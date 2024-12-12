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Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto: Türkiye ile Gazprombank'a yönelik yaptırımlar konusunu çözeceğiz
Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto: Türkiye ile Gazprombank'a yönelik yaptırımlar konusunu çözeceğiz
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Macaristan Dışişleri ve Dış Ekonomik İlişkiler Bakanı Szijjarto ABD'nin Gazprombank'a yönelik yaptırımların Macaristan ve Türkiye'yi etkilediğini belirterek... 12.12.2024, Sputnik Türkiye
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Macaristan Dışişleri ve Dış Ekonomik İlişkiler Bakanı Peter Szijjarto, "ABD'nin Gazprombank'a yönelik yaptırımları Macaristan ve Türkiye'yi etkiledi ancak istişareler sırasında durumdan bir çıkış yolu bulacağımızdan eminiz" dedi.Szijjarto, iki ülkenin enerji güvenliğinin Macar-Türk görüşmelerinin ana konularından biri olduğunu belirttiği konuşmasında şu cümleleri kaydetti:'Türkiye, Türk Akım aracılığıyla Macaristan'a doğal gaz tedarikinin güvenliğine büyük katkıda bulunuyor'Szijjarto, Budapeşte ve Ankara'nın istişarelere devam edeceğini ve Avrupa'ya gelen Rus gazının ödemelerinde kullanılan Gazprombank'a yönelik ABD yaptırımlarıyla bağlantılı olarak eylemlerini koordine edeceklerini de sözlerine ekledi.Szijjarto konuşmasını şu cümleler ile tamamladı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241212/rusya-disisleri-bakan-yardimcisi-grusko-turkiye-ile-tum-konularda-diyalog-halindeyiz-1091464764.html
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macaristan, budapeşte, gazprombank, abd, türkiye, peter szijjarto, türk akım, türk akımı doğalgaz boru hattı, türk akımı, joe biden, yaptırım, rusya

Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto: Türkiye ile Gazprombank'a yönelik yaptırımlar konusunu çözeceğiz

19:03 12.12.2024 (güncellendi: 19:04 12.12.2024)
© AFP 2023 / ADEM ALTANMacaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto
Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto - Sputnik Türkiye, 1920, 12.12.2024
© AFP 2023 / ADEM ALTAN
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Macaristan Dışişleri ve Dış Ekonomik İlişkiler Bakanı Szijjarto ABD'nin Gazprombank'a yönelik yaptırımların Macaristan ve Türkiye'yi etkilediğini belirterek istişareler neticesinde bu durumdan bir çıkış yolu bulunacağını vurguladı.
Macaristan Dışişleri ve Dış Ekonomik İlişkiler Bakanı Peter Szijjarto, "ABD'nin Gazprombank'a yönelik yaptırımları Macaristan ve Türkiye'yi etkiledi ancak istişareler sırasında durumdan bir çıkış yolu bulacağımızdan eminiz" dedi.
Szijjarto, iki ülkenin enerji güvenliğinin Macar-Türk görüşmelerinin ana konularından biri olduğunu belirttiği konuşmasında şu cümleleri kaydetti:
ABD seçimlerini kaybeden Başkan Joe Biden yönetimi, Macaristan ve Türkiye'deki doğalgaz ödemeleri açısından Gazprombank'ı yaptırım listesinin başına koydu ancak bu sorunu çözeceğiz ve bu konuda birlikte çalışıyoruz.

'Türkiye, Türk Akım aracılığıyla Macaristan'a doğal gaz tedarikinin güvenliğine büyük katkıda bulunuyor'

Szijjarto, Budapeşte ve Ankara'nın istişarelere devam edeceğini ve Avrupa'ya gelen Rus gazının ödemelerinde kullanılan Gazprombank'a yönelik ABD yaptırımlarıyla bağlantılı olarak eylemlerini koordine edeceklerini de sözlerine ekledi.
Szijjarto konuşmasını şu cümleler ile tamamladı:
Türkiye, Türk Akım aracılığıyla Macaristan'a doğal gaz tedarikinin güvenliğine büyük katkıda bulunuyor. Bu yıl 7 milyar metreküpten fazla doğal gaz bu güzergah üzerinden Macaristan'a ulaştı ki bu rakam geçen yılın tamamından daha fazla. Bu yıl Türk Akım üzerinden günde 20 milyon metreküpten fazla gaz pompalanabileceği teyit edildi. Bu enerji güvenliği açısından iyi bir haber.
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