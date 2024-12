Sağlıkta dijitalleşme ve yapay zekanın kullanımı

“Platformumuzda hastaların bilgi alma özgürlüğüne çok önem veriyoruz. Bu anlamda Türkiye’deki tüm sağlık uzmanlarının ve çalışanlarının profillerini oluşturmaya gayret ediyoruz. Bu tamamen ücretsiz bir kısım uygulamamızda. 200 bine yakın profil sistemde yer alıyor şu anda. Bununla beraber bu yazılımı alan, işbirliği sürdürdüğümüz üyelerimizin sayısı 10 binin üzerinde. Bunlar birebir bizimle çalışan uzmanlar ve hekimlerimiz olmakla beraber, diğer yandan branş hizmeti veren kurumlar, hastane kurumları vs. ile de çalışıyoruz. Onlar için de çağrı merkezi, randevu süreci, hastalarla iletişim vs. konularında iş yükünü azaltmak ve maliyet alanında fayda sağlamak için çalışmalarımızı yürütüyoruz. A’dan Z’ye her branştan üyemiz var. Kadın doğumdan tutun da psikolojiye, KBB’dan radyoloji doktoruna kadar bizimle çalışan üyelerimiz var. Branş ağını olabildiğince genişletmeye ve her ilde hizmet vermeye gayret ediyoruz. Dijitalleşen dünya birçok sektörde olduğu gibi sağlık sektöründe de ektisini gösteriyor. Bundan belki 10-15 yıl kadar önce sağlık verilerimize, örneğin kan tahliline ulaşmak için hastaneye gidip çıktı almak zorunda kalıyorduk. Bugün birçok hasta, bu verilere online ulaşamayacağı bir kurumda test yaptırmak istemeyecektir. Sağlık ne kadar önemli olsa da modern hayatın koşuşturmacası çok fazla. Bu yüzden aldığımız sağlık hizmetinin de efektif ve teknolojik olması adeta zorunlu hale geldi.”