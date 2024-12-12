https://anlatilaninotesi.com.tr/20241212/ticaret-bakani-bolat-ve-iran-cumhurbaskani-pezeskiyan-gorustu-ticarette-dolari-devre-disi-birakmak-1091427196.html

Ticaret Bakanı Bolat ve İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan görüştü: 'Ticarette doları devre dışı bırakmak istiyoruz'

Ticaret Bakanı Bolat ve İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan görüştü: 'Ticarette doları devre dışı bırakmak istiyoruz'

Sputnik Türkiye

Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından Pezeşkiyan, ticarette doları devre dışı... 12.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-12T00:04+0300

2024-12-12T00:04+0300

2024-12-12T00:04+0300

dünya

türkiye

iran

ömer bolat

mesud pezeşkiyan

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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye-İran Karma Ekonomik Komisyonu'nun 29. Dönem Toplantısı için Tahran’da İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile bir araya geldi. Bolat, toplantının ardından Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile basına kapalı bir görüşme gerçekleştirdi.Görüşme sonrası yapılan açıklamada, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, İslam ülkeleri arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesinin önemini vurguladığını belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmelerde de bu konuya değindiklerini ifade etti. 'Ticarette doları devre dışı bırakmak istiyoruz'Pezeşkiyan, İslam ülkelerinin ticaret, ulaşım ve diğer potansiyellerini birbirleriyle paylaşarak birbirlerine fayda sağlayabileceklerini söyledi. Ayrıca, "Aramızdaki sorunları kardeşçe çözmeli ve İslam dünyasının gücünü pratik şekilde artırmalıyız" dedi.Pezeşkiyan, Türkiye ile finansal işbirliği için bir çerçeve oluşturmayı ve karşılıklı ticarette doları devre dışı bırakmayı istediklerini belirterek, "İkili anlaşmaların uygulanmasına önem veriyoruz. İslam ülkeleri ile ilişkilerden rahatsızlık duyan düşmanları hayal kırıklığına uğratmak için iş birliğimizi güçlü bir şekilde sürdüreceğiz" dedi.'İran ile iki yeni sınır kapısı daha açmayı planlıyoruz'Ticaret Bakanı Bolat ise, iki ülke arasındaki ticaret hacmini 30 milyar dolar değeri hedefine çıkarmak için yoğun çalışmalar yürüttüklerini söyledi. Ayrıca, Türkiye'nin İran ile enerji alanındaki anlaşmalarını yenilemeyi planladığını belirtti. İki ülke arasındaki ortak gümrük ticaretini kolaylaştırmak amacıyla sınır kapılarını modernize etmeyi hedeflediklerini vurgulayan Bolat, "İran ile iki yeni sınır kapısı daha açmayı planlıyoruz. Sınır geçişlerini ve pazarları güçlendirmeye devam edeceğiz" dedi.Bolat, İran ile 2015'te imzalanan tercihli ticaret anlaşmasını yeniden canlandırmayı ve turizm alanında kapsamlı bir anlaşma yapmayı da hedeflediklerini sözlerine ekledi.

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