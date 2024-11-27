https://anlatilaninotesi.com.tr/20241127/oryantal-tanyeli-ameliyata-alindi-iki-unlu-isimden-helallik-istedi-1090902096.html

Oryantal Tanyeli ameliyata alındı: İki ünlü isimden helallik istedi

Oryantal Tanyeli ameliyata alındı: İki ünlü isimden helallik istedi

Sputnik Türkiye

Pankreas kanseri olduğunu öğrenen ve hastanede tedavi gören Tanyeli sosyal medya hesabından ameliyata alındığını duyurdu. Operasyon öncesi açıklama yapma... 27.11.2024, Sputnik Türkiye

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tanyeli

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Kanser tedavisi gören ünlü oryantal Tanyeli ameliyata alınmadan önce helallik istedi.Doktorları tarafından pankreas kanseri olduğunu öğrenen Tanyeli hastanede tedavi altına alınmıştı. Sosyal medya hesabından ameliyata alındığını belirten Tanyeli açıklama yaptı. Operasyondan sağ çıkıp çıkmayacağını bilmediğini açıklayan Tanyeli ''İnşallah bu son olur ama operasyona girmeden önce Allah korusun girerim çıkamam diye açıklama yapma ihtiyacı hissettim. Hastane masraflarında büyük indirim yapıldı. Kalan tutarı ise Hakan Altun ile Haluk Levent karşıladı'' ifadesinde bulunarak helallik istedi.Tanyeli kimdir?İzmir'de 1972 yılında dünyaya gelen Tanyeli'nin asıl adı Öznur Kral'dır. Ailesi boşanınca Çocuk Esirgeme Kurumu'nda büyüdü. İlk evliliğini 14 yaşında yapan Tanyeli, 15 yaşında çocuk sahibi oldu. İkinci evliliğinden sonra üçüncü evliliğini Avustralya'da iş insanı İlker Sünnili'yle yaptı. Dans yarışmaları ile tanınan ünlü isim oryantal olarak tanındı.

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