Bakan Memişoğlu: Aile hekiminin ilaç yazmasını engellemiyoruz, hastaları hastaneye gittiği zaman maaşlarını kesmiyoruz

Son 1 ayda yaklaşık 5 milyon üzerinde insanımızı taradılar ve onlara koruyucu sağlık hizmeti sundular. Yapan arkadaşlara teşekkür ediyorum. Çalışan aile hekimlerinin, iyi hekimlik yapan herkesin arkasındayız. Bu konuda çalışan arkadaşlarımıza, çoğunluğu olan arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Bugün birçok dezenformasyon oluyor aile hekimiyle ilgili. Aile hekimlerinin kendi nüfusunu, sağlıkla ilgili bütün işlemleri gördüklerini görüyoruz. Birçok başarılı taramalar yaptılar, onlara teşekkür ediyorum. Birçok yanlış ifadeler söyleniyor ama biz hiçbir aile hekiminin ilaç yazmasını engellemiyoruz. Onların hastalarının hastaneye gittiği zaman maaşlarını da kesmiyoruz. Onlara ekstra ilave ücret veriyoruz.

Kendi nüfusunun sağlığıyla ilgili koruyucu hekimliği iyi yapan arkadaşlarımız bunun karşılığını da görüyorlar. Herkes şunu söyledi, 'Maaş kesilecek.' diye. Şu anda aile hekimlerimizin yüzde 80'i, bundan önceki mevzuatla aldıkları, ellerine geçen ücretin yaklaşık yüzde 20 fazlasını kazandı. İyi çalışanın peşindeyiz, iyi çalışanın arkasındayız. Hep iyi hekimliğin taraftarıyız. Biz aile hekimlerimizi seviyoruz, onların da çok başarılı olmasını istiyoruz. Son bir ay şunu göstermiştir ki çoğu aile hekimimiz, hastalarına sahip çıkmışlar ve gereğini yapmışlar. Onlara da sizin huzurunuzda teşekkür ediyorum.