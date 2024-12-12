Sinem Kobal'a eşi Kenan İmirzalıoğlu'ndan övgü dolu sözler: 'Dönüşü gerçekten çok güzel'

Türkiye
Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nde tarihi gün: Birinci reaktörün türbin şaftı başarıyla döndürüldü
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Rötar yapan havayolu şirketi yolculara tazminat ödeyecek
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Gerçek işsizlik yüzde 27,6'ya yükseldi
09:05
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
13 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
16 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
'Tip 1 diyabet hastası çocuklar geleceğe umutla daha güvenli bir şekilde yürüyecek'
12:05
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Yeni yıl, yeni başlangıçlar ve umutlarla geliyor
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Obeziteyle savaşan park
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘Suriye’de serbest piyasa açıklaması, Batı’ya verilmiş bir mesaj’
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
YEŞİLÇAM EFSANESİ
'Hep güldürdü, ancak kendi hiç gülemedi'
17:39
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
13 dk
ÖZEL HABER
Türkiye’nin Suriye’de yeni dönemde beklentileri belli oldu
18:17
3 dk
SESLİ HABER
ABD'de ısıtıcıyı açık bırarak bebeklerini ölüme terk eden ebeveynler tutuklandı
18:32
2 dk
SESLİ HABER
Ruhsatsız silah tehdidi: 2024’ün ilk 10 ayında 90 binden fazla ruhsatsız silah ele geçirildi
18:43
3 dk
SESLİ HABER
Transdinyester için ‘TürkAkım çözümü’ gündemde
18:54
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
5 dk
CEYHUN BOZKURT'LA BÖLGENİN KALBİ
Suriye’deki yeni durumun bölgesel ve küresel boyutu
19:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Yeni düzenleme kazalara sebep olabilir mi?
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Ruhsatsız silah tehdidi büyüyor
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
13 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
16 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Gayrimenkul uzmanı Nilüfer Kas: ‘Fiyatların gözle görülür bir şekilde düşmesini beklemek bir hayal’
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Yaklaşan yılbaşında hediyeleşme ritüeli.
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
İsrail'in yapay zeka ile silahlanması
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
'TÜRK-İŞ'in teklifini asgari ücretliler belirleyecek'
15:01
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
Suriye'de rejim değişikliğinin Türkiye'ye etkileri
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241212/sinem-kobala-esi-kenan-imirzalioglundan-ovgu-dolu-sozler-donusu-gercekten-cok-guzel-1091456655.html
Sinem Kobal'a eşi Kenan İmirzalıoğlu'ndan övgü dolu sözler: 'Dönüşü gerçekten çok güzel'
Sinem Kobal'a eşi Kenan İmirzalıoğlu'ndan övgü dolu sözler: 'Dönüşü gerçekten çok güzel'
Sputnik Türkiye
Oyuncu Sinem Kobal'ın uzun bir aradan sonra başrolünde yer aldığı Her Şeyin Başı Merkür isimli filminin galasına eşi Kenan İmirzalıoğlu'yla birlikte katıldı... 12.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-12T15:53+0300
2024-12-12T15:53+0300
yaşam
kenan imirzalıoğlu
sinem kobal
film
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/0c/1091456500_0:187:1080:795_1920x0_80_0_0_0f418f862dd98262403f218e4de6446f.jpg
Oyuncu Sinem Kobal, başrolünü üstlendiği Her Şeyin Başı Merkür isimli filminin galasına eşi oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'yla katıldı. Galada, İmirzalıoğlu uzun zaman sonra setlere dönen eşi için, "Sinem'in uzun bir aradan sonra dönüşü gerçekten çok güzel. Umuyorum ki çok güzel bir iş çıkmıştır" dedi. Başrollerinde Sinem Kobal, Seyit Alp Navruz ve Devrim Yakut'un yer aldığı, Ayşe Balıbey'in aynı adlı eserinden esinlenilerek film haline getirilen 'Her Şeyin Başı Merkür'ün galası, Atlas 1948 Sineması'nda gerçekleştirildi.Astroloji tamamen olumsuz bile olsa umurumda olmazdıGecede eşi Sinem Kobal’a destek olmak için bulunan Kenan İmirzalıoğlu, filmle ilgili, “Filmin birazını izleyebildim. Sinem’in uzun bir aradan sonra dönüşü gerçekten çok güzel. Sete her gün ayrı bir heyecanla gidiyordu. Umuyorum ki çok güzel bir iş çıkmıştır” dedi. Astrolojiyle ilgili sorularını da yanıtlayan İmirzalıoğlu, "Her şeyin başı Merkür" diyerek espri yaptı. Retro döneminde oldukları hatırlatıldığında ise, "Öyle miymiş? Zaten Merkür gidiyor, Venüs geliyor, bir retro oluyor, ortalık karışıyor. Eskiden sadece dolunay bilirdik ama şu an retromuz gayet iyi gidiyor" dedi.Oyuncu Kobal, evlenmeden önce burç uyumlarına bakıp bakmadıkları sorusuna, "Biz bakmadık ama bizim adımıza bakan arkadaşlarımız vardı, olumlu yöndeydi" yanıtını verirken, Kenan İmirzalıoğlu ise, “O anda Sinem’e karşı öyle bir his içindeydim ki astroloji tamamen olumsuz bile olsa umurumda olmazdı" diye konuştu. Astrolojiye dair karar alırken danışıp danışmadığı sorulan Kobal, "Her şeyi araştırmayı seven biriyim. Astrolojiyi de araştırıyorum ama kararlarımı kendi süzgecimden geçiriyorum. Sadece astrolojiye göre hareket ettiğim söylenemez" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241127/oryantal-tanyeli-ameliyata-alindi-iki-unlu-isimden-helallik-istedi-1090902096.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/0c/1091456500_0:86:1080:896_1920x0_80_0_0_1b25c78e5e6d2a6b8c437a563cca16ba.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
kenan imirzalıoğlu, sinem kobal, film
kenan imirzalıoğlu, sinem kobal, film

