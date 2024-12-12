Hamaney ABD ve İsrail'i işaret etti: 'Birkaç ay önce Suriye'yi uyarmıştık'

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Rötar yapan havayolu şirketi yolculara tazminat ödeyecek
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Gerçek işsizlik yüzde 27,6'ya yükseldi
09:05
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
13 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
16 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
'Tip 1 diyabet hastası çocuklar geleceğe umutla daha güvenli bir şekilde yürüyecek'
12:05
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Yeni yıl, yeni başlangıçlar ve umutlarla geliyor
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Obeziteyle savaşan park
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Suriye'deki gelişmeler
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
YEŞİLÇAM EFSANESİ
'Hep güldürdü, ancak kendi hiç gülemedi'
17:39
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
13 dk
ÖZEL HABER
Türkiye’nin Suriye’de yeni dönemde beklentileri belli oldu
18:17
3 dk
SESLİ HABER
ABD'de ısıtıcıyı açık bırarak bebeklerini ölüme terk eden ebeveynler tutuklandı
18:32
2 dk
SESLİ HABER
Ruhsatsız silah tehdidi: 2024’ün ilk 10 ayında 90 binden fazla ruhsatsız silah ele geçirildi
18:43
3 dk
SESLİ HABER
Transdinyester için ‘TürkAkım çözümü’ gündemde
18:54
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
5 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
1 dk
SEYİR HALİ
Ali Çağatay'la Seyir Hali
07:01
119 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
YAZI - YORUM
Fethi Yılmaz'la Yazı - Yorum
11:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241212/hamaney-abd-ve-israili-isaret-etti-birkac-ay-once-suriyeyi-uyarmistik-1091427932.html
Hamaney ABD ve İsrail'i işaret etti: 'Birkaç ay önce Suriye'yi uyarmıştık'
Hamaney ABD ve İsrail'i işaret etti: 'Birkaç ay önce Suriye'yi uyarmıştık'
Sputnik Türkiye
İran dini lideri Hamaney, halka seslendiği konuşmasında, Suriye'de yaşananların, ABD ve Siyonist rejiminin ortak bir planı olduğunu ifade etti. Ayrıca Hamaney... 12.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-12T00:55+0300
2024-12-12T00:55+0300
dünya
ortadoğu
abd
ayetullah ali hamaney
suriye
iran
işid
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/0c/1091427775_0:0:2201:1239_1920x0_80_0_0_29013a2ef59db620c58e33c6e6d8b7fa.jpg
İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, başkent Tahran'daki İmam Humeyni Hüseyniyesi'nde halka seslendi. Hamaney konuşmasında Suriye'deki son gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulunarak, “Suriye'de yaşananların, ABD ve Siyonist rejiminin ortak bir planı olduğuna şüphe yok. Evet, Suriye'nin komşu ülkelerinden biri de bu konuda açık bir şekilde rol oynadı, oynamaya devam ediyor ve bunu herkes görüyor. Ancak yaşananların asıl komplocusu ABD ve Siyonist rejimdir. Bu konuda elimizdeki deliller hiçbir şüpheye yer bırakmamaktadır” ifadelerini kullandı.'Suriye'de hükümetin düşmesiyle direniş cephesinin zayıflayacağını zannediyorlar'Hamaney, emperyalist güçlerin Suriye'de yaşananlardan dolayı mutlu olduklarını ifade ederek, “Suriye'de hükümetin düşmesiyle direniş cephesinin zayıflayacağını zannediyorlar. Direniş cephesi yok edilebilen bir yapı değildir. Direniş, bir inanç ve karardır. Bir halkın inancı, baskılarla zayıflamak yerine güçlenir. Direnişin üyelerinin motivasyonu, karşılaştıkları kötülükleri gördükçe artar ve direniş daha da genişler. Direniş