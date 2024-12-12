https://anlatilaninotesi.com.tr/20241212/rusya-disisleri-bakan-yardimcisi-grusko-turkiye-ile-tum-konularda-diyalog-halindeyiz-1091464764.html
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Gruşko: Türkiye ile tüm konularda diyalog halindeyiz
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Gruşko: Türkiye ile tüm konularda diyalog halindeyiz
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Gruşko, Rusya ve Türkiye'nin ikili münasebetlerinin kesintiye uğratmadığını belirterek Ankara ile tüm konularda diyalog... 12.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-12T17:56+0300
2024-12-12T17:56+0300
2024-12-12T17:56+0300
politika
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rusya dışişleri bakanlığı
aleksandr gruşko
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suriye
türk-rus ilişkileri
türkiye-rusya ilişkileri
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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko gazetecilere yaptığı açıklamada, Moskova ve Ankara arasındaki münasebetlerin kesintiye uğramadığını, bölgesel sorunların görüşülmeye devam ettiğini söyledi.Suriye'deki krizin Moskova ve Ankara arasındaki ilişkileri nasıl etkilediğine ilişkin bir soruyu yanıtlayan Gruşko, şu cümleleri kaydetti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241212/medvedevle-gorusen-cin-lideri-si-ukraynada-siyasi-cozume-yonelik-cabalara-devam-edecegiz-1091454654.html
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rusya, türkiye, rusya dışişleri bakanlığı, aleksandr gruşko, ankara, moskova, suriye, türk-rus ilişkileri, türkiye-rusya ilişkileri, diyalog
rusya, türkiye, rusya dışişleri bakanlığı, aleksandr gruşko, ankara, moskova, suriye, türk-rus ilişkileri, türkiye-rusya ilişkileri, diyalog
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Gruşko: Türkiye ile tüm konularda diyalog halindeyiz
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Gruşko, Rusya ve Türkiye'nin ikili münasebetlerinin kesintiye uğratmadığını belirterek Ankara ile tüm konularda diyalog halinde olunduğunu dile getirdi.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko gazetecilere yaptığı açıklamada, Moskova ve Ankara arasındaki münasebetlerin kesintiye uğramadığını, bölgesel sorunların görüşülmeye devam ettiğini söyledi.
Suriye'deki krizin Moskova ve Ankara arasındaki ilişkileri nasıl etkilediğine ilişkin bir soruyu yanıtlayan Gruşko, şu cümleleri kaydetti:
Bildiğiniz gibi ikili münasebetler kesintiye uğramadı, Türkiye ile tüm konularda diyalog halindeyiz. Türkiye'yi de içeren kendi gündemimiz var ve Türk meslektaşlarımızla görüşülmesi gereken tüm bölgesel sorunları onlarla görüşmeye devam edeceğiz.