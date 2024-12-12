Ticaret Bakanı Bolat ve İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan görüştü: 'Ticarette doları devre dışı bırakmak istiyoruz'

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Rötar yapan havayolu şirketi yolculara tazminat ödeyecek
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Gerçek işsizlik yüzde 27,6'ya yükseldi
09:05
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
13 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
16 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
'Tip 1 diyabet hastası çocuklar geleceğe umutla daha güvenli bir şekilde yürüyecek'
12:05
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Yeni yıl, yeni başlangıçlar ve umutlarla geliyor
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Obeziteyle savaşan park
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Suriye'deki gelişmeler
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
YEŞİLÇAM EFSANESİ
'Hep güldürdü, ancak kendi hiç gülemedi'
17:39
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
13 dk
ÖZEL HABER
Türkiye’nin Suriye’de yeni dönemde beklentileri belli oldu
18:17
3 dk
SESLİ HABER
ABD'de ısıtıcıyı açık bırarak bebeklerini ölüme terk eden ebeveynler tutuklandı
18:32
2 dk
SESLİ HABER
Ruhsatsız silah tehdidi: 2024’ün ilk 10 ayında 90 binden fazla ruhsatsız silah ele geçirildi
18:43
3 dk
SESLİ HABER
Transdinyester için ‘TürkAkım çözümü’ gündemde
18:54
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
5 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
1 dk
SEYİR HALİ
Ali Çağatay'la Seyir Hali
07:01
119 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
YAZI - YORUM
Fethi Yılmaz'la Yazı - Yorum
11:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241212/ticaret-bakani-bolat-ve-iran-cumhurbaskani-pezeskiyan-gorustu-ticarette-dolari-devre-disi-birakmak-1091427196.html
Ticaret Bakanı Bolat ve İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan görüştü: 'Ticarette doları devre dışı bırakmak istiyoruz'
Ticaret Bakanı Bolat ve İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan görüştü: 'Ticarette doları devre dışı bırakmak istiyoruz'
Sputnik Türkiye
Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından Pezeşkiyan, ticarette doları devre dışı... 12.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-12T00:04+0300
2024-12-12T00:04+0300
dünya
türkiye
iran
ömer bolat
mesud pezeşkiyan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/1e/1077940254_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_711b50562ad3bbec28d3567f4c67f800.jpg
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye-İran Karma Ekonomik Komisyonu'nun 29. Dönem Toplantısı için Tahran’da İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile bir araya geldi. Bolat, toplantının ardından Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile basına kapalı bir görüşme gerçekleştirdi.Görüşme sonrası yapılan açıklamada, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, İslam ülkeleri arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesinin önemini vurguladığını belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmelerde de bu konuya değindiklerini ifade etti. 'Ticarette doları devre dışı bırakmak istiyoruz'Pezeşkiyan, İslam ülkelerinin ticaret, ulaşım ve diğer potansiyellerini birbirleriyle paylaşarak birbirlerine fayda sağlayabileceklerini söyledi. Ayrıca, "Aramızdaki sorunları kardeşçe çözmeli ve İslam dünyasının gücünü pratik şekilde artırmalıyız" dedi.Pezeşkiyan, Türkiye ile finansal işbirliği için bir çerçeve oluşturmayı ve karşılıklı ticarette doları devre dışı bırakmayı istediklerini belirterek, "İkili anlaşmaların uygulanmasına önem veriyoruz. İslam ülkeleri ile ilişkilerden rahatsızlık duyan düşmanları hayal kırıklığına uğratmak için iş birliğimizi güçlü bir şekilde sürdüreceğiz" dedi.'İran ile iki yeni sınır kapısı daha açmayı planlıyoruz'Ticaret Bakanı Bolat ise, iki ülke arasındaki ticaret hacmini 30 milyar dolar değeri hedefine çıkarmak için yoğun çalışmalar yürüttüklerini söyledi. Ayrıca, Türkiye'nin İran ile enerji alanındaki anlaşmalarını yenilemeyi planladığını belirtti. İki ülke arasındaki ortak gümrük ticaretini kolaylaştırmak amacıyla sınır kapılarını modernize etmeyi hedeflediklerini vurgulayan Bolat, "İran ile iki yeni sınır kapısı daha açmayı planlıyoruz. Sınır geçişlerini ve pazarları güçlendirmeye devam edeceğiz" dedi.Bolat, İran ile 2015'te imzalanan tercihli ticaret anlaşmasını yeniden canlandırmayı ve turizm alanında kapsamlı bir anlaşma yapmayı da hedeflediklerini sözlerine ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241211/bakan-bayraktar-ulkemizin-70-yillik-nukleer-enerji-hayalini-akkuyu-nukleer-guc-santrali-ile-gercegi-1091426930.html
iran
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/1e/1077940254_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d0720ae1e0443f82b51edc4160459f0e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
türkiye, iran, ömer bolat, mesud pezeşkiyan
türkiye, iran, ömer bolat, mesud pezeşkiyan