Sinem Kobal'a eşi Kenan İmirzalıoğlu'ndan övgü dolu sözler: 'Dönüşü gerçekten çok güzel'

15:53 12.12.2024
Sinem Kobal
Sinem Kobal - Sputnik Türkiye, 1920, 12.12.2024
Abone ol
Oyuncu Sinem Kobal'ın uzun bir aradan sonra başrolünde yer aldığı Her Şeyin Başı Merkür isimli filminin galasına eşi Kenan İmirzalıoğlu'yla birlikte katıldı. Ünlü oyuncu İmirzalıoğlu eşinden övgüyle bahsetti.
Oyuncu Sinem Kobal, başrolünü üstlendiği Her Şeyin Başı Merkür isimli filminin galasına eşi oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'yla katıldı. Galada, İmirzalıoğlu uzun zaman sonra setlere dönen eşi için, "Sinem'in uzun bir aradan sonra dönüşü gerçekten çok güzel. Umuyorum ki çok güzel bir iş çıkmıştır" dedi.
Başrollerinde Sinem Kobal, Seyit Alp Navruz ve Devrim Yakut'un yer aldığı, Ayşe Balıbey'in aynı adlı eserinden esinlenilerek film haline getirilen 'Her Şeyin Başı Merkür'ün galası, Atlas 1948 Sineması'nda gerçekleştirildi.

Astroloji tamamen olumsuz bile olsa umurumda olmazdı

Gecede eşi Sinem Kobal’a destek olmak için bulunan Kenan İmirzalıoğlu, filmle ilgili, “Filmin birazını izleyebildim. Sinem’in uzun bir aradan sonra dönüşü gerçekten çok güzel. Sete her gün ayrı bir heyecanla gidiyordu. Umuyorum ki çok güzel bir iş çıkmıştır” dedi. Astrolojiyle ilgili sorularını da yanıtlayan İmirzalıoğlu, "Her şeyin başı Merkür" diyerek espri yaptı. Retro döneminde oldukları hatırlatıldığında ise, "Öyle miymiş? Zaten Merkür gidiyor, Venüs geliyor, bir retro oluyor, ortalık karışıyor. Eskiden sadece dolunay bilirdik ama şu an retromuz gayet iyi gidiyor" dedi.
Oyuncu Kobal, evlenmeden önce burç uyumlarına bakıp bakmadıkları sorusuna, "Biz bakmadık ama bizim adımıza bakan arkadaşlarımız vardı, olumlu yöndeydi" yanıtını verirken, Kenan İmirzalıoğlu ise, “O anda Sinem’e karşı öyle bir his içindeydim ki astroloji tamamen olumsuz bile olsa umurumda olmazdı" diye konuştu. Astrolojiye dair karar alırken danışıp danışmadığı sorulan Kobal, "Her şeyi araştırmayı seven biriyim. Astrolojiyi de araştırıyorum ama kararlarımı kendi süzgecimden geçiriyorum. Sadece astrolojiye göre hareket ettiğim söylenemez" dedi.
Tanyeli Instagram - Sputnik Türkiye, 1920, 27.11.2024
TÜRKİYE
Oryantal Tanyeli ameliyata alındı: İki ünlü isimden helallik istedi
27 Kasım, 22:45
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала