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'Aşk Acıdır' dedirten yüzük tasarımı: MGK, Megan Fox'un nişan yüzüğünün hikayesini anlattı
'Aşk Acıdır' dedirten yüzük tasarımı: MGK, Megan Fox'un nişan yüzüğünün hikayesini anlattı
Sputnik Türkiye
Ünlü oyuncu Megan Fox'un nişan yüzüğü, eğer çıkarırsa acı vermek için tasarlanmış. Bir süredir beraber olduğu şarkıcı Machine Gun Kelly (MGK), Fox'un nişan... 23.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-23T16:16+0300
2024-11-23T16:16+0300
yaşam
hollywood
oyuncu
şarkıcı
megan fox
nişanlı
nişan yüzüğü
machine gun kelly (mgk)
toksik ilişki
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2020'de bir film setinde ilk kez bir araya gelmelerinden beri ilişkilerinden sürekli olarak söz ettiren Hollywood'un ünlü oyuncusu Megan Fox ve ünlü şarkıcı Machine Gun Kelly'nin (MGK) nişan yüzüğünün ilgi çekici detayları ortaya çıktı. Geçen günlerde birlikte ilk çocuklarını beklediklerini bildiren ikili, gündemden düşmüyor.Megan Fox'un nişan yüzüğünü kendi tasarladığını söyleyen MGK, Fox'un eğer yüzüğü çıkarmaya çalışırsa bunun fiziksel olarak acı vereceğini söyledi. Bundan dört sene önce beraberliklerini açıklayan ikili, birbirlerinin kanlarını içmekten, kamu alanlarında aşırı yakınlaşmalarından dolayı manşetlere çıkmıştı.Çiftin uğurlu taşlarını taşıyan yüzüğün nasıl tasarlandığını açıklayan MGK, 'asıl konseptin yüzüğün iki ayrı yüzük oluşturmak için ayrılabilmesi olduğunu, bir araya geldiğinde bir mıknatıs tarafından yerinde tutulduğunu ve bir kalp oluşturduğunu' belirtti. Yüzüğün iç kısımlarında minik dikenler olduğunu söyleyen şarkıcı, "Onu çıkarmaya çalışırsa, canı yanar" dedi.'Aşk acıdır' konseptine inandığını söyleyen MGK, 'eğer onu artık sevmediğine karar verip yüzüğü çıkarırsa daha fazla fiziksel acı çekeceğini' söylüyor.Acı veren yüzük pek de işe yaramamış olsa gerek, çift geçen yıl nişanları bozdu. Ancak bu da ilişkilerinin sona erdiği anlamına gelmiyor çünkü çift yakın zamanda sosyal medya aracılığıyla bir çocuk beklediklerini duyurdu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20220113/machine-gun-kelly-nisanlanan-meghan-fox-birbirimizin-kanini-ictik-1052703335.html
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'Aşk Acıdır' dedirten yüzük tasarımı: MGK, Megan Fox'un nişan yüzüğünün hikayesini anlattı

16:16 23.11.2024
© AP Photo / Evan AgostiniMegan Fox ve Machine Gun Kelly
Megan Fox ve Machine Gun Kelly - Sputnik Türkiye, 1920, 23.11.2024
© AP Photo / Evan Agostini
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Ünlü oyuncu Megan Fox'un nişan yüzüğü, eğer çıkarırsa acı vermek için tasarlanmış. Bir süredir beraber olduğu şarkıcı Machine Gun Kelly (MGK), Fox'un nişan yüzüğünü nasıl tasarladığını açıkladı.
2020'de bir film setinde ilk kez bir araya gelmelerinden beri ilişkilerinden sürekli olarak söz ettiren Hollywood'un ünlü oyuncusu Megan Fox ve ünlü şarkıcı Machine Gun Kelly'nin (MGK) nişan yüzüğünün ilgi çekici detayları ortaya çıktı. Geçen günlerde birlikte ilk çocuklarını beklediklerini bildiren ikili, gündemden düşmüyor.
Megan Fox'un nişan yüzüğünü kendi tasarladığını söyleyen MGK, Fox'un eğer yüzüğü çıkarmaya çalışırsa bunun fiziksel olarak acı vereceğini söyledi. Bundan dört sene önce beraberliklerini açıklayan ikili, birbirlerinin kanlarını içmekten, kamu alanlarında aşırı yakınlaşmalarından dolayı manşetlere çıkmıştı.
Çiftin uğurlu taşlarını taşıyan yüzüğün nasıl tasarlandığını açıklayan MGK, 'asıl konseptin yüzüğün iki ayrı yüzük oluşturmak için ayrılabilmesi olduğunu, bir araya geldiğinde bir mıknatıs tarafından yerinde tutulduğunu ve bir kalp oluşturduğunu' belirtti. Yüzüğün iç kısımlarında minik dikenler olduğunu söyleyen şarkıcı, "Onu çıkarmaya çalışırsa, canı yanar" dedi.
'Aşk acıdır' konseptine inandığını söyleyen MGK, 'eğer onu artık sevmediğine karar verip yüzüğü çıkarırsa daha fazla fiziksel acı çekeceğini' söylüyor.
Acı veren yüzük pek de işe yaramamış olsa gerek, çift geçen yıl nişanları bozdu. Ancak bu da ilişkilerinin sona erdiği anlamına gelmiyor çünkü çift yakın zamanda sosyal medya aracılığıyla bir çocuk beklediklerini duyurdu.
Megan Fox, Machine Gun Kelly, Met Gala ve MTV Ödülleri - Sputnik Türkiye, 1920, 13.01.2022
YAŞAM
Machine Gun Kelly ile nişanlanan Megan Fox: Birbirimizin kanını içtik
13 Ocak 2022, 13:59
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