Ticaret Bakanı Bolat ve İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan görüştü: 'Ticarette doları devre dışı bırakmak istiyoruz'

00:04 12.12.2024
© AA / Mehmet Murat ÖnelTicaret Bakanı Ömer Bolat
Ticaret Bakanı Ömer Bolat - Sputnik Türkiye, 1920, 12.12.2024
© AA / Mehmet Murat Önel
Abone ol
Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından Pezeşkiyan, ticarette doları devre dışı bırakmayı istediklerini açıkladı.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye-İran Karma Ekonomik Komisyonu'nun 29. Dönem Toplantısı için Tahran’da İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile bir araya geldi. Bolat, toplantının ardından Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile basına kapalı bir görüşme gerçekleştirdi.
Görüşme sonrası yapılan açıklamada, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, İslam ülkeleri arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesinin önemini vurguladığını belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmelerde de bu konuya değindiklerini ifade etti.

'Ticarette doları devre dışı bırakmak istiyoruz'

Pezeşkiyan, İslam ülkelerinin ticaret, ulaşım ve diğer potansiyellerini birbirleriyle paylaşarak birbirlerine fayda sağlayabileceklerini söyledi. Ayrıca, "Aramızdaki sorunları kardeşçe çözmeli ve İslam dünyasının gücünü pratik şekilde artırmalıyız" dedi.
Pezeşkiyan, Türkiye ile finansal işbirliği için bir çerçeve oluşturmayı ve karşılıklı ticarette doları devre dışı bırakmayı istediklerini belirterek, "İkili anlaşmaların uygulanmasına önem veriyoruz. İslam ülkeleri ile ilişkilerden rahatsızlık duyan düşmanları hayal kırıklığına uğratmak için iş birliğimizi güçlü bir şekilde sürdüreceğiz" dedi.

'İran ile iki yeni sınır kapısı daha açmayı planlıyoruz'

Ticaret Bakanı Bolat ise, iki ülke arasındaki ticaret hacmini 30 milyar dolar değeri hedefine çıkarmak için yoğun çalışmalar yürüttüklerini söyledi. Ayrıca, Türkiye'nin İran ile enerji alanındaki anlaşmalarını yenilemeyi planladığını belirtti.
İki ülke arasındaki ortak gümrük ticaretini kolaylaştırmak amacıyla sınır kapılarını modernize etmeyi hedeflediklerini vurgulayan Bolat, "İran ile iki yeni sınır kapısı daha açmayı planlıyoruz. Sınır geçişlerini ve pazarları güçlendirmeye devam edeceğiz" dedi.
Bolat, İran ile 2015'te imzalanan tercihli ticaret anlaşmasını yeniden canlandırmayı ve turizm alanında kapsamlı bir anlaşma yapmayı da hedeflediklerini sözlerine ekledi.
Mersin'in Gülnar ilçesinde yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) 4'üncü güç ünitesinde, reaktör şaftının ana bileşenleri monte edildi - Sputnik Türkiye, 1920, 11.12.2024
POLİTİKA
Bakan Bayraktar: Ülkemizin 70 yıllık nükleer enerji hayalini Akkuyu Nükleer Güç Santrali ile gerçeği dönüştürüyoruz
Dün, 23:58
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала