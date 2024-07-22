https://anlatilaninotesi.com.tr/20240722/the-simpsons-dizisinin-kamala-harris-kehaneti-gercek-olacak-mi-1086104466.html

The Simpsons dizisinin 'Kamala Harris kehaneti': Gerçek olacak mı?

The Simpsons dizisinin 'Kamala Harris kehaneti': Gerçek olacak mı?

Sputnik Türkiye

Birçok olayı önceden tahmin etmesiyle adından sıkça söz ettiren The Simpsons dizisi, bu kez Başkan Yardımcısı Harris'in başkanlık koltuğuna oturacağına ilişkin... 22.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-22T12:59+0300

2024-07-22T12:59+0300

2024-07-22T13:06+0300

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Seçim yarışından çekilen ABD Başkanı Joe Biden, Başkan Yardımcısı Kamala Harris'i adaylık için destekleyeceğini duyurdu. Biden'ın açıklamasının ardından The Simpsons dizisinin 2020 yılında yayınlanan bir bölümündeki sahne, sosyal medyada 'Harris kehaneti' olarak yayılmaya başladı.Yıllar öncesinden yaptığı tahminlerle büyük bir şöhret kazanan dizinin 2000 yılında yayınlanan 11. sezonun 17. bölümünde Lisa Simpson, ABD'nin ilk kadın başkanı seçildi. Lisa Simpson'un başkanlık koltuğuna otururken giydiği mor elbisesi ve takıları, Harris'in 2021 yılında Biden'ın göreve başlama töreni için seçtiği kıyafet ve takılara benzetildi.Harris'in seçimleri kazanması halinde ülkenin ilk kadın başkanı sıfatını alacak olması da 'kehanetin düzeyini' artırdı.Lisa Simpson ve Kamala Harris'in fotoğraflarını yan yana koyarak benzerliğe dikkat çeken sosyal medya kullanıcıları, şimdi büyük bir merakla Harris'in başkanlık koltuğuna oturup oturmayacağını görecekleri günü bekliyor.

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