ile ne kadar savaşırsanız o kadar büyür ve yayılır. Allah'ın izniyle direniş genişliği tüm bölgeyi eskisinden daha çok saracak. Direnişin anlamını bilmeden, direniş zayıfladığı için İran'ı da zayıflamış gösteren analizler doğru değil. İran güçlüdür ve daha da güçlenecektir” şeklinde konuştu.'ABD'nin bölgedeki varlığı sona erecek'Açıklamalarının devamında Hamaney, “Bu saldırganların her birinin farklı bir amacı var. Kimisi Suriye'nin kuzeyinden veya güneyinden toprak ele geçirmeye çalışıyor, ABD ise bölgede etkisini kalıcı hale getirmeye uğraşıyor. Ancak Allah'ın izniyle hiçbirinin bu hedeflerine ulaşamayacağını zaman gösterecek. Suriye'nin işgal altındaki bölgeleri cesur Suriyeli gençler tarafından özgürlüğüne kavuşturulacak, bundan hiç şüpheniz olmasın. ABD'nin bölgedeki varlığı da sona erecek ve direniş cephesi tarafından bölgeden kovulacak” dedi.'IŞİD'in amacı İran'ı kaosa sürüklemekti'Hamaney, IŞİD'in bir 'güvenlik bombası' olduğunu ifade ederek, "Öncelikle Suriye ve Irak'ın, ardından bölgenin istikrarını bozmayı hedefledi. Nihai hedefi ise İran İslam Cumhuriyeti'ni karıştırmak ve kaosa sürüklemekti. Biz, hem Irak'ta hem de Suriye'de iki sebeple bulunduk. Kutsal mekanların korunması ve ülkemizin güvenliğini sağlamak. Necef, Kerbela ve Şam'da dini türbeleri ve kutsal mekanları yok etmek istediler, ancak buna izin vermedik. Yetkililerimiz ve karar alıcılarımız, bu güvenlik tehdidinin önüne geçilmezse İran'ı da etkileyeceğini ve ülkeyi kaosa sürükleyeceğini erken fark etti. IŞİD'in bölgede ve ülkemizde düzenlediği Kerman, Şahçerağ ve Meclis saldırıları gibi terör eylemleri sırdan bir mesele değildi. Ellerinden gelen tüm vahşeti sergilemeye çalıştılar. Bu nedenle Kasım Süleymani gibi önemli generallerimiz ve komutanlarımız Irak ve Suriye'ye giderek oradaki gençleri IŞİD'e karşı mücadelede örgütledi” şeklinde ifadelerde bulundu.'Suriye, Saddam'a giden petrolün akmasına izin vermedi'Hamaney, Suriye'nin de İran'a hassas bir döneminde yardımcı olduğunu belirterek, “Irak ile savaşımızda herkes Saddam'ın yanında yer alırken, Suriye devleti bizim yararımıza olacak büyük bir adım attı ve Saddam'ın Akdeniz'e ve oradan da Avrupa'ya giden gaz akışını kesti. Bu boru hattı kesildiğinde dünyada büyük bir yankı uyandırdı. Suriye, Saddam'a giden petrolün bu şekilde akmasına izin vermedi” ifadelerini kullandı.'Birkaç ay önce Suriye'yi uyarmıştık'Hamaney, Suriye'ye yaşananlardan önce uyarıda bulunulduğunu ifade ederek, “İstihbarat birimimiz birkaç ay öncesinden Suriye'ye Eylül, Ekim ve Kasım aylarında peş peşe uyarı raporları göndermişti. Ancak, bu raporların üst düzey yetkililere ulaşıp ulaşmadığından emin değilim. Suriye olayı hem bizler hem de yetkililerimiz için önemli bir ders ve ibret olmalıdır. Bu olaydan çıkarılması gereken derslerden biri, düşmanı küçümsememek ve ona karşı hazırlıklı olmaktır. Evet, düşman hızlı bir şekilde harekete geçti, ancak yetkililer olaydan önce düşmanın böyle bir hızla hareket edeceğini fark etmeliydiler. Düşmandan asla gaflet edilmemeli, küçümsenmemeli ve gülümsemesine de güvenilmemelidir” dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241212/ticaret-bakani-bolat-ve-iran-cumhurbaskani-pezeskiyan-gorustu-ticarette-dolari-devre-disi-birakmak-1091427196.html
suriye
iran
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/0c/1091427775_0:0:1957:1467_1920x0_80_0_0_08c911540ca39d5019ea5d3b1c98f58b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ortadoğu, abd, ayetullah ali hamaney, suriye, iran, işid
ortadoğu, abd, ayetullah ali hamaney, suriye, iran, işid

