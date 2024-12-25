https://anlatilaninotesi.com.tr/20241225/bakan-tekin--1092009749.html
Bakan Tekin, Konya'daki tiyatro oyununda öğrencilerin eline verilen oyuncak silahlarla ilgili açıklama yaptı
Bakan Tekin, Konya'daki tiyatro oyununda öğrencilerin eline verilen oyuncak silahlarla ilgili açıklama yaptı
Sputnik Türkiye
Konya'da Tahir Büyükkörükçü Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde Dünya Arapça Günü etkinliği kapsamında sahneye konan tiyatro gösterisinde öğrencilerin eline verilen... 25.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-25T12:36+0300
2024-12-25T12:36+0300
2024-12-25T12:38+0300
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Konya Tahir Büyükkörükçü Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde 18 Aralık Dünya Arapça Günü etkinlikleri kapsamında yapılan tiyatro gösterisinde rol alan öğrencilerin eline oyuncak silah verilmesi gündemde yer almış ve eleştirilere yol açmıştı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e bugün bu tiyatro gösterisi ve gelen tepkiler soruldu. Bakan Tekin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241117/yusuf-tekin-cumhuriyet-halk-partisinin-laiklik-anlayisiyla-benimkinin-ortusmesi-mumkun-mu-1090494824.html
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anadolu imam hatip lisesi, konya, konya tahir büyükkörükçü anadolu imam hatip lisesi, yusuf tekin
anadolu imam hatip lisesi, konya, konya tahir büyükkörükçü anadolu imam hatip lisesi, yusuf tekin
Bakan Tekin, Konya'daki tiyatro oyununda öğrencilerin eline verilen oyuncak silahlarla ilgili açıklama yaptı
12:36 25.12.2024 (güncellendi: 12:38 25.12.2024)
Konya'da Tahir Büyükkörükçü Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde Dünya Arapça Günü etkinliği kapsamında sahneye konan tiyatro gösterisinde öğrencilerin eline verilen oyuncak silahlar basına yansımış, eleştirilere neden olmuştu. Milli Eğitim Bakanı Tekin bugün konuyla ilgili, inceleme sürecinin başlatıldığını açıkladı.
Konya Tahir Büyükkörükçü Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde 18 Aralık Dünya Arapça Günü etkinlikleri kapsamında yapılan tiyatro gösterisinde rol alan öğrencilerin eline oyuncak silah verilmesi gündemde yer almış ve eleştirilere yol açmıştı.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e bugün bu tiyatro gösterisi ve gelen tepkiler soruldu. Bakan Tekin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Şimdi şöyle arkadaşlar, 65 bin tane bize bağlı kurum var, okul. 65 bin okulun her birisinde her gün bizi rahatsız eden olaylarla karşı karşıya kalabiliriz. Bir tane okulda karşı karşıya kaldığımız problemi, bu 65 bin okula, bütün öğretmenlerime mal edilmesi doğru değil. Biz bu tür haberler bize ulaştığı an il müdürlüklerimiz üzerinden gerekli incelemeyi başlatıyoruz. İncelemenin sonucunda soruşturma açılmasına ihtiyaç duyulan konularda hemen soruşturma açıyoruz. Ceza alması gereken kişilere gerekli cezaları veriyoruz.
Burada da inceleme süreci başlatıldı il müdürlüğümüz tarafından. Teftişe dönüşmesi gerekirse bakanlık müfettişlerimiz gider ve gereğini yapar."