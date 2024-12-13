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https://anlatilaninotesi.com.tr/20241213/pdiddy-cinsel-saldiri-davalari-artmaya-devam-ediyor-sarkici-3-adama-tecavuzle-suclandi-1091486342.html
P.Diddy 'cinsel saldırı' davaları artmaya devam ediyor: Şarkıcı, 3 adama tecavüzle suçlandı
P.Diddy 'cinsel saldırı' davaları artmaya devam ediyor: Şarkıcı, 3 adama tecavüzle suçlandı
Sputnik Türkiye
Sean 'Diddy' Combs hakkında açılan davaların sayısı artmaya devam ediyor. Açılan son üç davada Diddy'nin üç adama 'alkollü bir içecek' vererek uyuşturduğu ve... 13.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-13T10:32+0300
2024-12-13T10:36+0300
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Sean 'Diddy' Combs 'cinsel saldırı' davaları çığ gibi büyümeye devam ediyor. Ünlü hiphop şarkıcısı hakkında açılan yeni davada üç adam Diddy'nin kendilerine uyuşturucu içeren içki içirdikten sonra tecavüz ettiğini söyledi. Perşembe günü New York Yüksek Mahkemesi'nde ayrı ayrı açılan şikayetler iddiaya göre, 2019-2022 yılları arasında meydana gelen olayları içeriyor. Davacılardan ikisi, ünlü şarkıcıyla beraber partiye gittiklerini ve orada kendilerine 'Diddy tarafından servis edilen' alkollü içecekleri içtikten sonra tecavüze uğradıklarını iddia ediyor. Diğer davacı ise, Combs'un özel olarak düzenlenen bir afterparty'de şarkıcı tarafından defalarca tecavüze uğramasını kaydeden bir erkek ve bir kadın gördüğünü iddia ediyor. Davacı, ertesi sabah uyandığında saldırı kaydeden ikili tarafından kendisine yaklaşık 2 bin 500 dolar verildiğini söylüyor. P.Diddy'nin avukatları bu davaları 'yalanlarla dolu' diyerek suçlamaları reddetti. Şu anda Brooklyn'de bir hapishanede gözaltında tutulan Diddy'nin gelecek yıl yapılacak olan davaya hazırlanmak için kefaret ödeyerek serbest bırakılması isteği mahkeme tarafından defalarca reddedilmişti.Yeni açılan üç dava, Combs'a karşı açılan 30'dan fazla hukuk davasına eklendi. Bu davaların çoğunluğu 1990'lara kadar dayanan aralarında reşit olmayanların da bulunduğu cinsel saldırı suçlamalarını içeriyor. Müvekkilleri adına üç davayı açan avukat Thomas Giuffa, '60'tan fazla kişinin Combs'a karşı dava açmak için ofisine geldiğini, her birini araştırdıktan sonra bu üç davayla devam etmeye karar verdiğini' söylüyor.Yakın zamanda Sean Combs ve ünlü rapçi Jay-Z'nin 13 yaşındaki bir kıza cinsel saldırıda bulunduğu iddiası üzerine dava açan başka bir avukat Tony Buzbee, Diddy'e karşı açılacak olası hukuki dava sayısının 'muhtemelen 300 civarında' olduğunu söylüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241209/diddy-davasi-devam-ediyor-unlu-rapci-jay-z-13-yasinda-bir-kiz-cocuguna-tecavuzle-suclaniyor-1091325185.html
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P.Diddy 'cinsel saldırı' davaları artmaya devam ediyor: Şarkıcı, 3 adama tecavüzle suçlandı

10:32 13.12.2024 (güncellendi: 10:36 13.12.2024)
© AP Photo / KEVORK DJANSEZIANSean 'P. Diddy' Combs arrives for the 62nd Annual Golden Globe Awards on Sunday, Jan. 16, 2005, in Beverly Hills, Calif.
Sean 'P. Diddy' Combs arrives for the 62nd Annual Golden Globe Awards on Sunday, Jan. 16, 2005, in Beverly Hills, Calif. - Sputnik Türkiye, 1920, 13.12.2024
© AP Photo / KEVORK DJANSEZIAN
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Sean 'Diddy' Combs hakkında açılan davaların sayısı artmaya devam ediyor. Açılan son üç davada Diddy'nin üç adama 'alkollü bir içecek' vererek uyuşturduğu ve sonrasında cinsel saldırıda bulunduğu iddia ediliyor.
Sean 'Diddy' Combs 'cinsel saldırı' davaları çığ gibi büyümeye devam ediyor. Ünlü hiphop şarkıcısı hakkında açılan yeni davada üç adam Diddy'nin kendilerine uyuşturucu içeren içki içirdikten sonra tecavüz ettiğini söyledi. Perşembe günü New York Yüksek Mahkemesi'nde ayrı ayrı açılan şikayetler iddiaya göre, 2019-2022 yılları arasında meydana gelen olayları içeriyor.
Davacılardan ikisi, ünlü şarkıcıyla beraber partiye gittiklerini ve orada kendilerine 'Diddy tarafından servis edilen' alkollü içecekleri içtikten sonra tecavüze uğradıklarını iddia ediyor. Diğer davacı ise, Combs'un özel olarak düzenlenen bir afterparty'de şarkıcı tarafından defalarca tecavüze uğramasını kaydeden bir erkek ve bir kadın gördüğünü iddia ediyor. Davacı, ertesi sabah uyandığında saldırı kaydeden ikili tarafından kendisine yaklaşık 2 bin 500 dolar verildiğini söylüyor. P.Diddy'nin avukatları bu davaları 'yalanlarla dolu' diyerek suçlamaları reddetti.
Şu anda Brooklyn'de bir hapishanede gözaltında tutulan Diddy'nin gelecek yıl yapılacak olan davaya hazırlanmak için kefaret ödeyerek serbest bırakılması isteği mahkeme tarafından defalarca reddedilmişti.
Yeni açılan üç dava, Combs'a karşı açılan 30'dan fazla hukuk davasına eklendi. Bu davaların çoğunluğu 1990'lara kadar dayanan aralarında reşit olmayanların da bulunduğu cinsel saldırı suçlamalarını içeriyor. Müvekkilleri adına üç davayı açan avukat Thomas Giuffa, '60'tan fazla kişinin Combs'a karşı dava açmak için ofisine geldiğini, her birini araştırdıktan sonra bu üç davayla devam etmeye karar verdiğini' söylüyor.
Yakın zamanda Sean Combs ve ünlü rapçi Jay-Z'nin 13 yaşındaki bir kıza cinsel saldırıda bulunduğu iddiası üzerine dava açan başka bir avukat Tony Buzbee, Diddy'e karşı açılacak olası hukuki dava sayısının 'muhtemelen 300 civarında' olduğunu söylüyor.
Jay-Z - Sputnik Türkiye, 1920, 09.12.2024
DÜNYA
Diddy davası devam ediyor: Ünlü rapçi Jay-Z, 13 yaşında bir kız çocuğuna tecavüzle suçlanıyor
9 Aralık, 14:50
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