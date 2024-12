https://anlatilaninotesi.com.tr/20241219/bakan-memisoglu-aile-hekiminin-ilac-yazmasini-engellemiyoruz-hastalari-hastaneye-gittigi-zaman-1091759407.html

Bakan Memişoğlu: Aile hekiminin ilaç yazmasını engellemiyoruz, hastaları hastaneye gittiği zaman maaşlarını kesmiyoruz

Sağlık Bakanı Memişoğlu Şanlıurfa'da yaptığı açıklamada, kamuoyunda bir süredir konuşulan iddialara yanıt vererek aile hekimlerinin ilaç yazmasını... 19.12.2024

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Şanlıurfa'da gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.Bakan Memişoğlu, gazetecilerin aile hekimlerine yönelik düzenlemeye ilişkin sorusu üzerine, aile hekimlerinin sağlık sisteminin en önemli unsurları olduklarını belirtti.22 bin aile hekiminin gece gündüz çalışarak hastaların sağlığını korumaya ve onlara en iyi sağlık hizmetini sunmaya gayret ettiğini dile getiren Memişoğlu, şunları kaydetti:'Suriye'de her türlü sağlık hizmeti için desteğimiz olacak'Memişoğlu, Suriye'nin 61 yıllık esaret rejiminden kurtulup özgürleşmesinden dolayı memnun olduklarını belirterek, “Onlara her türlü sağlık hizmeti için desteğimiz olacaktır. Bugün Suriyeli komşularımıza Cumhurbaşkanımızın dediği gibi ensar olarak yardım ettik, etmeye de devam edeceğiz. Sağlık hizmetleri konusunda yeniden yapılanmalarına her zaman destek vereceğiz” dedi.Bakan Memişoğlu açıklamasının bu kısmında, bu durumu hiçbir zaman görev gibi değil, inançları gerektiğinin de altını çizdi.

