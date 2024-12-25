Sağlıkta dijitalleşme ve yapay zekanın kullanımı

“Yapay zekayı bugün her gün sekiz-on farklı konuda anıyoruz. Altın çağını yaşıyor adeta. Bu tür teknolojik gelişmelerin hızla gelişiyor olması, sağlık sektörü ve sağlık hizmeti kalitesi açısından da önemli rol oynuyor. Büyük veri ve algoritmalar, sağlığımızla ilgili alanlardaki en büyük devrimleri yarattı. Bununla ilgili birçok çalışma var. Özellikle erken tanı ve koruyucu tıpta yapay zeka ve algoritmalar büyük önem arz ediyor. Örneğin Birleşik Krallık’ta kanser taramalarıyla ilgili önemli çalışmalar var. Kadın sağlığı açısından en büyük tehditlerden biri olan meme kanseriyle savaşta bu veriler ve algoritmalar, erken teşhis konusunda büyük avantaj sağlıyor. Henüz hücre boyutundaki tümörleri saptamada dahi yardımcı olabiliyorlar. Hem daha az test hem daha efektif tespit yapılabiliyor ve tedaviler kolaylaşıyor. Dijital ikiz teknolojisi örneğin kişiye özgü tıp, kişiye özgü tedavi yöntemleri açısından çok kritik bir teknoloji. Mesela ciddi bir hastalığa yakalandığımızda bize verilen ilaca vücudumuz olumsuz bir tepki verebilir. Bu ilaçlar nüfusun çoğunu hedef alarak geliştiriliyor lakin yan etkileri de mevcut olabiliyor. Dijital ikiz üzerinde bu ilaçlar denendiğinde, gerçek kişiye daha doğru ve etkili tedavi verebileceğiz. Böylelikle toplum sağlığı için de şahane bir adım atılmış olacak. Bir de yapay zeka konusu var ayrıca, her çalışmayı çarpan etkisiyle üst seviyelere taşıyacak bu teknoloji.”