Sağlıkta dijitalleşme ve yapay zekanın kullanımı
15:04 25.12.2024 (güncellendi: 12:50 26.12.2024)
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DoktorTakvimi Türkiye Ülke Müdürü Hakan Türkoğlu, Erdal Kaplanseren’le Ekonomi Panorama’ya konuk oldu.
DoktorTakvimi uygulamasını tanıtan Hakan Türkoğlu, şu ifadeleri kullandı:
“DoktorTakvimi aslında Docplanner Group’un Türkiye’deki temsilcisi. Biz burada, hastalarla doktorları, uzmanlarla danışanları bir araya getiren bir sağlık platformuyuz. Burada verdiğimiz hizmetler iki kategoride ele alınabilir. Birincisi, doktorlara ve uzmanlara verdiğimiz hizmetler, ikincisi de hasta ve danışanlara verdiğimiz hizmetler. İlk etapta hasta ve danışanlara verdiğimiz hizmetlere değinelim. Sitemizi veya uygulamamızı kullanan herkes, ücretsiz olarak doktorları branş bazlı, şehir bazlı vs. aratıp inceleyebilir. Böylelikle nerede hizmet verdiğini, hangi hizmetleri verdiğini öğrenebiliyorlar. Kendimize uygun doktoru kendi kriterlerimizde bulup randevu alabildiğimiz bir platform var yani. Doktorlara ve uzmanlara da hizmetimiz var. Doktorların randevu takvimlerini yürütmek için sağladığımız bir hizmet var. Yani randevu yazılımı sunuyoruz. Bu sayede hastalarının randevu takvimini yönetiyorlar, çakışmaların önüne geçebiliyorlar. Acil ameliyat vs. çıktığında durumu buradan yönetebiliyorlar. Hastaların randevulara gecikmemesi için SMS hizmetini de organize ediyoruz. Aslında global vizyonumuz olan, sağlık sistemini daha insan odaklı hale getirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.”
Sağlıkta dijitalleşmenin hastalar ve kurumlar bazında gelişmesi gerketiğini ifade eden Hakan Türkoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Platformumuzda hastaların bilgi alma özgürlüğüne çok önem veriyoruz. Bu anlamda Türkiye’deki tüm sağlık uzmanlarının ve çalışanlarının profillerini oluşturmaya gayret ediyoruz. Bu tamamen ücretsiz bir kısım uygulamamızda. 200 bine yakın profil sistemde yer alıyor şu anda. Bununla beraber bu yazılımı alan, işbirliği sürdürdüğümüz üyelerimizin sayısı 10 binin üzerinde. Bunlar birebir bizimle çalışan uzmanlar ve hekimlerimiz olmakla beraber, diğer yandan branş hizmeti veren kurumlar, hastane kurumları vs. ile de çalışıyoruz. Onlar için de çağrı merkezi, randevu süreci, hastalarla iletişim vs. konularında iş yükünü azaltmak ve maliyet alanında fayda sağlamak için çalışmalarımızı yürütüyoruz. A’dan Z’ye her branştan üyemiz var. Kadın doğumdan tutun da psikolojiye, KBB’dan radyoloji doktoruna kadar bizimle çalışan üyelerimiz var. Branş ağını olabildiğince genişletmeye ve her ilde hizmet vermeye gayret ediyoruz. Dijitalleşen dünya birçok sektörde olduğu gibi sağlık sektöründe de ektisini gösteriyor. Bundan belki 10-15 yıl kadar önce sağlık verilerimize, örneğin kan tahliline ulaşmak için hastaneye gidip çıktı almak zorunda kalıyorduk. Bugün birçok hasta, bu verilere online ulaşamayacağı bir kurumda test yaptırmak istemeyecektir. Sağlık ne kadar önemli olsa da modern hayatın koşuşturmacası çok fazla. Bu yüzden aldığımız sağlık hizmetinin de efektif ve teknolojik olması adeta zorunlu hale geldi.”
Yapay zeka, makine öğrenmesi, algoritma ve veri analizi teknolojilerinin özellikle erken teşhis aşamasında kritik öneme sahip olduğunu vurgulayan Türkoğlu, şunları kaydetti:
“Yapay zekayı bugün her gün sekiz-on farklı konuda anıyoruz. Altın çağını yaşıyor adeta. Bu tür teknolojik gelişmelerin hızla gelişiyor olması, sağlık sektörü ve sağlık hizmeti kalitesi açısından da önemli rol oynuyor. Büyük veri ve algoritmalar, sağlığımızla ilgili alanlardaki en büyük devrimleri yarattı. Bununla ilgili birçok çalışma var. Özellikle erken tanı ve koruyucu tıpta yapay zeka ve algoritmalar büyük önem arz ediyor. Örneğin Birleşik Krallık’ta kanser taramalarıyla ilgili önemli çalışmalar var. Kadın sağlığı açısından en büyük tehditlerden biri olan meme kanseriyle savaşta bu veriler ve algoritmalar, erken teşhis konusunda büyük avantaj sağlıyor. Henüz hücre boyutundaki tümörleri saptamada dahi yardımcı olabiliyorlar. Hem daha az test hem daha efektif tespit yapılabiliyor ve tedaviler kolaylaşıyor. Dijital ikiz teknolojisi örneğin kişiye özgü tıp, kişiye özgü tedavi yöntemleri açısından çok kritik bir teknoloji. Mesela ciddi bir hastalığa yakalandığımızda bize verilen ilaca vücudumuz olumsuz bir tepki verebilir. Bu ilaçlar nüfusun çoğunu hedef alarak geliştiriliyor lakin yan etkileri de mevcut olabiliyor. Dijital ikiz üzerinde bu ilaçlar denendiğinde, gerçek kişiye daha doğru ve etkili tedavi verebileceğiz. Böylelikle toplum sağlığı için de şahane bir adım atılmış olacak. Bir de yapay zeka konusu var ayrıca, her çalışmayı çarpan etkisiyle üst seviyelere taşıyacak bu teknoloji.”
DoktorTakvimi Türkiye Ülke Müdürü Hakan Türkoğlu, Türkiye’nin sağlıkta dijitalleşme alanında pozitif adımlar attığını belirtti:
“Ülkemizde bu anlamda attığı adımlar var. Sağlık Bakanlığı’nın başlattığı çalışmaları çeşitli kongrelerde dinleme fırsatım oldu. Sektörün içinde uzun yıllardır bulunan birisi olarak görüşüm pozitif yönde. Biz de Türkiye olarak bu adımları atıyoruz ve atacağız. Önemli olan dijitalleşmeyi hayatımıza olabildiğince sokmak. Eğer maraton koşucusu olmak istiyorsak bunu yarın başlatamayız. Önce yürümeyi, koşmayı öğrenmek lazım. Yapay zeka ve teknoloji de bunun gibi. Bugün basit adımlar atarak teknolojiyi sağlık alanına entegre etmeliyiz. Hastalar olarak bu hizmetlere aşina olmalıyız. Hastaneler, doktorlar, kurumlar, bakanlık vs. herkes teknolojileri daha fazla alana entegre etmeli. Böylelikle toplum olarak daha kolay adım atabiliriz.”