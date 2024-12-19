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Bakan Memişoğlu: Aile hekiminin ilaç yazmasını engellemiyoruz, hastaları hastaneye gittiği zaman maaşlarını kesmiyoruz
Bakan Memişoğlu: Aile hekiminin ilaç yazmasını engellemiyoruz, hastaları hastaneye gittiği zaman maaşlarını kesmiyoruz
Sputnik Türkiye
Sağlık Bakanı Memişoğlu Şanlıurfa’da yaptığı açıklamada, kamuoyunda bir süredir konuşulan iddialara yanıt vererek aile hekimlerinin ilaç yazmasını... 19.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-19T16:44+0300
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türkiye
sağlık bakanlığı
kemal memişoğlu
şanlıurfa
doktor
aile hekimliği
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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Şanlıurfa'da gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.Bakan Memişoğlu, gazetecilerin aile hekimlerine yönelik düzenlemeye ilişkin sorusu üzerine, aile hekimlerinin sağlık sisteminin en önemli unsurları olduklarını belirtti.22 bin aile hekiminin gece gündüz çalışarak hastaların sağlığını korumaya ve onlara en iyi sağlık hizmetini sunmaya gayret ettiğini dile getiren Memişoğlu, şunları kaydetti:'Suriye'de her türlü sağlık hizmeti için desteğimiz olacak'Memişoğlu, Suriye'nin 61 yıllık esaret rejiminden kurtulup özgürleşmesinden dolayı memnun olduklarını belirterek, “Onlara her türlü sağlık hizmeti için desteğimiz olacaktır. Bugün Suriyeli komşularımıza Cumhurbaşkanımızın dediği gibi ensar olarak yardım ettik, etmeye de devam edeceğiz. Sağlık hizmetleri konusunda yeniden yapılanmalarına her zaman destek vereceğiz” dedi.Bakan Memişoğlu açıklamasının bu kısmında, bu durumu hiçbir zaman görev gibi değil, inançları gerektiğinin de altını çizdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241212/aile-hekimi-ilac-yazamayacak--aile-hekiminin-maasi-kesilecek-iddialarina-saglik-bakani-memisoglu-1091428397.html
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sağlık bakanlığı, kemal memişoğlu, şanlıurfa, doktor, aile hekimliği, hastane, ücret
sağlık bakanlığı, kemal memişoğlu, şanlıurfa, doktor, aile hekimliği, hastane, ücret

Bakan Memişoğlu: Aile hekiminin ilaç yazmasını engellemiyoruz, hastaları hastaneye gittiği zaman maaşlarını kesmiyoruz

16:44 19.12.2024
© AA / Gökhan BalcıSağlık Bakanı Kemal Memişoğlu
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 19.12.2024
© AA / Gökhan Balcı
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Sağlık Bakanı Memişoğlu Şanlıurfa’da yaptığı açıklamada, kamuoyunda bir süredir konuşulan iddialara yanıt vererek aile hekimlerinin ilaç yazmasını engellemediklerini, hastalarının hastaneye gitmesi halinde maaşlarını kesmediklerini aksine onlara ekstra ücret verdiklerini dile getirdi.
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Şanlıurfa'da gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
Bakan Memişoğlu, gazetecilerin aile hekimlerine yönelik düzenlemeye ilişkin sorusu üzerine, aile hekimlerinin sağlık sisteminin en önemli unsurları olduklarını belirtti.
22 bin aile hekiminin gece gündüz çalışarak hastaların sağlığını korumaya ve onlara en iyi sağlık hizmetini sunmaya gayret ettiğini dile getiren Memişoğlu, şunları kaydetti:

Son 1 ayda yaklaşık 5 milyon üzerinde insanımızı taradılar ve onlara koruyucu sağlık hizmeti sundular. Yapan arkadaşlara teşekkür ediyorum. Çalışan aile hekimlerinin, iyi hekimlik yapan herkesin arkasındayız. Bu konuda çalışan arkadaşlarımıza, çoğunluğu olan arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Bugün birçok dezenformasyon oluyor aile hekimiyle ilgili. Aile hekimlerinin kendi nüfusunu, sağlıkla ilgili bütün işlemleri gördüklerini görüyoruz. Birçok başarılı taramalar yaptılar, onlara teşekkür ediyorum. Birçok yanlış ifadeler söyleniyor ama biz hiçbir aile hekiminin ilaç yazmasını engellemiyoruz. Onların hastalarının hastaneye gittiği zaman maaşlarını da kesmiyoruz. Onlara ekstra ilave ücret veriyoruz.

Kendi nüfusunun sağlığıyla ilgili koruyucu hekimliği iyi yapan arkadaşlarımız bunun karşılığını da görüyorlar. Herkes şunu söyledi, 'Maaş kesilecek.' diye. Şu anda aile hekimlerimizin yüzde 80'i, bundan önceki mevzuatla aldıkları, ellerine geçen ücretin yaklaşık yüzde 20 fazlasını kazandı. İyi çalışanın peşindeyiz, iyi çalışanın arkasındayız. Hep iyi hekimliğin taraftarıyız. Biz aile hekimlerimizi seviyoruz, onların da çok başarılı olmasını istiyoruz. Son bir ay şunu göstermiştir ki çoğu aile hekimimiz, hastalarına sahip çıkmışlar ve gereğini yapmışlar. Onlara da sizin huzurunuzda teşekkür ediyorum.

'Suriye'de her türlü sağlık hizmeti için desteğimiz olacak'

Memişoğlu, Suriye'nin 61 yıllık esaret rejiminden kurtulup özgürleşmesinden dolayı memnun olduklarını belirterek, “Onlara her türlü sağlık hizmeti için desteğimiz olacaktır. Bugün Suriyeli komşularımıza Cumhurbaşkanımızın dediği gibi ensar olarak yardım ettik, etmeye de devam edeceğiz. Sağlık hizmetleri konusunda yeniden yapılanmalarına her zaman destek vereceğiz” dedi.
Bakan Memişoğlu açıklamasının bu kısmında, bu durumu hiçbir zaman görev gibi değil, inançları gerektiğinin de altını çizdi.
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 12.12.2024
TÜRKİYE
'Aile hekimi ilaç yazamayacak, aile hekiminin maaşı kesilecek' iddialarına Sağlık Bakanı Memişoğlu yanıt verdi
12 Aralık, 01:36
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