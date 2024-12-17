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https://anlatilaninotesi.com.tr/20241217/marge-simpson-tablosu-3-bin-yillik-antik-misir-mezarinda-bulundu--1091653757.html
'Marge Simpson tablosu' 3 bin yıllık Antik Mısır mezarında bulundu
'Marge Simpson tablosu' 3 bin yıllık Antik Mısır mezarında bulundu
Sputnik Türkiye
Antik Mısır'a ait keşfedilen bir mezarın kapağındaki tablo, sosyal medyada viral oldu. Yaklaşık 3 bin yıl önceye ait, bir başrahibin kızının tasvir edildiği... 17.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-17T14:53+0300
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The Simpsons dizisinin 'gelecekte yaşanacak olan bazı önemli olayları tahmin etmesi' internet kullanıcıları arasında komplo teorileri üretilmesine neden oluyor. Peki The Simpsons karakterlerinden birinin Antik Mısırlılar tarafından yapılan bir tabloda yer aldığını biliyor muydunuz? Mısır Turizm Bakanlığı tarafından geçen yıl keşfedilen bir mezarda ünlü ABD yapımı dizi The Simpsons karakterlerinden 'Marge Simpsons'a oldukça benzeyen bir tablo yer alıyor. Nil Nehri'nin batı kıyısındaki Minya'daki antik bir mezarlığın üst kapağında Marge Simpson'a benzeyen neredeyse 3000 yıllık bir resim keşfedildi. Resimde, sarı tenli, mavi saçlı ve yeşil kıyafetli bir kadın yer alıyor. Bu da görenlerin aklına ünlü animasyon dizi karakterini getiriyor.Gerçekte, M.Ö. 1186 ila 1069 yılları arasında El-Aşmunein'de yaşamış olan Tadi Ist. isimli bir başrahibin kızının tasvir edildiği bu tablonun Marge Simpson'la alakası yok. Mezarlığın Yeni Krallık 20. Hanedanlık dönemine ait olduğu bildiriliyor. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, mezarlıkta ayrıca süs eşyaları, muskalar ve çeşitli tabutların bulunduğu söyleniyor.The Simpsons 'komplo teorileri'Sosyal medyada dönen bir komplo teorisine göre The Simpsons dizisi dünya olaylarını olmadan önce tahmin edebiliyor. Geçmişte yayınlanan dizinin bölümlerinde Donald Trump'ın tekrar aday olacağını öngören veya milyonların izlediği Mike Tyson ve Jake Paul boks maçında kazanan kişinin Paul olacağını tahmin ettiği birçok sahne bulunuyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240722/the-simpsons-dizisinin-kamala-harris-kehaneti-gercek-olacak-mi-1086104466.html
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tarih, bilim, komplo teorisi, the simpsons, marge simpson, mısır, mike tyson, donald trump
tarih, bilim, komplo teorisi, the simpsons, marge simpson, mısır, mike tyson, donald trump

'Marge Simpson tablosu' 3 bin yıllık Antik Mısır mezarında bulundu

14:53 17.12.2024
© Fotoğraf : Egypt Ministry of Tourism and Antiquities FacebookEgypt Ministry of Tourism and Antiquities
Egypt Ministry of Tourism and Antiquities - Sputnik Türkiye, 1920, 17.12.2024
© Fotoğraf : Egypt Ministry of Tourism and Antiquities Facebook
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Antik Mısır'a ait keşfedilen bir mezarın kapağındaki tablo, sosyal medyada viral oldu. Yaklaşık 3 bin yıl önceye ait, bir başrahibin kızının tasvir edildiği tablo, ünlü animasyon dizisi The Simpsons'daki Marge Simpson karakterine birebir benziyor.
The Simpsons dizisinin 'gelecekte yaşanacak olan bazı önemli olayları tahmin etmesi' internet kullanıcıları arasında komplo teorileri üretilmesine neden oluyor. Peki The Simpsons karakterlerinden birinin Antik Mısırlılar tarafından yapılan bir tabloda yer aldığını biliyor muydunuz? Mısır Turizm Bakanlığı tarafından geçen yıl keşfedilen bir mezarda ünlü ABD yapımı dizi The Simpsons karakterlerinden 'Marge Simpsons'a oldukça benzeyen bir tablo yer alıyor.
Nil Nehri'nin batı kıyısındaki Minya'daki antik bir mezarlığın üst kapağında Marge Simpson'a benzeyen neredeyse 3000 yıllık bir resim keşfedildi. Resimde, sarı tenli, mavi saçlı ve yeşil kıyafetli bir kadın yer alıyor. Bu da görenlerin aklına ünlü animasyon dizi karakterini getiriyor.
Gerçekte, M.Ö. 1186 ila 1069 yılları arasında El-Aşmunein'de yaşamış olan Tadi Ist. isimli bir başrahibin kızının tasvir edildiği bu tablonun Marge Simpson'la alakası yok. Mezarlığın Yeni Krallık 20. Hanedanlık dönemine ait olduğu bildiriliyor. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, mezarlıkta ayrıca süs eşyaları, muskalar ve çeşitli tabutların bulunduğu söyleniyor.

The Simpsons 'komplo teorileri'

Sosyal medyada dönen bir komplo teorisine göre The Simpsons dizisi dünya olaylarını olmadan önce tahmin edebiliyor. Geçmişte yayınlanan dizinin bölümlerinde Donald Trump'ın tekrar aday olacağını öngören veya milyonların izlediği Mike Tyson ve Jake Paul boks maçında kazanan kişinin Paul olacağını tahmin ettiği birçok sahne bulunuyor.
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