Hamaney ABD ve İsrail'i işaret etti: 'Birkaç ay önce Suriye'yi uyarmıştık'

00:55 12.12.2024
© İHA / LEADER'S OFFICE HANDOUTepaselect epa11769974 A handout photo made available by the Iranian supreme leader's office shows Ayatollah Ali Khamenei greeting the crowd during a meeting in Tehran, Iran, 11 December 2024. Khamenei said on social media platform X (formerly Twitter) that the ousting of Syrian President Bashar al-Assad was the result of 'joint US-Israeli plot', adding that a government in a neighboring country of Syria 'has played and is still playing a clear role'. EPA-EFE/LEADER'S OFFICE HANDOUT HANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALES
epaselect epa11769974 A handout photo made available by the Iranian supreme leader's office shows Ayatollah Ali Khamenei greeting the crowd during a meeting in Tehran, Iran, 11 December 2024. Khamenei said on social media platform X (formerly Twitter) that the ousting of Syrian President Bashar al-Assad was the result of 'joint US-Israeli plot', adding that a government in a neighboring country of Syria 'has played and is still playing a clear role'. EPA-EFE/LEADER'S OFFICE HANDOUT HANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALES - Sputnik Türkiye, 1920, 12.12.2024
© İHA / LEADER'S OFFICE HANDOUT
Abone ol
İran dini lideri Hamaney, halka seslendiği konuşmasında, Suriye'de yaşananların, ABD ve Siyonist rejiminin ortak bir planı olduğunu ifade etti. Ayrıca Hamaney, İran'ın Suriye'yi daha önce uyardığını belirtti.
İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, başkent Tahran'daki İmam Humeyni Hüseyniyesi'nde halka seslendi. Hamaney konuşmasında Suriye'deki son gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulunarak, “Suriye'de yaşananların, ABD ve Siyonist rejiminin ortak bir planı olduğuna şüphe yok. Evet, Suriye'nin komşu ülkelerinden biri de bu konuda açık bir şekilde rol oynadı, oynamaya devam ediyor ve bunu herkes görüyor. Ancak yaşananların asıl komplocusu ABD ve Siyonist rejimdir. Bu konuda elimizdeki deliller hiçbir şüpheye yer bırakmamaktadır” ifadelerini kullandı.

'Suriye'de hükümetin düşmesiyle direniş cephesinin zayıflayacağını zannediyorlar'

Hamaney, emperyalist güçlerin Suriye'de yaşananlardan dolayı mutlu olduklarını ifade ederek, “Suriye'de hükümetin düşmesiyle direniş cephesinin zayıflayacağını zannediyorlar. Direniş cephesi yok edilebilen bir yapı değildir. Direniş, bir inanç ve karardır. Bir halkın inancı, baskılarla zayıflamak yerine güçlenir. Direnişin üyelerinin motivasyonu, karşılaştıkları kötülükleri gördükçe artar ve direniş daha da genişler. Direniş ile ne kadar savaşırsanız o kadar büyür ve yayılır. Allah'ın izniyle direniş genişliği tüm bölgeyi eskisinden daha çok saracak. Direnişin anlamını bilmeden, direniş zayıfladığı için İran'ı da zayıflamış gösteren analizler doğru değil. İran güçlüdür ve daha da güçlenecektir” şeklinde konuştu.

