https://anlatilaninotesi.com.tr/20241212/sinem-kobala-esi-kenan-imirzalioglundan-ovgu-dolu-sozler-donusu-gercekten-cok-guzel-1091456655.html
Sinem Kobal'a eşi Kenan İmirzalıoğlu'ndan övgü dolu sözler: 'Dönüşü gerçekten çok güzel'
Sinem Kobal'a eşi Kenan İmirzalıoğlu'ndan övgü dolu sözler: 'Dönüşü gerçekten çok güzel'
Sputnik Türkiye
Oyuncu Sinem Kobal'ın uzun bir aradan sonra başrolünde yer aldığı Her Şeyin Başı Merkür isimli filminin galasına eşi Kenan İmirzalıoğlu'yla birlikte katıldı... 12.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-12T15:53+0300
2024-12-12T15:53+0300
2024-12-12T15:53+0300
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kenan imirzalıoğlu
sinem kobal
film
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Oyuncu Sinem Kobal, başrolünü üstlendiği Her Şeyin Başı Merkür isimli filminin galasına eşi oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'yla katıldı. Galada, İmirzalıoğlu uzun zaman sonra setlere dönen eşi için, "Sinem'in uzun bir aradan sonra dönüşü gerçekten çok güzel. Umuyorum ki çok güzel bir iş çıkmıştır" dedi. Başrollerinde Sinem Kobal, Seyit Alp Navruz ve Devrim Yakut'un yer aldığı, Ayşe Balıbey'in aynı adlı eserinden esinlenilerek film haline getirilen 'Her Şeyin Başı Merkür'ün galası, Atlas 1948 Sineması'nda gerçekleştirildi.Astroloji tamamen olumsuz bile olsa umurumda olmazdıGecede eşi Sinem Kobal’a destek olmak için bulunan Kenan İmirzalıoğlu, filmle ilgili, “Filmin birazını izleyebildim. Sinem’in uzun bir aradan sonra dönüşü gerçekten çok güzel. Sete her gün ayrı bir heyecanla gidiyordu. Umuyorum ki çok güzel bir iş çıkmıştır” dedi. Astrolojiyle ilgili sorularını da yanıtlayan İmirzalıoğlu, "Her şeyin başı Merkür" diyerek espri yaptı. Retro döneminde oldukları hatırlatıldığında ise, "Öyle miymiş? Zaten Merkür gidiyor, Venüs geliyor, bir retro oluyor, ortalık karışıyor. Eskiden sadece dolunay bilirdik ama şu an retromuz gayet iyi gidiyor" dedi.Oyuncu Kobal, evlenmeden önce burç uyumlarına bakıp bakmadıkları sorusuna, "Biz bakmadık ama bizim adımıza bakan arkadaşlarımız vardı, olumlu yöndeydi" yanıtını verirken, Kenan İmirzalıoğlu ise, “O anda Sinem’e karşı öyle bir his içindeydim ki astroloji tamamen olumsuz bile olsa umurumda olmazdı" diye konuştu. Astrolojiye dair karar alırken danışıp danışmadığı sorulan Kobal, "Her şeyi araştırmayı seven biriyim. Astrolojiyi de araştırıyorum ama kararlarımı kendi süzgecimden geçiriyorum. Sadece astrolojiye göre hareket ettiğim söylenemez" dedi.
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kenan imirzalıoğlu, sinem kobal, film
kenan imirzalıoğlu, sinem kobal, film
Sinem Kobal'a eşi Kenan İmirzalıoğlu'ndan övgü dolu sözler: 'Dönüşü gerçekten çok güzel'
Oyuncu Sinem Kobal'ın uzun bir aradan sonra başrolünde yer aldığı Her Şeyin Başı Merkür isimli filminin galasına eşi Kenan İmirzalıoğlu'yla birlikte katıldı. Ünlü oyuncu İmirzalıoğlu eşinden övgüyle bahsetti.
Oyuncu Sinem Kobal, başrolünü üstlendiği Her Şeyin Başı Merkür isimli filminin galasına eşi oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'yla katıldı. Galada, İmirzalıoğlu uzun zaman sonra setlere dönen eşi için, "Sinem'in uzun bir aradan sonra dönüşü gerçekten çok güzel. Umuyorum ki çok güzel bir iş çıkmıştır" dedi.
Başrollerinde Sinem Kobal, Seyit Alp Navruz ve Devrim Yakut'un yer aldığı, Ayşe Balıbey'in aynı adlı eserinden esinlenilerek film haline getirilen 'Her Şeyin Başı Merkür'ün galası, Atlas 1948 Sineması'nda gerçekleştirildi.
Astroloji tamamen olumsuz bile olsa umurumda olmazdı
Gecede eşi Sinem Kobal’a destek olmak için bulunan Kenan İmirzalıoğlu, filmle ilgili, “Filmin birazını izleyebildim. Sinem’in uzun bir aradan sonra dönüşü gerçekten çok güzel. Sete her gün ayrı bir heyecanla gidiyordu. Umuyorum ki çok güzel bir iş çıkmıştır” dedi. Astrolojiyle ilgili sorularını da yanıtlayan İmirzalıoğlu, "Her şeyin başı Merkür" diyerek espri yaptı. Retro döneminde oldukları hatırlatıldığında ise, "Öyle miymiş? Zaten Merkür gidiyor, Venüs geliyor, bir retro oluyor, ortalık karışıyor. Eskiden sadece dolunay bilirdik ama şu an retromuz gayet iyi gidiyor" dedi.
Oyuncu Kobal, evlenmeden önce burç uyumlarına bakıp bakmadıkları sorusuna, "Biz bakmadık ama bizim adımıza bakan arkadaşlarımız vardı, olumlu yöndeydi" yanıtını verirken, Kenan İmirzalıoğlu ise, “O anda Sinem’e karşı öyle bir his içindeydim ki astroloji tamamen olumsuz bile olsa umurumda olmazdı" diye konuştu. Astrolojiye dair karar alırken danışıp danışmadığı sorulan Kobal, "Her şeyi araştırmayı seven biriyim. Astrolojiyi de araştırıyorum ama kararlarımı kendi süzgecimden geçiriyorum. Sadece astrolojiye göre hareket ettiğim söylenemez" dedi.