gerek şahsen gerek iktidar ve Cumhur İttifakı olarak hiçbir insanımızın serzenişine kulaklarımızı tıkamıyoruz' diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Yaşanan her zorluğun farkındayız' dedi. Önceliklerinin enflasyon olduğunu dile getiren Erdoğan, "Enflasyon tüm kötülüklerin anası konumunda" derken, "Faizi kesinlikle indirmeye başlayacağız. 2025 bunun işaret yılı olacaktır. Faiz inecek ki enflasyon da insin. Bu, bizim olmazsa olmazımız" diye konuştu. Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan satır başları şöyle: Görev alsın veya almasın bu çatı altında beraber yol yürüdüğümüz tüm kardeşlerimizi yol ve dava arkadaşlarımız olarak gördük. Önümüzdeki dönemde de çizgimizi koruyacağız.Kalpleri tamir etmeye çalışacağızYeni isimlerle kadrolarımızı güçlendirirken, yokluk zamanda partimiz için ayakkabısı çamurlanmış, varını yoğunu seferber edenleri hiçbir zaman ihmal etmeyeceğiz. Bu partiyi bugünlere taşıyanlar o fedakarlık abideleridir. Saflarımızı daha da sıklaştıracağız. Kırgınlıklar varsa göz ardı etmeyecek kalpleri tamir etmeye çalışacağız. Gelmeyene biz gideceğiz. Aramayanı biz arayacağız. Küsenin kapısını biz gidip çalacağız. Sürekli sahada olacağız. Partimizi Bursa'da her alanda hak ettiği yere tekrar taşımak için ne gerekiyorsa tekrar biz yapacağız.Evde oturan ölürRoman kardeşlerimiz; evde oturan ölür, diyor. Bizim de yapmamı gereken işte budur. Evde veya il ilçe binasında oturmayacağız, sürekli sahada olacağı. Gayretleriniz için, samimi çabalarınız için her birinize şimdiden teşekkür ediyorum.Yaşayan her zorluğun farkındayızGerek şahsen gerek iktidar ve Cumhur İttifakı olarak hiçbir insanımızın serzenişine kulaklarımızı tıkamıyoruz. Yaşanan her zorluğun farkındayız. Evine ekmek götürmeye çalışan işçimizin de, saçlarını ülkemize hizmet uğrunda ağartmış emeklimizin de, yazın güneşine kışın ayazına aldırmadan toprağı işleyen çiftçimizin de, yatırım yapıp başkalarına ekmek kapısı olan sanayicimizin de, her sabah dükkanını bismillah diyerek açan esnafımızın da velhasıl hangi işi yaparsa yapsın 85 milyon vatandaşımızın her ferdinin derdini, talebini, beklentisini ve sorunlarını çok ama çok iyi biliyoruz. Bizim siyasetimiz hizmet ve eser siyasetidir. Millete karşı şeffaf ve dürüst olma siyasetidir. Bu aziz millete hayal kırıklığı yaşatmak istemiyoruz.Bol keseden vaat dağıtanlar arkalarında tamiri imkansız hasarlar bıraktılar. Her şart altında Türkiye için en iyisini yapacağız dedik. Bu duruşumuzdan taviz vermedik. Fahiş fiyatlı ürünü boykot edinEkonomi programımızın temel gayesi milletimizin kur ve enflasyon dengesizliği sebebiyle maruz kaldığı refah kaybını en kısa sürede telafi etmektir. Uyguladığımız programın önceliği enflasyonu düşürmektir. Çünkü dünyanın her yerinde olduğu gibi ülkemizde de enflasyon tüm kötülüklerin anası konumundadır. Fahiş fiyatlı ürünleri boykot edin. Satılmayan, alıcısı olmayan ürünün kıymeti olmaz.Faizi kesinlikle indireceğiz Para politikasının yanı sıra uhdemizdeki diğer araçları da devreye alarak inşallah enflasyonu olması gereken seviyeye indireceğiz.Enflasyonu olması gereken seviyeye getireceğiz. Faiz inecek ki, enflasyon da insin. Bu adımı atacağız. Bu olmazsa olmazımız.Bölgemizde ve dünyada olağanüstü bir gelişme olmazsa 2025 enflasyon hedefini tutturacağımızdan hiç şüphe duymuyoruz. Enflasyonu düşürerek milletimizin tamamını rahatlatacak şekilde alım gücünü artırmayı, refah seviyesini, fiyatları stabil tutarak yükseltmek istiyoruz. 2025'i hedeflerimize uygun şekilde tamamlayarak, son yıllardaki sıkıntılarımızı tarihe gömeceğiz.Asgari ücret: İşveren daha fazla vermek istiyorsa versin, onların önünü kesen yokHiç şüphesiz son günlerin en çok tartışılan konusu 22 bin 104 lira olarak belirlenen asgari ücret rakamıdır. Hemen birileri çatladı, patladı. Kusura bakmasınlar çatlasanız da patlasanız da biz atacağımız adımları hesaplayarak kitabını yazarak atarız. Yüzde 30 artış Merkez Bankamızın 2025 yılı enflasyon hedefinden yüksek olmasına rağmen açık konuşmak gerekirse bu bizim de içimize sinen, emekçimizin alın terinin tam karşılığı olan tutar değildir ama rakam ortada. Görünen o ki bu hesap yerine oturdu. Bu istihdam enflasyon ve gelir arasında dengeyi gözeten bir rakamdır. Biliyorsunuz asgari ücret çalışana verilecek rakamın en alt seviyesini ifade eden meblağdır. İşveren daha fazla vermek istiyorsa versin. Onların önünü kesen yok. 'Siz niye bu kadar veriyorsunuz' demiyoruz. Biz tabanı belirliyoruz, daha fazla verebilirsin. Elini tutan yok, cebine müdahale eden yok. Gelişmiş ülkelerde saat ücreti şeklinde belirlenen rakam Türkiye'de aylık maaş olarak uygulanıyor. Büyükşehirde yaşayan kardeşlerimizin çoğu asgari ücret üzerinde çalışıyor. Şu anda 50-60 bin asgari ücret alan işçiler var. Bunlara müdahale edilmiyor. Çalışanlarımız yol, yemek ve sair isimler altındaki ödemelerle fiilen çok daha yüksek ücret alıyor. Biz tüm hesaplarımızı asgari ücret alan bir kişinin rahatça hayatını idame ettirmesi için yapıyoruz. İstihdamda bir kayıp ve gerileme yaşanmasını arzu etmiyoruz. Türkiye’nin rekabet gücünün korunması gerekiyor. Rekabet gücünde bir azalmanın istihdam kaybının faturasını sadece işçi işveren değil millet olarak hepimiz öderiz. Asgari ücret meselesinin bu gerçekler ışığında değerlendirilmesinin hakkaniyete uygun olacağına inanıyorum""Hazirandan beri istikrarlı düşüyor. Bu düşüş 2025 yılında daha da hızlanacak. Şayet enflasyon oranında çok ciddi bir sapma olursa, tabii ki biz de buna kayıtsız kalmaz gerekli değerlendirmeleri yaparız. İnancımız o dur ki buna gerek kalmayacaktır. Biz enflasyonu daha da düşürerek sadece asgari ücretlileri değil milletimizin tamamını rahatlatacak şekilde alım gücünü arttırmayı, refah seviyesini fiyatları stabil tutarak yükseltmek istiyoruz. Sosyal konut projesini başlatacağızEnflasyonun artışında konut ve kira fiyatları çok önemli bir rol oynuyor. 2024 yılında bu unsurların enflasyona etkisi gördük. Deprem bölgelerindeki inşa faaliyetlerinin büyük oranda biteceği yaz aylarından itibaren ülkemizde bir sosyal konut seferberliği başlatmayı planlıyoruz."

