https://anlatilaninotesi.com.tr/20241212/rusya-disisleri-bakan-yardimcisi-grusko-turkiye-ile-tum-konularda-diyalog-halindeyiz-1091464764.html

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Gruşko: Türkiye ile tüm konularda diyalog halindeyiz

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Gruşko: Türkiye ile tüm konularda diyalog halindeyiz

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Gruşko, Rusya ve Türkiye'nin ikili münasebetlerinin kesintiye uğratmadığını belirterek Ankara ile tüm konularda diyalog... 12.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-12T17:56+0300

2024-12-12T17:56+0300

2024-12-12T17:56+0300

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rusya dışişleri bakanlığı

aleksandr gruşko

ankara

moskova

suriye

türk-rus ilişkileri

türkiye-rusya ilişkileri

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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko gazetecilere yaptığı açıklamada, Moskova ve Ankara arasındaki münasebetlerin kesintiye uğramadığını, bölgesel sorunların görüşülmeye devam ettiğini söyledi.Suriye'deki krizin Moskova ve Ankara arasındaki ilişkileri nasıl etkilediğine ilişkin bir soruyu yanıtlayan Gruşko, şu cümleleri kaydetti:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241212/medvedevle-gorusen-cin-lideri-si-ukraynada-siyasi-cozume-yonelik-cabalara-devam-edecegiz-1091454654.html

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