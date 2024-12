Bakan Tekin, Konya'daki tiyatro oyununda öğrencilerin eline verilen oyuncak silahlarla ilgili açıklama yaptı

"Şimdi şöyle arkadaşlar, 65 bin tane bize bağlı kurum var, okul. 65 bin okulun her birisinde her gün bizi rahatsız eden olaylarla karşı karşıya kalabiliriz. Bir tane okulda karşı karşıya kaldığımız problemi, bu 65 bin okula, bütün öğretmenlerime mal edilmesi doğru değil. Biz bu tür haberler bize ulaştığı an il müdürlüklerimiz üzerinden gerekli incelemeyi başlatıyoruz. İncelemenin sonucunda soruşturma açılmasına ihtiyaç duyulan konularda hemen soruşturma açıyoruz. Ceza alması gereken kişilere gerekli cezaları veriyoruz.

Burada da inceleme süreci başlatıldı il müdürlüğümüz tarafından. Teftişe dönüşmesi gerekirse bakanlık müfettişlerimiz gider ve gereğini yapar."