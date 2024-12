https://anlatilaninotesi.com.tr/20241212/unlu-sarkici-selena-gomez-nisanlandigini-duyurdu-1091444593.html

Ünlü şarkıcı Selena Gomez nişanlandığını duyurdu

ABD'li şarkıcı ve oyuncu Selena Gomez, bir senedir beraber olduğu müzisyen Benny Bianco ile nişanlandığını sosyal medya üzerinden duyurdu.

ABD'li ünlü oyuncu ve şarkıcı Selena Gomez, bir yıldır birlikte olduğu 36 yaşındaki yapımcı Benny Bianco ile nişanlandığını sosyal medyadan duyurdu. 32 yaşındaki şarkıcı, Haziran 2023'ten beri müzik yapımcısı Bianco ile birlikte.Markiz kesim nişan yüzüğünün fotoğrafını sosyal medya üzerinden paylaşan Selena Gomez, 11 Aralık Çarşamba günü nişanlandığını duyurdu. Geçen yıl aşk yaşamaya başladığı Benny Bianco'dan evlenme teklifi alan Gomez, 'Sonsuzluk şimdi başlıyor' notuyla yaptığı paylaşıma, 'Bekleyin, o benim eşim' diyerek yorum yazdı.Benny Bianco kimdir?Asıl adı Benjamin Levin olan 36 yaşındaki Benny Bianco, ABD'li DJ, müzisyen, şarkı sözü yazarı ve müzik yapımcısı. Bugüne kadar birçok ünlü isimle çalışan Bianco'nun birçok şarkısı, şarkı listelerinde ilk 10'a girdi. Katty Perry ile birlikte 'I Kissed a Girl' ve 'Hot n Cold' şarkılarında, Britney Spears ile 'Circus' şarkısında çalışmıştı.Gomez ve Blanco, Haziran 2023'te çıkmaya başlamadan önce Tainy ve J Balvin ile 2019 single'ı 'I Can't Get Enough' üzerinde birlikte çalışmış ve yıllardır birbirlerini tanıyorlardı. Gomez, Ağustos 2023'te Blanco prodüktörlüğündeki 'Single Soon' single'ını yayınladı. Aralık 2023'te, çiftin Instagram'daki hayran hesaplarından gönderilerini beğendiğinde ilişkilerini doğruladı.Ünlü yapımcı Bianco, Mayıs ayında katıldığı Howard Stern Show'da yaptığı bir konuşmada, Gomez'le gelecekte evlenebileceğini söylemişti.

