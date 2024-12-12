https://anlatilaninotesi.com.tr/20241212/macaristan-disisleri-bakani-szijjarto-turkiye-ile-gazprombanka-yonelik-yaptirimlar-konusunu-1091467011.html

Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto: Türkiye ile Gazprombank'a yönelik yaptırımlar konusunu çözeceğiz

Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto: Türkiye ile Gazprombank'a yönelik yaptırımlar konusunu çözeceğiz

Sputnik Türkiye

Macaristan Dışişleri ve Dış Ekonomik İlişkiler Bakanı Szijjarto ABD'nin Gazprombank'a yönelik yaptırımların Macaristan ve Türkiye'yi etkilediğini belirterek... 12.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-12T19:03+0300

2024-12-12T19:03+0300

2024-12-12T19:04+0300

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peter szijjarto

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Macaristan Dışişleri ve Dış Ekonomik İlişkiler Bakanı Peter Szijjarto, "ABD'nin Gazprombank'a yönelik yaptırımları Macaristan ve Türkiye'yi etkiledi ancak istişareler sırasında durumdan bir çıkış yolu bulacağımızdan eminiz" dedi.Szijjarto, iki ülkenin enerji güvenliğinin Macar-Türk görüşmelerinin ana konularından biri olduğunu belirttiği konuşmasında şu cümleleri kaydetti:'Türkiye, Türk Akım aracılığıyla Macaristan'a doğal gaz tedarikinin güvenliğine büyük katkıda bulunuyor'Szijjarto, Budapeşte ve Ankara'nın istişarelere devam edeceğini ve Avrupa'ya gelen Rus gazının ödemelerinde kullanılan Gazprombank'a yönelik ABD yaptırımlarıyla bağlantılı olarak eylemlerini koordine edeceklerini de sözlerine ekledi.Szijjarto konuşmasını şu cümleler ile tamamladı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241212/rusya-disisleri-bakan-yardimcisi-grusko-turkiye-ile-tum-konularda-diyalog-halindeyiz-1091464764.html

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