'ABD'nin bölgedeki varlığı sona erecek'

Açıklamalarının devamında Hamaney, “Bu saldırganların her birinin farklı bir amacı var. Kimisi Suriye'nin kuzeyinden veya güneyinden toprak ele geçirmeye çalışıyor, ABD ise bölgede etkisini kalıcı hale getirmeye uğraşıyor. Ancak Allah'ın izniyle hiçbirinin bu hedeflerine ulaşamayacağını zaman gösterecek. Suriye'nin işgal altındaki bölgeleri cesur Suriyeli gençler tarafından özgürlüğüne kavuşturulacak, bundan hiç şüpheniz olmasın. ABD'nin bölgedeki varlığı da sona erecek ve direniş cephesi tarafından bölgeden kovulacak” dedi.

'IŞİD'in amacı İran'ı kaosa sürüklemekti'

Hamaney, IŞİD'in bir 'güvenlik bombası' olduğunu ifade ederek, "Öncelikle Suriye ve Irak'ın, ardından bölgenin istikrarını bozmayı hedefledi. Nihai hedefi ise İran İslam Cumhuriyeti'ni karıştırmak ve kaosa sürüklemekti. Biz, hem Irak'ta hem de Suriye'de iki sebeple bulunduk. Kutsal mekanların korunması ve ülkemizin güvenliğini sağlamak. Necef, Kerbela ve Şam'da dini türbeleri ve kutsal mekanları yok etmek istediler, ancak buna izin vermedik. Yetkililerimiz ve karar alıcılarımız, bu güvenlik tehdidinin önüne geçilmezse İran'ı da etkileyeceğini ve ülkeyi kaosa sürükleyeceğini erken fark etti. IŞİD'in bölgede ve ülkemizde düzenlediği Kerman, Şahçerağ ve Meclis saldırıları gibi terör eylemleri sırdan bir mesele değildi. Ellerinden gelen tüm vahşeti sergilemeye çalıştılar. Bu nedenle Kasım Süleymani gibi önemli generallerimiz ve komutanlarımız Irak ve Suriye'ye giderek oradaki gençleri IŞİD'e karşı mücadelede örgütledi” şeklinde ifadelerde bulundu.

'Suriye, Saddam'a giden petrolün akmasına izin vermedi'

Hamaney, Suriye'nin de İran'a hassas bir döneminde yardımcı olduğunu belirterek, “Irak ile savaşımızda herkes Saddam'ın yanında yer alırken, Suriye devleti bizim yararımıza olacak büyük bir adım attı ve Saddam'ın Akdeniz'e ve oradan da Avrupa'ya giden gaz akışını kesti. Bu boru hattı kesildiğinde dünyada büyük bir yankı uyandırdı. Suriye, Saddam'a giden petrolün bu şekilde akmasına izin vermedi” ifadelerini kullandı.

'Birkaç ay önce Suriye'yi uyarmıştık'

Hamaney, Suriye'ye yaşananlardan önce uyarıda bulunulduğunu ifade ederek, “İstihbarat birimimiz birkaç ay öncesinden Suriye'ye Eylül, Ekim ve Kasım aylarında peş peşe uyarı raporları göndermişti. Ancak, bu raporların üst düzey yetkililere ulaşıp ulaşmadığından emin değilim. Suriye olayı hem bizler hem de yetkililerimiz için önemli bir ders ve ibret olmalıdır. Bu olaydan çıkarılması gereken derslerden biri, düşmanı küçümsememek ve ona karşı hazırlıklı olmaktır. Evet, düşman hızlı bir şekilde harekete geçti, ancak yetkililer olaydan önce düşmanın böyle bir hızla hareket edeceğini fark etmeliydiler. Düşmandan asla gaflet edilmemeli, küçümsenmemeli ve gülümsemesine de güvenilmemelidir” dedi.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat - Sputnik Türkiye, 1920, 12.12.2024
DÜNYA
Ticaret Bakanı Bolat ve İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan görüştü: 'Ticarette doları devre dışı bırakmak istiyoruz'
00:04
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала